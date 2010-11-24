Поколение, умеющее только воевать

Грандиозные планы главы Чечни Рамзана Кадырова по модернизации республики разбиваются из-за фактического отсутствия русских. Дело дошло до того, что в Минрегионразвития приехали представители Грозного с просьбой утвердить программу по возвращению русскоязычных специалистов. Особенно в сфере образования и здравоохранения. И попросили денег на три года – 2230,2 млн. рублей. При этом федеральный бюджет должен выделить 1784,2 млн. рублей. А республиканский – 446,0 млн. рублей. В конце ноября на парламентском часе в Госдуме глава Минрегионразвития В. Басаргин доложит депутатам – поддерживает ли Москва подобные просьбы.

Программы, программы…

Это уже не первая попытка возвращения в республики русских и русскоязычных специалистов. Существовала подобная программа на 2008–2010 годы. Но, правда, только на бумаге. По неофициальным данным (официальной статистикой в Чечне поделиться отказались), вернулись всего 200 человек.

В программе приводились конкретные цифры строительства жилья и вакансий. Только на строительство жилья в ней из федерального и республиканского бюджетов было заложено 583 млн. рублей. Но денег республика не дождалась.

Сейчас республиканское правительство лоббирует гораздо более внушительные суммы – 2 млрд. 230 млн. рублей. В программе (копия имеется в редакции) конечными целями заявлены: «повышение уровня образования и здравоохранения в Чеченской Республике; создание атмосферы дружбы и согласия между народами Чеченской Республики; формирование толерантности; создание комфортных условий для проживания народов Чеченской Республики».

Как и в прежней программе, русских зовут в образование и здравоохранение. Так, согласно документам, за три года планируется построить почти 80 тыс. кв. метров жилья. Вернуть 1475 специалистов. А также «русского и русскоязычного населения в количестве 4425 человек». То есть вложения составят почти по 400 тыс. на человека. Многие жители средней полосы и Дальнего Востока позавидовали бы.

– Когда речь идет о таких важных событиях – деньги ничто, результат все! – говорит бывший министр по делам национальностей России (2001–2004) профессор Владимир Зорин.

Вместо пули – цветок

По мнению бывшего замминистра транспорта Чечни Виктора Соколова, область применения русскоязычных специалистов в республике гораздо шире.

– Чечня может стать одним из ведущих субъектов России в области производства продуктов сельского хозяйства. Внести огромную лепту в замещение импорта продовольствия. Не стоит забывать и о цветочном рынке России. Ведь доля импорта посевных материалов и готовой продукции у нас колоссальна. Но практически все цветы, пользующиеся популярностью на российском рынке, можно выращивать в Чечне. Остро стоящий вопрос безработицы решаем. Одно сельское хозяйство способно дать не менее 300 тысяч рабочих мест, – говорит Соколов.

Сейчас безработица в Чечне составляет примерно 65–70% трудоспособного населения. Рабочие руки в основном задействованы в строительстве. За время двух вооруженных конфликтов в республике выросли целые поколения, которые умеют только воевать. И эту ситуацию можно переломить только привлечением высокопрофессиональных специалистов.

– Мы посчитали, что республике не хватает 735 человек в области образования и 740 – в медицине. Но людей надо приглашать под конкретные гарантии трудоустройства, когда есть квартиры. Мы рассчитывали именно из этого количества специалистов и членов их семей, когда закладывали суммы на строительство для них жилья. И из стоимости жилья в 28 тысяч рублей за квадратный метр, – пояснил порядок сумм директор департамента национальной политики республиканского министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Вадуд Гериханов.

Однако, несмотря на вложенные миллиарды, поедут ли россияне в Чечню, большой вопрос.

– Мы бы поехали, там нет наркомании, нет алкоголизма. Девушки в платках ходят. Главное, чтобы были жилье, работа и безопасность. Здесь, в России, нет ни того, ни другого, ни третьего, – заявила «АН» жительница Волгограда Алла Бухвальцева.

Профессор Зорин считает, что «сейчас ситуация лучше, чем еще несколько лет назад. И коренные грозненцы мечтают вернуться».

– Никто не поедет в Чечню без гарантий безопасности. Но я с оптимизмом смотрю на этот процесс. Ведь не только бывшие жители Чечни мечтают вернуться на родину, но и власти республики заинтересованы в приезде специалистов и квалифицированной рабочей силы, – говорит Зорин.

Между тем, согласно документам, которые представили в Минрегионразвития, «общее руководство и контроль за реализацией данной программы осуществляются правительством Чеченской Республики».

Эта проблема столь масштабна, что требует создания федеральной целевой программы. И не только в рамках Чечни, но и на территории всего Северо-Кавказского федерального округа.