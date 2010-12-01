11 лет программам совместных действий

Союзные программы – один из главных инструментов реализации экономической и социальной политики Союзного государства. Как доказала практика, они стали эффективным механизмом взаимодействия Союзного государства и делового сообщества.

Более десяти лет Россия и Беларусь уверенно движутся по пути интеграции, невзирая на трудности и недоверие скептиков. Можно без преувеличения сказать: ключевые задачи Союзного государства успешно решаются. Союзное государство – сформировалось и действует. Запущены стратегически важные процессы форсированного развития наукоемких технологий и импортозамещения. Реализуются совместные социальные проекты, направленные на повышение качества жизни граждан России и Беларуси.

Нам есть чем гордиться. Однако мы не намерены останавливаться на достигнутом. Сегодня сотрудничество наших государств в области союзных программ вышло на качественно другой уровень. Оно становится теснее, а это требует новых подходов, совершенствования порядка разработки и реализации союзных программ. Особенно что касается ряда инновационных проектов.

В целях совершенствования работы над программами Совет Министров принял в марте этого года новую редакцию Порядка разработки и реализации программ Союзного государства.

Только что, 17 ноября этого года, состоялся очередной Форум союзных программ. Его успех стал уже традиционным. Форум обобщил опыт реализованных программ и выявил заслуживающие внимания предложения для возможной разработки новых. Проведение форумов доказало свою эффективность. Было представлено более 30 докладов по важнейшим направлениям фундаментальных научных исследований и социально-экономического развития.

Сейчас на статус союзных программ претендуют несколько десятков проектов, среди которых – разработки в авиационной и ракетно-космической, станкостроительной, биотехнологической, медицинской, химической областях, сельскохозяйственном машиностроении, программном обеспечении.

Программы Союзного государства – важнейший инструмент его социально-экономического развития.

Отличительная особенность Союзного государства от всех интеграционных объединений на постсоветском пространстве – наличие самостоятельного бюджета, фактически и юридически обособленного по отношению к национальным бюджетам государств-участников. Его средства расходуются на цели, определяемые решениями органов Союзного государства.

Научно-техническая, промышленная и социальная политика Союзного государства, а также оборонное, военно-техническое сотрудничество, политика в области культуры, экологии, образования массовой информации реализуются через механизм подготовки и реализации программ и мероприятий Союзного государства.

Программы Союзного государства – это уникальный инструмент интеграции. Он позволяет на основе объединения интеллектуальных, инфраструктурных и производственно-технологических ресурсов эффективно решать значимые социально-экономические и научно-технические задачи.

За годы существования Союзного государства доля расходов бюджета, направляемых на финансирование программ и мероприятий, возросла с 74,3% в 2001 г. до 92,1% в текущем году. В денежном выражении это составляет соответственно 1,082 млрд. российских рублей в 2001 году и 4,485 млрд. российских рублей в 2010 году.

Бюджетные средства, выделяемые на программы и мероприятия, распределяются по следующим направлениям расходов:

– фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу, промышленность, энергетика, строительство, транспорт, связь, информатика – 40 %;

– военно-техническое сотрудничество, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности Союзного государства – 26%;

– социальная политика, здравоохранение и физическая культура, экология, ликвидация чрезвычайных ситуаций, образование, культура, СМИ – 17%.