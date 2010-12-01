В гостях у Александрийской принцессы

Это приглашение, как ни странно, исходило от губернатора Свердловской области Александра Мишарина. Какая же связь между Северной Африкой и Средним Уралом? Оказывается, на Урале появился так называемый Екатерининский проект.

Все дороги ведут на Синай

– Сегодня на территории России находятся три города, носящих имя Екатерины: Екатеринбург, Маркс-Екатериненштадт и Краснодар – Екатеринодар, – рассказывает «АН» руководитель Екатерининского проекта Василий Андрианов. – Но историческое название пока вернулось только к Екатеринбургу (а Екатеринбургская епархия при поддержке губернатора А. Мишарина уже объявила о намерении восстановить Екатерининский собор в центре города). С исторической точки зрения все эти города связаны с именем такой известной личности, как Екатерина Александрийская (ее мощи хранятся как в Греции, так и в Египте. – «АН»).

– И символично, что географический вектор, связывающий между собой Екатеринбург– Екатериненштадт – Екатеринодар, – продолжает В. Андрианов, – задан таким образом, что если эту линию продолжить, то она прямиком приведет на Синайский полуостров, в монастырь Екатерины Александрийской.

Поэтому группа журналистов, ознакомившись с историческими памятниками Екатеринбурга и Краснодара, прибыла в пункт №3 – на Синайский полуостров, в курортное местечко Шарм-Эль-Шейх. Небольшая передышка в отеле «Фараон» на берегу Красного моря, и мы снова в пути: пять часов езды практически по пустыне, прежде чем перед нами открылись древние врата монастыря.

Памятник мирового значения

Монастырь святой Екатерины – это памятник мирового уровня. Это во-первых. Во-вторых, мощи святой Екатерины никогда не бывали в России, хотя переговоры об этом велись. И ведутся. Монахи разрешили нам фотографировать, хотя обычно съемки в монастыре строжайше запрещены. Журналистам удалось запечатлеть куст Неопалимой купины, частицы мощей святой Екатерины, а также иконы IV–VII веков.

В монастыре нас принял архиепископ Дамиан, настоятель монастыря, предстоятель автономной Синайской церкви в составе Иерусалимского патриархата.

– Тело Екатерины было найдено в десятом веке на самом высоком месте Синайских гор, – рассказывает архиепископ. – Как само тело было обретено – большая загадка. И когда мощи святой были доставлены в монастырь, он стал называться именем святой Екатерины. Сегодня в монастыре хранятся череп и левая рука Екатерины.

Но что же произошло с александрийской принцессой?

Максимин – варвар на троне

Екатерина родилась в 287 году в Александрии, в семье правителя Конста. С детства принцесса была окружена роскошью, не знала ни нужды, ни лишений. Она была не только умна и прекрасно образованна (Екатерина знала греческую и римскую словесность, увлекалась медициной), но и очень красива. В ту пору Египтом правил Максимин Даза, варвар по рождению. Максимин был закоренелым язычником и сибаритом. И признавал лишь жизнь во имя удовольствия. Александрийская принцесса осудила пристрастия Максимина. Она пришла в храм во время жертвоприношения, совершаемого Максимином. И призвала императора оставить языческих богов. Изумленный такой смелостью, Максимин пытался обратить принцессу в свою веру. Но не смог, хотя приложил немало усилий. Максимин разгневался. По его приказу Екатерину избили воловьими жилами и заключили в темницу. Потом она была колесована и обезглавлена.

Подарок Ватикана

Екатерину Александрийскую сегодня почитают во всем мире. На Руси иконы с ее изображением впервые появились в Великом Новгороде и Пскове. Самая большая католическая церковь в честь святой Екатерины построена в Санкт-Петербурге в 1782 г. на Невском проспекте (архитектор А. Ринальди). До сих пор в подземной части церкви находится гробница Виктора Моро, генерала армии Наполеона, перешедшего на сторону России в 1812 году. На Большом проспекте Васильевского острова располагается лютеранская церковь святой Екатерины (архитектор Ю. Фельтен, 1771 г.). И храмы Екатерины Александрийской продолжают строиться. В мае 2006 г. в Риме состоялось освящение Русского православного храма святой Екатерины в Италии. На церемонии присутствовал кардинал Ватикана Роже Этчегерай. Католическая церковь передала Русскому храму частицу мощей святой Екатерины. На освящении были представитель президента в ЦФО Георгий Полтавченко, посол России в Италии Алексей Мешков и посол России при Ватикане Николай Садчиков.

Сегодня храм Екатерины Александрийской есть даже на Гоа (Индия).

На полотнах Рафаэля и Корреджо

Мужественному поступку александрийской принцессы посвящены полотна самых знаменитых художников. В Национальной галерее искусств в Вашингтоне хранится картина Бартоломео Булгарини «Святая Екатерина Александрийская» (ок. 1335). В Музее Мемлинга в Брюгге есть произведение кисти Ганса Мемлинга «Мистическое обручение святой Екатерины Александрийской» (1479). Рафаэль посвятил памяти Екатерины Александрийской полотно «Дама с единорогом» (1506). Оно находится в Галерее Боргезе в Риме. Антонио да Корреджо увековечил принцессу в картине «Святая Екатерина Александрийская» (Национальная галерея, Лондон). Лукас Кранах Старший написал картину «Обручение святой Екатерины Александрийской» (1516). Полотно находится в Будапеште в Музее изобразительных искусств.

Екатерина присутствует на гербах многих городов мира. Лик александрийской принцессы можно увидеть в Мембрисе и Санкт-Катаринене (Германия), а также на гербе Кулдиги (Латвия). Во многих европейских странах Екатерина Александрийская считается покровительницей юношества, тянущегося к знаниям.

Почитают ее и 30 монахов, живущих в монастыре на горе Синай. Среди них – греки, американец, ливанец и англичанин. В монастыре есть огромная библиотека, вторая по вместимости фолиантов, догоняет библиотеку Ватикана. Это очень притягательное место. Своего рода огромный музей под открытым небом в песках Северной Африки, в которых, кажется, даже время замедляет свой ход. Синайский монастырь, таким образом, вошел в Екатерининский проект.

– Этот проект может иметь огромное значение, – уверен Василий Андрианов. – Наше общество сегодня тяжело больно. И просвещать его крайне необходимо. В начале декабря мощи Екатерины Александрийской привезут в Екатеринбург. Возможно, это примирит общественность, которая бурно спорит: нужен ли вообще храм святой Екатерины в центре Екатеринбурга?

Или поклоняться мужеству александрийской принцессы, восставшей против варвара, можно и на расстоянии?