О, Уастырджи, сто раз помоги нам!

Именно так обращают свои мольбы к любимому покровителю осетинские мужчины. И к имени его непременно добавляют восхваляющие эпитеты: «Золотой», «Доблестный», «Золотокрылый». Гордым сынам Алании он представляется высоким стройным седобородым мужчиной, восседающим на белом коне. Женщины, не смея произносить его имя, обращаются к нему «Лагты дзуар» – «Покровитель мужчин».

В честь своего любимого Бога воинов и покровителя путников осетины закатывают праздник аж на семь дней – с понедельника до понедельника! Уастырджыйы къуыри, или Неделя Уастырджи, отмечается этим кавказским народом в конце ноября. Торжество, во-первых, можно с полным правом считать праздником урожая, поскольку подходит к завершению годовой сельскохозяйственный цикл. Но, главное, именно к этому праздничному времени осетины стараются подгадать со свадьбами. И дело вовсе не в том, что благодаря щедрой осени свадебное застолье будет особенно сытным и разнообразным. В Осетии убеждены, что именно справедливый Уастырджи делает из мальчика мужчину! Ночь с понедельника на вторник этой праздничной ноябрьской недели называется Ночью снятия вуали – хыз иcан xcав. Название пошло от старинного брачного осетинского ритуала. Во время первой интимной встречи новобрачных юноша совершал символическое разрезание корсета из кожи, в который затягивали девушку с восьмилетнего возраста. С этого момента юноша начинал исполнять новую социальную роль – мужа, главы семьи, полноправного мужчины.

Уастырджи – главный герой Нартского Эпоса, восстанавливающий справедливость, оберегающий достойных и карающий жалких трусов, предателей и врагов. Судя по осетинской мифологии, он особенно заботится о путниках и воинах, защищает бедных и напутствует молодежь. Но любой осетин, где бы он ни был, за какое бы дело ни брался, обязательно заручается поддержкой Уастырджи. А уж за праздничным столом второй тост непременно произносят во славу Покровителя мужчин.

Неделя поклонения Уастырджи, как правило, начинается с 19–22 ноября. Накануне закалывают жертвенного быка, которого специально откармливают к этому дню. В понедельник накрывают стол, и глава семьи возносит молитву Уастырджи, поручает его защите свою семью, просит здоровья и счастья младшему поколению, высказывает пожелание встретить следующий праздник более достойно, с большими почестями.

Полагают, что в переводе с дигорского диалекта осетинского языка слово «Уастырджи» это сокращение от уас («святой») – стыр («великий») – Джеор («Георгий»). Уастырджи – божество из осетинской мифологии – по характеру очень напоминает христианского мученика Святого Георгия, так же покровительствующего путникам и войнам. К слову, иначе широкий осетинский праздник называется как раз Джеоргуыба. А осенний месяц, на который он приходился, аланы называли Джеоргуыбайы май – месяц Джеоргуыба.

Так что, по сути, праздновать щедрый Уастырджи – Джеоргуыба вместе с осетинами с полным правом могут очень многие. Например, жители Великобритании, Англии, Грузии – на флагах этих стран изображен георгиевский крест. Или миланцы – на гербе этого итальянского города тоже есть белый щит с прямым красным крестом. Наконец, к праздничному хороводу должны присоединиться и москвичи – поскольку город был основан князем Юрием Долгоруким и тезоименный ему Св. Георгий считается покровителем Москвы.

«Так пошли нам, златокрылый Уастырджи, такую милость,

Чтобы еще лучше, еще богаче встретили следующий Джеоргуыба!»