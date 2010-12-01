Семейные инвестиции губернатора Бочкарева

Экономический кризис в любой момент может стать кризисом общегосударственным. Жесткая оценка ситуации прозвучала в недавнем заявлении президента Дмитрия Медведева. Глава российского государства предупредил об угрозе нового застоя. А еще напомнил о необходимости борьбы с коррупцией. На самом деле два этих явления взаимосвязаны. Как чиновничье мздоимство приводит к застойному угасанию отдельно взятого региона, можно проследить на примере Пензенской области. Здесь, в самом центре России, экономика оказалась во власти агрессивного семейного клана. А потому российские и зарубежные инвесторы предпочитают обходить Пензу стороной.

Телевизионная запись встречи премьера Путина с губернатором Бочкаревым произвела в Пензе эффект разорвавшейся бомбы. Судорожно сжимая в руках портфель, глава региона с трудом отбивал атаки разгневанного премьер-министра. Председатель правительства говорил о катастрофической ситуации, которая сложилась в сфере инвестиций. Губернатор невпопад поддакивал, пытаясь перевести разговор на другие темы. Получалось плохо. Странные порядки, заведенные Бочкаревым в Пензенской области, в последнее время обсуждали не только российские, но и зарубежные СМИ, включая испанское информагентство EFE. А потому робкие оправдания губернатора звучали неубедительно. Зато газетные публикации были подкреплены реальными документами. Судя по выкладкам пензенских налоговиков и регистраторов, областная экономика давно превратилась в семейное предприятие, в котором роль «фасада» играет племянник Василия Бочкарева Вениамин. Возглавляя Региональный инвестиционный центр, этот молодой человек контролирует доли в акционерном капитале большинства пензенских предприятий.

На первый взгляд «консолидация» предприятий идет в рамках закона. Должность главы Регионального инвестиционного центра дала Вениамину Бочкареву возможность контролировать деятельность десятков предприятий. К примеру, в сельскохозяйственной сфере действует общество «Марьино», в котором господин Бочкарев-младший числится учредителем. Компания «Стройресурс», тоже учрежденная племянником, занимается комплексными поставками труб, электротехнического и насосного оборудования. Бочкаревская фирма «ПензаПрофАудит» занимается финансовыми проверками, акционерное общество «ЗААК» торгует топливом и содержит авторемонтные мастерские, а «Пензенское агентство воздушных сообщений», судя по официальным документам, обеспечивает «прочую вспомогательную деятельность воздушного транспорта, включая «организацию перевозок грузов». А через компанию «ЦТВ-Пенза» племянник контролирует местное телевидение…

Прочие доходные отрасли пензенской экономики тоже оказались заняты фирмами, имеющими прямое отношение к семье губернатора. Причем эта промышленно-торговая империя демонстрирует явные тенденции к расширению. Так, по данным информагентства InterRight, очередной целью губернаторского племянника стал «Молочный комбинат «Пензенский», или «Молком», – одно из ключевых социальных предприятий областного центра. Как пишет газета «Наша версия», вокруг «Молочного комбината «Пензенский» выстроилась целая сеть посреднических организаций, имевших прямое отношение к племяннику губернатора и его деловым партнерам. Одна из этих фирм, ЗАО «Константиново», сразу же получила от щедрот одноименного животноводческого госпредприятия в аренду 100% всей своей собственности. В свою очередь, региональное Мингосимущества передало коммерсантам 8892 га земли. А весной в апреле нынешнего года ГУП «Константиново» в соответствии с неким «договором мены» отдало все свое имущество по заниженной оценке, в 33 миллиона, за шесть «бездокументарных акций» ЗАО «Константиново», общей стоимостью в шесть тысяч рублей. Следующим ходом должен был стать «добровольно-принудительный» выкуп акций самого комбината через некую фармацевтическую структуру. Как утверждают журналисты «Версии», «…речь идет об установлении монополии… Региональный инвестцентр Вениамина Бочкарева имеет долю в капитале ООО «Молпромгруп», владеющего четырьмя «молочными» предприятиями... Присоединив к этим активам «Молком», легко добиться региональной «молочной» монополии».

Сам губернатор прилюдно в коммерческих разборках не участвует. А потому страшно обижается на приклеившееся к нему прозвище Доля. Тем не менее проследить личное участие главы региона в коммерции его ближайших родственников нетрудно. Дело в том, что помимо племянника Вениамина в страсти к учреждению разного рода фирм замечена дочь Василия Бочкарева Наталья. Если верить официальным бумагам, эта бизнес-леди в свои молодые годы успела создать четыре преуспевающие фирмы. Одно из этих предприятий с кратким именем «Лига» имеет второго учредителя – некую «Мотоциклетную федерацию Пензенской области». А эта занятная контора во главе со своим президентом Василием Кузьмичом Бочкаревым контролирует местных телеканал «Экспресс»…

Федеральный центр к таким шалостям до последнего времени относился спокойно. Как отметил бывший председатель правительства Пензенской области Николай Овчинников, до недавних пор Василий Кузьмич обеспечивал два условия Москвы: приемлемые результаты «партии власти» на выборах и полное отсутствие народных волнений. А потому, вспоминает Овчинников, чувствовал себя губернатор на редкость спокойно. И даже когда выявилась бюджетная недостача в 890 миллионов рублей, вместо объяснений Бочкарев махнул рукой: «Ничего, пополним…» Но экономика, опутанная щупальцами семейного «спрута», по определению не может быть эффективной. Именно поэтому большинство предприятий Пензенской области, включая губернаторский банк «Тарханы», буквально рухнули в первые месяцы минувшего кризиса. А следующий финансовый катаклизм может запустить в регионе цепную реакцию социального взрыва.

Понятно, что накануне президентских выборов риск народного бунта федеральные власти сочли неприемлемым. Судя по резкому тону премьера Путина, ситуация с инвестициями может стоить Бочкареву кресла губернатора. Понимает это и сам Василий Кузьмич. Только слова оправдания он выбрал неудачно. Судорожно сжимая в руках портфель, губернатор заявил, что «…область серьезно пострадала от засухи, но мы уже исправили положение». А потом пояснил, что компенсировать недостаток летних дождей губернское начальство собирается обустройством пяти новых молочных ферм. Вот только кому они достанутся, учитывая растущий аппетит «молочной» монополии племянника, Бочкарев уточнять не стал.