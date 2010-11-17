Несолоно хлебать, что немилого целовать

А еще без соли и стол кривой, считали славяне. Потому полная солоница, как и хлеб, была обязательной принадлежностью стола.

Каких только солонок не делали наши предки: точеные, плетеные из бересты или лозы, долбленые, резные. В центральных губерниях – маленькие ящички с высокой задней стенкой, за которую удобно переносить, и откидной крышкой. На севере обязательно в виде водоплавающей птицы с крышечкой на спине и головой утки, коня или даже змеи. Такие солонки выдалбливали из дерева, украшали резьбой или росписью. Точеные солонки особой изысканностью не отличались, но все равно вид имели изящный – чаша на небольшой ножке с крышкой. Но не только красота исполнения волновала наших предков. Главное, чтобы солонка всегда была полной, как дом должен быть полон добра и благополучия.

Не стоит забывать, что раньше соль была не только недешевым продуктом, но и имела магическое значение. Вслед человеку, подозреваемому в способности сглазить, могли бросить щепотку и сказать тихонечко: «Соль тебе в очи и головешку в зубы». Да и встреча гостей хлебом-солью была не только актом гостеприимства, но и попыткой защитить дом от нечистой силы. А если уж народ считал, что соль способна творить чудеса, так старался и хранил ее как настоящее сокровище.