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Болезни человечества: золотая лихорадка

Когда услышите об открытии «бешеного» золота где-нибудь в Перу – оставайтесь дома!

№ 45(235) от 18.11.2010 [ «Аргументы Недели » ]

Болезни человечества: золотая лихорадка

Если посчитать, о чем больше всего пишут и писали в мире, то, несомненно, на первом месте – ее величество Любовь. Ну а на втором – будет золото. Со всей гаммой чувств – от обожания до золотой лихорадки. Разобраться в истории болезни человечества редакция попросила эксперта, чья жизнь связана с золотодобывающей отраслью буквально со студенческой скамьи. Академик РАЕН, доктор геолого-минералогических наук Владимир Полеванов снова в гостях у «Аргументов неделi».

Золотые мои россыпи

– Владимир Павлович, равнодушных к золоту людей почти нет! А почему, собственно говоря, золото? А не те же алмазы с изумрудами, не платина, в конце концов?

– С платиной – все просто. Когда испанские конкистадоры находили в реках Южной Америки невзрачный металл, не похожий даже на серебро (plata – исп.), они нарекли его презрительно «серебришком» (platino – исп.). Когда научились его обрабатывать, поняли, что это металл драгоценный.

Алмазы, изумруды, сапфиры и рубины сами по себе тоже не очень красивы и ценны. Их огранить – гигантская работа, требующая высокой квалификации, а значит, больших затрат.

Иное дело золото – цвета солнца – главного бога всех народов мира. Встречается почти всегда в самородном виде и очень часто – в речных долинах в виде золотых россыпей. Уверен, что золото было первым металлом, известным человеку разумному. С каменным топором, но уже с украшениями из россыпного золота – так выглядел наш общий предок – кроманьонец. Поколения сменяли друг друга, а любовь к золоту только крепла. И, в конце концов, закрепилась на генетическом уровне.

Работая в 1972–1973 гг. на Колыме, мне довелось разведывать последнюю богатую россыпь золота этого удивительного края – ручей Болотный. Она долго оставалась нетронутой, потому что была перекрыта чудовищно мощными наносами – около 300 (!) метров. Разведывали ее шахтами. В забое мне повезло увидеть и опробовать золотоносный пласт с содержаниями россыпного золота 4 кг/м3. Вся стена шахты была усеяна самородками размером с ноготь. Феерическое зрелище!

Увидев такое, лучше понимаешь героев Джека Лондона и сам термин «золотая лихорадка». Наиболее значимые золотые эпидемии обрушивались на человечество в следующем хронологическом порядке.

Сибирская золотая лихорадка началась в 1828 г. с уникальной находки старообрядца Егора Лесного на реке Сухой Берикуль в Томской губернии. Эстафета была подхвачена купцом первой гильдии Поповым Андреем Яковлевичем и его племянником. Они первыми начали промышленное освоение Берикульских золотых россыпей, добыв в 1829 г. – 24 кг золота, в 1835 г. – уже 260 кг. Началась золотая лихорадка: тысячи старателей разбрелись по бескрайним просторам и дали толчок промышленному освоению Сибири. Заштатный Красноярск, где до золотой лихорадки проживали менее 1000 человек, к 1835 г. насчитывал уже около 10 тыс. жителей.

Жизнь разбогатевших красноярских старателей скрашивали кутежи, карты, воровство. Любимое развлечение – купание девиц в шампанском. В историю вошли несколько колоритных личностей. Красноярский золотопромышленник Н.Ф. Мясников изготавливал визитки из чистого золота. Стоимость каждой – 6 рублей. пуд (16 кг) осетровой икры стоил на полтину меньше.

Гаврила Машаров из Канска, открывший более 100 россыпей, став миллионером, заказал себе медаль из чистого золота весом 8 кг со скромной надписью «Гаврила Машаров – император всея тайги». Построив среди тайги дворец с зимним садом, где зрели даже ананасы, Гаврила разорился и умер в нищете.

