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Самобытное право

№ 45(235) от 18.11.2010 [«Аргументы Недели », Наталья Стребнева, «Радио России» специально для «НА» ]

Самобытное право

В начале ноября в Санкт-Петербурге собрались эксперты из более чем двадцати стран мира, чтобы приблизить разработку международного закона о закреплении статуса интеллектуальной собственности за традиционными знаниями и выражениями народной культуры.

Партнером Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) – одного из специализированных учреждений ООН, старейшей международной организации в области охраны интеллектуальной собственности – выступило Министерство регионального развития РФ. Российская сторона помимо внушительной экспертной группы пригласила еще и представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Ведь именно они являются адресными «потребителями» будущего глобального законодательства, носителями тех самых уникальных культур, сохранением и охраной которых так озабочено сегодня мировое сообщество.

– Основная наша роль – это установление доступной и сбалансированной системы защиты прав интеллектуальной собственности. Мы хотим сделать так, чтобы плоды человеческого разума защищались. Права на музыку, на искусство – в виде авторских прав, так же как и права на технические изобретения – в виде патентов, – поясняет директор дивизиона традиционных знаний ВОИС Венд Вендланд. – Некоторые страны уже десятилетия успешно реализуют политику защиты традиционных знаний и традиционных выражений культуры как интеллектуальной собственности. Например, некоторые африканские страны законодательно защищают свой фольклор уже около полувека. Однако нам сложно оценить успешность данных инициатив, насколько эффективно эти законодательства работают и способствуют ли экономическому и культурному развитию коренных народов. Сейчас
ВОИС разрабатывает межнациональный документ, который позволит применять положения международного стандарта в национальных системах разных стран.

Руки прочь от Насреддина!

Попытки выстроить законодательную систему защиты традиционных культур неминуемо сталкиваются со множеством вопросов. Как определить правообладателя, когда многие культуры веками живущих рядом этносов естественным образом развиваются через заимствование и смешение? Кого считать выгодоприобретателем от реализации прав на использование, например, фольклорных произведений: национальную общность или государство, в котором этнос проживает? Не будет ли препятствовать развитию национальных культур система мер, охраняющих их от безвозмездного заимствования или копирования?

С другой стороны, вполне объяснимо стремление цивилизованного общества защитить традиционные культуры от недобросовестного коммерческого их использования. Так, например, в Азербайджане было пресечено использование изображения национального комического героя Моллы Насреддина на водочной этикетке.

– Наша республика в 2003 году приняла закон о правовой охране выражений азербайджанского фольклора. Сюда входят и музыкальная культура, и словесное творчество, и прикладное декоративное искусство. Охрана является бессрочной. И все новые выражения фольклора, которые создаются нашим народом, так же попадают в список этих выражений и охраняются, – уверяет заведующая сектором отдела права и регистрации произведений Агентства по авторским правам Республики Азербайджан доктор Надира Бадалбейли.

Законодательное ограничение действует на недобросовестное использование фольклора в коммерческих целях, причиняющее вред естественному значению, содержанию и форме выражений традиционной культуры. Агентство по авторским правам действует в Республике Азербайджан при кабинете министров и отслеживает соблюдение норм закона об охране национального азербайджанского фольклора как внутри страны, так и за ее пределами.

– Увы, нам постоянно приходится сталкиваться с вольным заимствованием музыкального и словесного фольклора со стороны недружелюбных соседей, – сетует Надира ханум.

Генетические объекты

«Традиционное знание», «традиционное выражение культуры», «генетические ресурсы» – международные термины, несколько непривычные для россиян. Десятилетия у нас в стране прежде всего оперировали таким понятием, как «культурное наследие». В законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» четко говорится: есть объекты культурного наследия, обладающие этнологической, культурной или научной ценностью, даются их характеристики. Есть у нас и историко-культурная экспертиза. Мы охраняем традиционные постройки, священные места, многое из материального воплощения, в том числе и традиционных национальных культур. Но вот о законодательной охране традиционных знаний в России пока всерьез не задумывались.

– По традиционным знаниям, тем более по генетическим ресурсам, у нас в стране еще «конь не валялся». Но я не вижу в этом трагедии, потому что это непростые вопросы. И подходить к их решению так, как это сделано, например, в Австралии или в Латинской Америке, нам нельзя, – размышляет Владимир Етылин, председатель правления Содружества общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. – В России чуть больше 40 коренных малочисленных народов – это всего-то 220 тысяч человек. У нас на Чукотке живут кереки – их осталось двое! Они помнят лишь название своей национальности. Даже языка не сохранилось. Представителей некоторых северных народностей осталось человек по триста. И у этих народов свои, особенные, проблемы. Их нельзя решить, как в Перу или Уругвае, где коренные народы миллионные. Нам – небольшим северным этносам – приходится уповать только на заботу государства.

Опыт на экспорт

За дни работы симпозиума международные эксперты смогли познакомиться с проблемами и мнением наших малых народов. А представители коренных российских этносов сформулировали и предложили свое понятие традиционных знаний, существенно отличающееся от того, что принято сегодня в ВОИС.

– В ходе обсуждений эксперты ВОИС сошлись во мнении, что стоит применять нормы так называемого мягкого права, носящего рекомендательные формы, – подводит итог заместитель руководителя Департамента межнациональных отношений Минрегиона РФ Алексей Зенько. – Документы обязательного характера будут действовать только на территории стран, их ратифицировавших, тогда как любой рекомендательный документ имеет более широкое распространение. Как для представителя Министерства регионального развития, для меня очень важно, что и зарубежные, и российские эксперты, так же как и представители коренных этносов, сошлись во мнении, что основной целью будущего международного документа должно стать обеспечение устойчивого развития коренных народов. Это то, чему Российская Федерация уделяет первостепенное значение. Нам есть что показать мировому сообществу. У нас колоссальный опыт решения этнических вопросов. Россия – многонациональная страна, и она жила в таком составе многие столетия. Я подчеркну – это были столетия мирного сосуществования, совместного строительства государства. Этот опыт дорогого стоит, и мы хотели бы, чтобы он был учтен при разработке международных документов.

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