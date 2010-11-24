От края до края земля казачья

В последние десять-пятнадцать лет идет возрождение российского казачества. Итоги последней переписи населения еще не подведены, но уже можно сказать, что десятки тысяч россиян в графе «национальность» абсолютно добровольно написали «казак». О проблемах возрождения защитников земли русской, как называли казаков в XVIII–XIX веках, «АН» рассказывает атаман Всевеликого войска Донского, депутат Госдумы Виктор ВОДОЛАЦКИЙ.

Казак казака видит издалека

– Виктор Петрович, российское казачество – отдельная общность, народность или целый этнос? Что вас объединяет?

– Сейчас в науке идет спор о том, что представляет собой казачество – отдельный народ или социальную группу. У нас, казаков, ответ на этот вопрос не вызывает никаких сомнений. Казаки активно приняли участие в прошедшей переписи населения, гордо записывая в графе «национальность» «казак». Ни в одной стране мира не существует явления, аналогичного или хотя бы похожего на российское казачество. Это уникальный пласт истории и современной реальности нашего государства. Недаром во все времена народное творчество, людская молва и даже неприятель величали казаков лучшими конными воинами.

Во все времена казачество представляло собой многоликий и самобытный народ, обладающий не только уникальными культурой и традициями, но и всегда являвший собой опору и защиту государства. Издавна именно казаки защищали границы Российского государства от иноземных вторжений, принимали участие практически во всех вооруженных конфликтах, снискав своими мужеством и героизмом славу казачеству.

– Казаки проживают в разных регионах России и Украины. Есть ли различия у казаков – донских, кубанских, запорожских?

– Казаки проживают от края до края – от Восточной Европы до самых восточных окраин России. Изначально казаки жили только в европейской части России и на Украине. Но затем началось освоение Сибири и Дальнего Востока. Именно казаки шли на Восток вместе с экспедициями Ермака и Хабарова. Они осваивали для России эти земли и оставались там, создавали общины и станицы.

После революции 1917 года, в результате «великого русского исхода», годовщину которого мы отмечаем в эти дни, сотни и тысячи казаков были вынуждены покинуть свою отчизну. В результате казачьи общины и представительства казачьих войск сейчас есть во Франции, Чехии, Германии, Австралии, США и других государствах.

Мы поддерживаем связи с соотечественниками за рубежом. Так, только Всевеликое войско Донское имеет свои посольские станицы в Калифорнии (США), Берлине (Германия), Париже (Франция) и многих других городах мира.

Но особенное братство связывает казаков Беларуси, России и Украины. В целях координации совместных действий был учрежден постоянный Межгосударственный координационный совет казаков трех государств. Кроме того, для организации международного казачьего сотрудничества учрежден Союз казачьих войск России и зарубежья, основной задачей которого является поддержание связей с соотечественниками, проживающими за рубежом.

Безусловно, между казаками есть некоторые культурные различия, продиктованные историческими особенностями развития того или иного казачьего войска. Это проявляется в различной форме одежды, фольклоре, традициях. Однако это ни в коем случае не нарушает казачьих братства и единства. Нас объединяют православная вера и служение Отечеству.

– Взаимодействует ли донское казачество с другими казаками?

– Ни одно казачье общество не существует в изоляции от других. Этим и славны казаки – братством и единством. Сотрудничество наше носит самый разносторонний характер. Все казачьи войска, внесенные в государственный реестр, взаимодействуют в рамках Союза войсковых казачьих обществ Российской Федерации. Кроме того, есть тесная дружба между казачьими войсками, выражающаяся в культурном обмене, совместной организации военно-полевых сборов, подготовке казачьих атаманов, организации отдыха казачат.

Пока поют казаки – спокойно дети спят

– В современной школе странно преподают историю. Наверняка нынешняя молодежь даже не знает – откуда в России появилось само понятие «казаки».

– Точное происхождение казаков неизвестно, существует много теорий. К концу XIV века образовались две крупные группы свободных людей, проживавших в низовьях Дона и Днепра. К ним присоединились восточнославянские переселенцы из соседних к северу Московского и Литовского княжеств. Таким образом, к началу XVI века обе группы выросли в крупные вольные войска.

Донские казаки в союзе с Русским царством начали систематическую колонизацию окраин России, заселив низовья Волги, Яика и Терека, а также обширные территории Сибири, и стали основой новых войск.

Днепровские казаки образовали Запорожскую Сечь, стали вассалом Речи Посполитой. Но политическое и религиозное давление со стороны Польши привело к провозглашению Гетманщины и массовому восстанию Богдана Хмельницкого, которое в корне изменило геополитический баланс Восточной Европы. Впоследствии казаки повернулись к России, и Переяславская Рада объединила Украину с Россией.

К началу XIX века казаки охраняли государственные и внутренние этнические границы (к примеру, во время кавказских войн), постоянно участвовали в вооруженных и пограничных конфликтах и даже служили как личный конвой царя. В ответ они имели значительную социальную автономию, широкие плодородные земли, освобождались от налогов. К началу XX века казаки стали олицетворением России и ее власти.

– «Только шашка казаку во степи подруга…» А что сейчас происходит с ратной службой казачьих войск?

– Растет интерес к нам со стороны силовых ведомств, МЧС, Минобороны. Ведь казаки – очень дисциплинированная часть российского общества. Поэтому их активно зовут на службу. Минобороны России, например, пошло по пути создания особых казачьих воинских частей. Была учреждена Комиссия по организации взаимодействия Министерства обороны Российской Федерации и казачьих обществ, которую возглавил первый заместитель министра – начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Н. Макаров. Первые такие части уже действуют на территории Всевеликого войска Донского, Кубанского казачьего войска, Сибирского и Иркутского казачьих войск.

Служат представители Всевеликого войска Донского и в уникальном 154-м отдельном комендантском полку. Батальон Почетного караула полка обеспечивает проведение ритуала встреч и проводов глав правительственных и военных делегаций, открытие памятников и обелисков, ритуала возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата и проведение военных парадов в Москве.

Казаки принимают активное участие в политической жизни, участвуют в выборах. В настоящее время во многих регионах России и муниципальных образованиях государственные должности, в том числе и самого высокого уровня, занимают казаки.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с большим уважением относится к казачеству, говоря о нем не иначе. как о «великом православном воинстве». В структуре РПЦ был учрежден синодальный комитет по организации взаимодействия с казачеством, который возглавил епископ Павлово-Посадский, викарий Московской Епархии Кирилл. В настоящее время казаки активно участвуют в охране православных святынь, несут службу по охране монастырей, церквей и приходов. Это крайне важно, ведь, как известно, казак без веры – уже не казак.