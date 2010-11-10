Грязи и цинизму вопреки

Недавно я опубликовал в одной из газет материал, в котором дал острую оценку фактам подтасовок на прошедших в октябре региональных и муниципальных выборах. На мой блог в Интернете пришли отклики. И среди них такой: «А чего вы, собственно, хотите? Политика – грязная игра. Вы сами согласились играть в нее, прекрасно зная, что тут не брезгуют и краплеными картами. Так в чем же дело?»

К чему ведет «игра без правил»

Блогеру я, конечно, ответил. Но думаю, что предложенная тема заслуживает широкого обсуждения. Ведь неверие в возможность честной, нравственной политики распространено в нашем обществе. Отсюда отчужденность многих людей от политической жизни, их нежелание участвовать в выборах. Из-за этого низок уровень доверия к парламенту, партиям. Согласно опросу ВЦИОМ, 59% россиян убеждены, что среди политиков не может быть людей высокой морали. И лишь 31% считают иначе. Почему так?

Cо времен Макиавелли вошла в обиход формула «цель оправдывает средства». К ней прибегают те, кто считает, что нравственность – это сантименты, которые надо оставить священникам, а в политике следует руководствоваться соображениями целесообразности и эффективности. В истории не счесть примеров подлостей и преступлений, совершенных деятелями разных эпох именно по этой логике. Но беспринципному макиавеллизму всегда противостоял иной подход. Величайшие умы высказывались за этическое обоснование политики. «Истинная политика не должна делать ни шагу, не присягнув заранее морали», – считал, к примеру, И. Кант. «Тот, кто пытается отдельно рассматривать политику и мораль, никогда ничего не поймет ни в том, ни в другом», – говорил Ж.-Ж. Руссо.

Для меня лично выбор очевиден. В эпоху ТВ и Интернета все труднее скрывать подноготную подковерных интриг, все острее становится их общественная оценка. Конечно, в сфере политики всегда будет присутствовать известная жесткость нравов: борьбу за власть не ведут с реверансами. Но в цивилизованном обществе эта борьба должна вестись в форме честной конкуренции идей и аргументов, а не пошлой драки за властную кормушку.

Такая позиция может показаться идеалистической. Какая там этика, если кое-кто ради электоральных процентов пускается на постыдные дела. Чего стоит недавняя история в Новосибирске. Чтобы притормозить набирающих силу справедливороссов, облизбирком во главе с председателем принялся арестовывать тиражи газеты «Справедливая Россия». Под совершенно абсурдными предлогами. Наплевав, что такие решения полномочен принимать лишь суд. Видимо, надо было натягивать запланированный свыше результат «партии власти», и ради этой «великой цели» со средствами уже не считались.

Что сказал бы академик Сахаров

Ярчайший образец нравственной политики в свое время показал всем нам Андрей Дмитриевич Сахаров. С трибуны съезда народных депутатов негромким голосом он произносил такие истины, которые буквально взрывали зал и вызывали ярость партноменклатуры. Он говорил о том, что безраздельная монополия одной политической силы аморальна, что обществу нужен плюрализм мнений, что оппозицию надо слушать и т.д.

Иногда думаю: а что, если бы Андрей Дмитриевич дожил до наших дней и решил выступить в сегодняшней Госдуме? Как восприняло бы его призывы к моральной политике нынешнее парламентское большинство? Сподобилось бы выслушать или высокомерно проигнорировало, как игнорирует многие инициативы представителей СР и других оппозиционных партий? Боюсь, скорее второе.

Значительная часть политической элиты современной России унаследовала худшие черты старой партократии. Что, впрочем, не удивительно. Ведь в госструктурах и в рядах «партии власти» полным-полно политиков и чиновников советской формации. Многие из них и в КПСС вступали отнюдь не по убеждениям, да и затем перекрашивались то в либералов-западников, то в патриотов, то в центристов. Под стать им те, кто пришел в политику в новое время, но не потому что «за державу обидно», а ради связей, карьеры, статуса, преференций для бизнеса, а то и вообще ради криминальных делишек.

Честно признаюсь: меня всегда коробило само это понятие – «партия власти». В нем есть нечто, грубо противоречащее демократическим ценностям. Настоящие партии вырастают естественным путем из недр гражданского общества, завоевывают власть в упорной борьбе, становясь в итоге правящими. А вот партия, которую уже существующая власть создает под себя, – это совсем другое. Не надо ни за что бороться. Приходи, заявляй о лояльности и припадай к властному пирогу.

Если люди идут в политику с такой мотивацией, от них трудно ждать служения общественному благу. Неслучайно В. Путину как-то пришлось резко высказаться о том, что к «Единой России» часто «примазываются всякие проходимцы», компрометирующие и власть, и партию. Такие же проходимцы проникают и в другие политические организации, в том числе в СР. Такое случается. Но у нас они не задерживаются. Потому, что наша партия строится не по принципу «профсоюза бюрократов», а как идейное объединение сторонников нового социализма ХХI века. Да и теплых мест мы никому не обещаем.