По подсчетам Главной конторы Алтайского горного округа, с 1828 по 1861 год на 372 приисках в Сибири было добыто 570 тонн золота.

Калифорнийская золотая лихорадка (1848–1855). 24 января 1848 г. плотник Джеймс Маршалл обнаружил на берегу р. Американ-Ривер желтые блестки и принес их своему хозяину Иоганну Зуттеру. Блестки оказались золотыми…

Толпы людей со всей планеты, которых впоследствии назвали «сорокадевятниками», бросились в Калифорнию. Когда 28 февраля 1849 г. корабль «Калифорния», обогнув Южную Америку, прибыл в Сан-Франциско, на берег кроме золотоискателей сошла и вся команда! Все три газеты Калифорнии закрылись, а их сотрудники в полном составе ушли на золотой «фронт».

Более 300 тысяч человек прибыли в Калифорнию, навсегда изменив судьбу этого захолустья. Чтобы прокормить эту «ораву», как грибы росли фермы, которые сегодня производят более 30% сельхозпродукции США.

В 1854 г. землевладелец Зуттер выиграл дело о возмещении ему нескольких десятков миллионов долларов за незаконную добычу на его земле. Толпа разгромила здание суда. Трое сыновей Зуттера были убиты, жена сошла с ума. Сам он спустя 20 лет умер на ступеньках Конгресса США. В его руках были документы, подтверждающие его права на Калифорнийское золото.

«Лихорадка» дала невиданный взлет преступности, и она же дала коллективную систему самозащиты – комитеты бдительности. Когда горожане Вирджинии-Сити устали от безобразий бандита Слейда и его головорезов, в город вошли 600 вооруженных до зубов золотоискателей. Слейда повесили, несмотря на все его мольбы о помиловании. Впоследствии это движение переродилось в суд Линча.

Приехав в 1853 г. в Сан-Франциско, Леви Страус быстро понял, что не в золоте счастье, и начал шить свои джинсы – чудо-штаны из холстины.

Австралийская золотая лихорадка (1851–1860) подняла численность населения континента с 438 тыс. до 1152 тыс. человек, особенно штата Виктория – с 77 до 539 тысяч. В течение 10 лет штат Виктория был одним из лидеров мировой золотодобычи. В 1854 г., в период ее пика, в штате появились первые китайские поселенцы. Их присутствие на золотых приисках привело к мятежам, введению въездных налогов, а впоследствии и к формированию «политики белой Австралии».

Новозеландская золотая лихорадка (1856–1865) была сравнительно тихой. Известна резким увеличением населения страны и тем, что именно тогда была заложена основа многих известных современных фирм с мировым именем.

Аляскинская, или Юконская, золотая лихорадка (1897–1902) связана с находкой золота в бассейне реки Клондайк на Канадской территории Юкон. Первая россыпь на ручье Бонанца была открыта 16 августа 1896 года. С тех пор эти географические названия стали нарицательными. В геологии появился термин «бонанцевое» (богатое, гнездовое) золото, а «клондайками» стали называть любые богатые месторождения, вплоть до нефтяных в Западной Сибири.

Казалось, весь мир кинулся на Клондайк. Золотоискателей, чтобы получить разрешение на въезд в Канаду, обязали везти с собой годовой запас продовольствия, а это около тонны груза. Аляска же вначале была транзитным участком на пути к канадскому золоту. Порядки, царившие среди золотоискателей, хорошо известны по произведениям Джека Лондона.

План и лихорадка – понятия взаимо-исключающие

Колымская золотая лихорадка, по сути, таковой и не являлась. Первое золото было открыто в 1916 г. на одном из притоков р. Среднекан Бари Шафигуллиным по прозвищу Бориска. Там в одном из шурфов и нашли проезжавшие мимо якуты его труп в красной рубахе с намертво зажатым в руке мешочком. Открытый здесь в 30-е годы прииск «Борискин» был назван в его честь. До этого Россия успела пережить две революции, гражданскую войну, нэп. Когда новая экономическая политика уже была приговорена к свертыванию, экспедиция 1928 г. геолога Юрия Билибина (1901–1952) открыла и научно доказала россыпную золотоносность Колымы.

