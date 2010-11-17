Этнические новости от 18 ноября
№ 45(235) от 18.11.2010 [«Аргументы Недели », Гильдия межэтнической журналистики, ИА REGNUM, ИЦ «Лач», TRAVEL.RU, ИЦ «Финноугория» ]
Республика Татарстан
В Казани завершился II Международный конкурс мусульманских модельеров Islamic Сlothes. На заключительном показе были продемонстрированы 10 лучших коллекций, из которых жюри выбрало пять. Гран-при получила Нажия Галимова с коллекцией «Анисэ». Победители остальных номинаций были награждены дипломами и памятными подарками.
Томская область
Томской региональной общественной организацией «Югендблик» при финансовой поддержке Минрегиона России была организована Сибирская молодежная творческая академия «Творчеству молодых – виват!». Российские немцы из 15 городов Сибири учили здесь немецкий язык, знакомились с культурными традициями своих предков, посещали семинары по социальному проектированию, фото- и видеомастерству, прикладному творчеству, вокалу и танцам.
Камчатский край
В Петропавловске-Камчатском на этнографической площадке «В гостях у Кутха» прошел традиционный корякский обрядовый праздник «Хололо». Участники и гости праздника провели обряды очищения, «Подношение морю, кормление нерпы», посостязались в перетягивании ремня – «Талытал». Завершился праздник дегустацией ухи и этнодискотекой.
Удмуртская Республика
Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел Удмуртской Республики выпустил мультимедийный диск «Традиционное ткачество Удмуртии». В него вошли мультимедиа-презентация проекта на языках: русском, английском и удмуртском. На диске также представлена технология ручного ткачества в форме мастер-классов. Часть дисков будет распределена по центрам народного творчества и ремесел, школам искусств, национальным библиотекам финно-угорских регионов России.
Амурская область
В Тындинском районе Приамурья появится уникальный этнографический комплекс. Здесь начато воссоздание естественной среды обитания сибирского коренного народа – эвенков. В березовой роще Благовещенска к 2011 году будет возведено шесть чумов и охотничий домик, лабазы для содержания оленей и сувенирный магазин. Также в состав комплекса войдут баня, мастерская и музей.
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