Политический монополизм – это болезнь

Как же очистить политику от грязных методов и недостойных личностей? Рецепты известны. Многое зависит от общественного мнения, демократической культуры избирателей. Очень важно иметь в стране подлинно независимую прессу, не боящуюся критиковать «сильных мира сего», и независимые суды, способные осуществлять правосудие без оглядки на должности. Но особо хочу подчеркнуть значение честной политической конкуренции и прозрачных выборов. Опыт стран с развитой демократией показывает: когда есть реальная многопартийность и регулярная сменяемость власти на всех уровнях, партии начинают играть роль своего рода кадровых фильтров, работающих на оздоровление политической элиты. Им опасно выдвигать недостойных. Это тут же бьет по репутации партии и отражается на выборах. Вот почему строгий отбор начинается еще с низового партийного уровня, да и после прихода во власть партии контролируют своих выдвиженцев и отвечают за них.

К сожалению, наша политсистема серьезно больна. И диагноз ясен – политический монополизм. Этот недуг порождает застойные явления во всех сферах общественной жизни, а кое у кого из членов ЕР развивает синдром незаменимости и нравственную глухоту.

Возьмем, к примеру, вызвавшую широкий резонанс отставку Ю. Лужкова. Ведь посмотрите: человек, уходя, так и не понял, за что ему выражено недоверие Президентом России Д.А. Медведевым. Он все твердил о своих заслугах. А то, что супруга заработала миллиарды в городе, которым он руководил, так это, оказывается, исключительно благодаря ее «талантам». То, что сносились памятники архитектуры, – это ради развития города. То, что в Мосгордуме почти поголовно лужковские ставленники, – это от любви москвичей к мэру. Одним словом, полная потеря нравственных ориентиров. Дело было уже не в профессиональных ошибках мэра. Но как доверять человеку, переставшему различать, что порядочно или непорядочно?

Не может не удивлять позиция коллег Лужкова по партии. Ни внятных признаний вины самой партии, ни каких-то слов в поддержку однопартийца. Все словно с облегчением вздохнули, когда Лужков подал заявление о выходе из ЕР. Ну а тот напоследок обозвал структуру, которую сам же и выстраивал, «партией-служанкой». О какой морали тут можно говорить?

Прагматизму – да, цинизму – нет

Стремление к нравственной политике – не наивное донкихотство. Напротив: оно имеет практический и прагматический смысл. Еще древние греки утверждали: «добродетель выгодна». По-настоящему эффективным и созидательным может быть только то, что служит добру, отвечает интересам большинства людей.

Конечно, проводить в жизнь этот принцип непросто. Политика – сфера трудного выбора, сложных решений. Тут нередко приходится идти на непопулярные меры. Но в этих случаях тем более требуется скрупулезный просчет последствий. Ведь когда начинают рубить по живому ради сиюминутной экономии, когда монетаристские идеи ставятся выше судеб конкретных людей, ничего хорошего не получается. Известно, чем обернулась политика «шоковой терапии» начала 90-х. А монетизация льгот, и ЕГЭ, убивающий систему образования, и пенсионная реформа, и многое другое?

Мне импонирует позиция Президента России Д.А. Медведева, который, заявляя о масштабных планах модернизации страны, счел необходимым подчеркнуть, что это должна быть первая в истории России модернизация, основанная исключительно на демократических ценностях. Для страны, которая многократно платила за исторические прорывы тяжелейшую, трагическую цену, такое дорогого стоит.

Тут все верно и с точки зрения политики, и с точки зрения морали. «Справедливая Россия» это безусловно поддерживает. Тем более что наши идеи и предложения органично вписываются в такой модернизационный вектор. Вся программа «Справедливой России» – это, по сути, синтез политических, социально-экономических и нравственных подходов.

Правда, не все пока это понимают. Скажем, когда речь заходит о введении прогрессивной шкалы подоходного налога и налога на роскошь, наши оппоненты сразу бросают укор: «Вы хотите, чтоб не было богатых!» Да пусть богатеют и дают в казну еще больше налогов. Но мы против дикого социального расслоения, которое бросает миллионы людей в пучину бедности и ведет к деградации человеческого потенциала. Это вопрос и социальной справедливости, и экономической эффективности.

«Справедливая Россия» ратует за то, чтобы в обществе возродилось уважение к труду, предлагает ввести современные социальные стандарты, проводить просемейную государственную политику, развернуть массовые программы строительства социального жилья, квотировать рабочие места для молодежи, обеспечить равноправное участие инвалидов в жизни общества и многое другое. Разве в этом есть что-то оторванное от реальности? Нет! Все абсолютно реально, прагматично, конкретно. Но в то же время все выверено и с нравственной точки зрения. В этом суть нашей политики.

Не могу не привести в заключение слова еще одного замечательного человека, которого я отношу к числу безусловных моральных авторитетов, – академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он как-то сказал: «Наша совесть – рулевой свободы». Эта глубокая мысль, на мой взгляд, вполне применима и к простому гражданину, и к политику, и к политической партии, и даже к целому государству.