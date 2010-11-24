Зов предков сильней границ

Одно из любимых развлечений современных футурологов и прочих желающих настырно заглянуть в будущее – «рисование» портрета человека этого самого будущего. Что характерно, и маститые профессионалы, действительно способные спрогнозировать все с точностью до миллиметра или секунды, и откровенные недоучки, ищущие себя в якобы научной фантастике, увы, сходятся в одном – человек этот ужасен.

Не исчезнуть как вид

И если мужчина, как существо менее невозмутимое, при виде женщины «25-го века» особых эмоций не выражает, то носительницы двух Х-хромосом испытывают настоящий стресс, вызванный преимущественно сильнейшим отвращением к получающемуся образу.

Что вполне объяснимо: безволосое, субтильное, с гипертрофированной головой и напрочь лишенное бицепсов, трицепсов, широчайших, дельтовидных и прочих выдающихся мышц создание, нежизнеспособное без наличия многочисленных гаджетов – вот это и есть потенциальный супруг моей прапраправнучки? Увы, похоже на правду – сегодня мужиков, в которых проглядываются такие тревожные черточки, встречаешь чаще и чаще…

Впрочем, так уж ли все страшно? Природа мудра. И все большее количество мужчин осознают – как ни крути, но от благ цивилизации надо периодически спасаться. Ибо в том, что делает мужчину мужчиной, важно все: от пресловутого «умения вбить гвоздь» до выбора напитков.

Но как именно спасаться? Особенно если вы более или менее солидный семейный человек, воспитывающий детей, и все такое? Дача со всеми вытекающими – вариант, однако это скорее из области «гвоздя». Удариться в отчаянный экстрим? Возможно, но семья – жена, дети… Не очень им, наверное, комфортно будет на фоне переживаний типа – не сломает ли папаша шею, испытывая себя в гонках или карабкаясь на отвесные скалы, или…

Мой старинный товарищ (стаж дружбы у нас без малого 37 лет) выработал свой – наверняка не бесспорный – рецепт сохранения дикого мужского начала. Зимой он отдает семье домашний долг, искусно изображая маленьким сыну и дочери Деда Мороза и водя супругу по всяким культурным местам. Весной – выплачивает дачную дань, разминая мускулы на посевной. Летом берет часть отпуска и посвящает ее неизбежному сибаритству на курортах, где мужественно жарится на солнце, переодевается к ужину и далее по списку. Но вот кусок поздней осени…

Спасение от ненужных благ

…Именно в это время мы устраиваем себе некий экзамен. Выбираем место (и не обязательно за границей) и отправляемся туда на охоту и рыбалку. При этом не совсем традиционную. Кроме снастей, оружия и боеприпасов, палатки и еще кое-какого нехитрого снаряжения, не берется ничего. Никакой еды. В этом весь прикол – едой нам будет только то, что отвоюется в битве с суровой (и, как правило, холодной) природой. Ничего не добудем – голодаем. Все по-честному.

Многим это покажется глупым и наивным. Не спорим. Но, ребята, ни фитнес, ни ворочание «железа» не способны дать таких ощущений и возыметь таких благопоследствий для поддержания главных черт характера и организма, которые позволяют идентифицировать тебя как мужчину.

И есть еще одна вещь, без которой совершать нечто подобное мы не рекомендуем никому, – это «Хортица». Разлитая в неразбивающиеся бутылки (отпадает надобность во фляжках), она наша верная спутница в кратковременных, однако крайне напряженных испытаниях.

Почему именно она?.. Коротко не объяснить. Выбор, естественно, определялся многими параметрами, и если отбросить индивидуальные вкусовые особенности каждого из членов нашего маленького экспедиционного корпуса, то в сухом отжиме останется примерно следующее.

Раскрыться с неизвестной стороны

Конечно, приключений на свои пятые точки мы ищем сами, и при том, что все готовы к неожиданностям, заполучить, находясь на, допустим, затерянном в верховьях Волги острове, откуда до ближайшей деревеньки пара часов ходу на моторе, отравления никому не хочется. Значит, вопрос качества надо решить в первую очередь. А качество данного рода напитков напрямую сопряжено с невозможностью его, напиток, сфальсифицировать. Увы, число фальсификаторов множится с каждым годом в геометрической прогрессии, и многие бренды падают жертвами злоумышленников. Многие, но не упомянутый выше. Семь барьеров – начиная, собственно, бутылкой (да, мы переливаем, однако ж надо быть уверенным, о т к у д а ты переливаешь) и заканчивая саморазрушающимся колпачком – сегодня не под силу преодолеть никому из подпольных «королей» подделок. Кроме того, упомянутый только что колпачок еще и обеспечивает стопроцентную герметичность (как до вскрытия, так, что не менее важно, и после оного). Плюс та же неразбиваемая бутылка в силу характерных своих особенностей (а именно приятной гранености) исключает возможность подделок вообще. Даже наладь фальсификаторы поточную разливную линию, они ничего подобного не создадут, и оригинал по второму кругу не пустишь. И грани «уйдут», выдавая подельщика с головой, и об уникальном идентификационном номере, позволяющем отследить «историю жизни» каждой единицы товара, забывать не следует. Уверенность в надежности (такая уверенность ох как нужна в походах на выживание!) важна не менее хорошей снасти или патрона.

