В ожидании вызова в Генпрокуратуру А. Чубайс любуется черепами

Незадолго до прошедшего III Международного форума по нанотехнологиям деятельностью Госкорпорации РОСНАНО заинтересовалась Генеральная прокуратура России. Прокуроры потребовали отчет о венчурных проектах, которые не принесли ожидаемых дивидендов.

Об этом рассказал сам руководитель Госкорпорации А. Чубайс. По его словам, прокуратуру интересуют полный перечень неудачных проектов и список лиц, принимавших решение об их финансировании. Само прокурорское послание А. Чубайс несколько нервно назвал «замечательным письмом».

В настоящее время неизвестно, как ответил на него главный наноначальник страны. Буквально через несколько дней после окончания Нанофорума он с друзьями отправился в путешествие по Мексике. Там А. Чубайс ознакомился с величественными пирамидами индейцев майя и удивился тому, как ацтеки умудрились уничтожить такую могучую цивилизацию. Затем он спустился в фантастическое подземное озеро, находящееся в пещере на глубине около 20 м. По словам руководителя РОСНАНО, это озеро было местом жертвоприношений, куда индейцы сбрасывали самых красивых девушек. А. Чубайс лично увидел сквозь абсолютно прозрачную воду их черепа, которые сохранились на дне до сих пор.

Затем он посетил мятежный штат Чьяпас – оплот сапатистов. Там всюду встречаются армейские блок-посты и тяжелые грузовики с вооруженными мексиканскими десантниками. Однако с главарем повстанцев товарищем Маркосом встретиться не удалось – он скрывается в подполье.

И наконец в компании Валентина и Татьяны Юмашевых А. Чубайс на багги в течение двух суток пересек пустынную Калифорнию. Несмотря на то что в Мексике еще много интересных мест, после отпуска руководитель РОСНАНО планирует вернуться в Москву. В столице его терпеливо дожидается российская прокуратура.