4 июля 1928 г. в Ольской бухте высадилась пятерка первопроходцев: Билибин, Цареградский, Бертин, Раковский и Казанли. Далее были героический сплав на плотах через считавшиеся непроходимыми пороги р. Бохапчи, полуголодная зимовка, открытие богатых россыпей в районах р. Утиной, ручьев Холодного и Юбилейного. А уже на 1931 г. Москва установила план добычи золота на Колыме 2 т, на 1932 г. – 10 т, на 1933 г. – 25 тонн.

План и лихорадка – понятия взаимоисключающие! Во главе с партией и товарищем Сталиным особенно не полихорадишь! В 1931 г. для добычи колымского золота была создана военизированная организация «Дальстрой». Все инженерно-технические работники имели звания. Руководил генерал-лейтенант. На территории в два миллиона кв. км наместник Сталина был наделен гигантскими полномочиями – даже утверждать и отменять смертную казнь и награждать всеми орденами и медалями СССР. Золото Колымы сыграло немаловажную роль в Великой Отечественной войне.

Летом 1942 г. перед подписанием договора о военных поставках по так называемому ленд-
лизу Колыму посетил посол США в России Гарриман. Ему показали богатейшие в мире россыпи, и договор был подписан. Колыма затмила даже Калифорнию. Здесь самая концентрированная россыпь мира – Чай Юрья – 250 тонн всего на 18 км долины!

Бразильская золотая лихорадка (1970–1990) проходила уже в наши дни. Десятки тысяч жителей, бросив все, кинулись в бразильский штат Пара, как только там было найдено богатое россыпное золото. Но не ясно, что хуже: замерзать на Аляске или погибать от тропической жары в Бразилии.

Мировая зараза

Возбудитель – золото, в основном россыпное золото, хотя изредка бывает и рудное.

Симптомы начинается внезапно с вести о находке «бешеного» золота где-либо на Земле.

Инкубационный период – от недели до месяца. В начальном периоде десятки тысяч людей со всего мира, бросив все, забыв о семьях, воинской присяге, угрозе жизни и прочих «мелочах», любой ценой добираются до точки «Х».

Течение болезни – сложное, сопровождается пьянством, криминалом, потерей здоровья и рассудка. Резкий прирост населения вызывает размножение паразитов, делающих деньги на кайлах, алкоголе, джинсах, оружии и т.д.

Болезнь поддерживается находками самородков отдельными счастливчиками.

Конец болезни происходит после истощения запасов неглубокозалегающего богатого золота (Калифорния) или вестей о находке более богатого золота (Юкон – Аляска).

Осложнения – уничтожение коренного населения (в Калифорнии до болезни было 150 тысяч индейцев, после – осталось 30 тысяч), мятежи и бунты, жестоко подавляемые центральной властью (Австралия).

Побочные эффекты: появление талантливых писателей, сделавших имя на золоте. Джек Лондон – Аляска, Брет Гарт – Калифорния, Шишков – Сибирь, Олег Куваев – Колыма…

Побочные явления: реформирование общества, принятие земельных законов (Калифорния, Австралия).

Лечение – универсальных рецептов нет, болезнь пока неизлечима. «Рассосется» сама со временем, когда гомо сапиенс станет более разумным.

Профилактика – прививка коммунизмом в отдельно взятой стране, введение карантина с железным занавесом.

Вероятность возникновения новых вспышек эпидемии золотой лихорадки невелика. Болезнь может вспыхнуть в Латинской Америке, которая изучена хуже, чем другие континенты.

…Когда услышите об открытии «бешеного» золота где-нибудь в Перу или Венесуэле, мой вам совет: «Оставайтесь дома!»

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