Далее. Само собой, никто не отрицает важности в к у с а. У каждого он, как известно, свой. И все-таки, если вы отправляетесь бороться с экстремальными условиями обитания, очень важно, чтобы в чем-то, хотя бы в какой-нибудь одной «точке», вкусы сходились. От этого и испытания переносятся легче, и меньше поводов для нетворческих споров, что в подобного рода вылазках очень важно.

А точки соприкосновения – мягкость и отсутствие резкого запаха у главного мужского напитка. В этом мы, кстати, принадлежим к большинству (см. ниже социологический опрос ВЦИОМ).

Данные факторы важны не только для использования напитка по прямому назначению. Дело в том, что пребывание «один на один» с практически первобытной дикостью удивительно стимулирует кулинарные способности.

Как уже было сказано, питаемся мы в своих импровизированных экспедициях только плодами собственных охотничье-рыболовных усилий. И вот здесь «Хортица» раскрывается с малоизвестной своей стороны.

Вероятно, в силу своей уникальной рецептуры она придает нашей походной кухне трудно воспроизводимую словами прелесть. И делает это как никакая другая разновидность напитка – уж поверьте, мы добросовестно проверили, и наш вывод основан на неоднократных серьезных экспериментах.

Поскольку подавляющее большинство наших (ну, это мы условно, на эксклюзивность никто не претендует) рецептов крайне просты, то было бы несправедливо ими не поделиться.

Уха осенняя классическая. Свежевыловленные налим, жерех и судак режутся на порционные куски. Налимья печень или идет в уху отдельно, или откладывается в сторону – для другого блюда. Первыми в варку идут традиционные ерши. Вторым номером – судак. Затем – жерех, а завершает все налим. Лук, картофель и перец не обязательны (мы их с собой просто не берем). Соль – по вкусу. Вся рыба варится в марлевом мешке. В точно таком же приспособлении в воде постоянно держится несколько кругляшей спиленной ольхи (нарезаются от ветки диаметром 4–5 см). После варки каждого сорта рыбы в бульон добавляется по 25 г «Хортицы». А примерно за минуту до полной готовности – традиционная дымящаяся головешка. За уши не оттащишь.

Налимья печень по-хортицки. Сразу скажем, налим – рыба в добывании нелегкая, поэтому если у вас в распоряжении меньше его 6–7 печенок, то «добить» порционность можно филе щуки.

Итак, печень измельчается, подсаливается и поджаривается на растительном масле (его мы обязательно захватываем с собой, но только одну бутылку) с небольшим добавлением воды и трех столовых ложек нашего крепкого напитка. Именно эта добавка отбивает некий специфический и не очень приятный привкус, свойственный данному продукту.

…Холодную осеннюю темноту разгоняет яркий огонь костра. Насытившись и согревшись дополнительно небольшими, но такими же, как огонь, яркими порциями содержимого бутылок, мы чувствуем себя так, как, возможно, чувствовали себя наши предки сотни лет назад, вот так же сидевшие у своих костров на не таком уж и далеком острове, давшем название нашему любимому напитку… И пока он будет существовать, в том числе и для того, чтобы подчеркнуть нашу истинно мужскую сущность, мы, наверное, не обретем черты «бесполого» человека будущего, о котором упомянули в начале…

Соцопрос:вместо послесловия

Специалисты ВЦИОМ провели в конце октября этого года исследование касательно употребления водки. Оно проходило в несколько этапов. Сначала интервью с экспертами – представителями производителей алкогольной продукции, известными рестораторами, членами профессиональных отраслевых организаций. Затем опрос потенциальных потребителей. В ходе него опрошены 672 мужчины со средним материальным достатком в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России в возрасте от 21 года. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Данные предоставлены РИА «Новости».

Социологи отмечают, что водка для россиян – это в первую очередь застольный напиток. Большая часть респондентов целевой аудитории (мужчины в возрасте от 21 года со средним материальным достатком) чаще всего употребляют водку, встречаясь с друзьями (66,5%), на различных праздничных и торжественных мероприятиях (55,5%), во время пикников на природе (46,3%). При этом 33,8% пьют водку для того, чтобы снять стресс. Опрошенные могли дать несколько вариантов ответа.

Главными качествами хорошей водки, по мнению россиян, являются мягкость (55%) и отсутствие резкого запаха (33%). Такую вкусовую особенность, как характерный вкус классической водки, сочли значимой четверть опрошенных (25%), а характерную терпкость напитка – каждый десятый респондент целевой группы (10%).

Резкий запах – это верно, конкретно в наших экспедиционно-походных условиях – враг. Ибо рыбалка сменяется охотой. Причем порой мгновенно. И если на воде еще туда-сюда, такие тонкости могут быть прощены, то в лесу – ни за что. Ни косуля, ни кабан такой небрежности «не простят». Главное – даже не увидишь того, как они не простили. А без трофеев домой и наслаждения от вкуса доходящего до кондиции на импровизированном вертеле жаркого оставаться ой как не хочется!

Выводы каждый легко сделает сам.