Этнические новости от 18 ноября

Республика Татарстан

В Казани завершился II Международный конкурс мусульманских модельеров Islamic Сlothes. На заключительном показе были продемонстрированы 10 лучших коллекций, из которых жюри выбрало пять. Гран-при получила Нажия Галимова с коллекцией «Анисэ». Победители остальных номинаций были награждены дипломами и памятными подарками.

Томская область

Томской региональной общественной организацией «Югендблик» при финансовой поддержке Минрегиона России была организована Сибирская молодежная творческая академия «Творчеству молодых – виват!». Российские немцы из 15 городов Сибири учили здесь немецкий язык, знакомились с культурными традициями своих предков, посещали семинары по социальному проектированию, фото- и видеомастерству, прикладному творчеству, вокалу и танцам.

Камчатский край

В Петропавловске-Камчатском на этнографической площадке «В гостях у Кутха» прошел традиционный корякский обрядовый праздник «Хололо». Участники и гости праздника провели обряды очищения, «Подношение морю, кормление нерпы», посостязались в перетягивании ремня – «Талытал». Завершился праздник дегустацией ухи и этнодискотекой.

Удмуртская Республика

Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел Удмуртской Республики выпустил мультимедийный диск «Традиционное ткачество Удмуртии». В него вошли мультимедиа-презентация проекта на языках: русском, английском и удмуртском. На диске также представлена технология ручного ткачества в форме мастер-классов. Часть дисков будет распределена по центрам народного творчества и ремесел, школам искусств, национальным библиотекам финно-угорских регионов России.

Амурская область

В Тындинском районе Приамурья появится уникальный этнографический комплекс. Здесь начато воссоздание естественной среды обитания сибирского коренного народа – эвенков. В березовой роще Благовещенска к 2011 году будет возведено шесть чумов и охотничий домик, лабазы для содержания оленей и сувенирный магазин. Также в состав комплекса войдут баня, мастерская и музей.