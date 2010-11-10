Статья – дубина – кома. Круг замкнулся

Интенсивность убийств и избиений журналистов в нашей стране превысила все мыслимые пределы. Причем особая мода последних двух-трех лет не просто убийство, а садистское избиение с переламыванием костей рук и ног. Это сопровождается «обработкой» головы железной арматурой и тяжелыми дубинами из прессованного дерева.

Только с начала этого месяца таким образом наказаны Олег Кашин (ИД «Коммерсантъ»), Анатолий Адамчук («Жуковские вести»), Сергей Михайлов («Саратовский репортер»). С проломленным черепом в коме лежит Константин Фетисов, активист-эколог и журналист. Ранее, сразу после публикации своей статьи в «АН», был жестоко избит и стал инвалидом журналист из тех же подмосковных Химок Михаил Бекетов.

На этом фоне жалкой и беспомощной выглядит реакция нашего руководства. Под давлением критики и возмущения со стороны Госдепартамента США, ведущих европейских государств и международных журналистских организаций наш президент вновь дал очередную клятву, что виновные и заказчики будут наказаны. Он даже намекнул, что надо ужесточить наказание за убийство и избиение журналистов. Но кого хотите наказывать? Даже версии причин зверского избиения Кашина называют либо руководителей прокремлевского молодежного движения, либо одного из новых губернаторов-назначенцев. В бытовые версии все равно никто не поверит.

Тем временем весьма показательным отношением Кремля к настоящей журналистике стала 10‑я ежегодная церемония награждения российских журналистов, проводимая Фондом Артема Боровика 8 ноября. Имя погибшего 10 лет назад Артема давно стало символом честной и свободной российской журналистики. Вот жюри Фонда и отбирает лучшие авторские работы газетных и тележурналистов в самом опасном для нас жанре – расследования. Но руководители страны, где честных «журналюг» «мочат в сортирах» направо и налево, так и не заметили этого мероприятия.

Президент находит для себя возможным поздравлять и направлять приветственные письма кому попало. Но только не лучшим журналистам своей страны, приехавшим в Москву со всех ее окраин и глубинок. Тем, кто реально, а не языком борется с коррупцией и за то, чтобы у страны было будущее.

Хотя есть у такого невнимания центральной власти и совсем прозаическое объяснение. Главой попечительского совета Фонда Артема Боровика является Ю. Лужков. Похоже, что его персона лишь добавила царского равнодушия. Между тем г-н Лужков действительно появился впервые на людях после своей опалы. Он пришел на церемонию в черной кепке и черном пальто, черной рубахе и черных брюках. На ногах – черные ботинки и черные носки. То ли – в трауре был экс-мэр, то ли в модном прикиде от Armani.

Но главным была все же не одежда, а речь г-на Лужкова. Он вышел на сцену и заполнил собой вакуум власти. Досталось всем – и несчастной нашей демократии, и журналистам. Г-н Лужков разделил нас по трем группам. Первая – кто безропотно служит власти; вторая – кто служит власти за деньги; третья – кто служит народу. Вообще-то правильно. Вот только родоначальником первых двух групп, похоже, был сам г-н Лужков. Он давал особо «одаренным» журналистам премии и квартиры за бесценок. Он любил их по-собачьи преданные глаза на телеэкранах и описания славных дел в карманных газетах. Сегодня почти все они разбежались.

Впрочем, надо еще разобраться, что лучше – безразличие к жизни и смерти журналистов со стороны царей или нежная любовь к ним бояр? А пока только один представитель верховной власти – спикер Совета Федерации Сергей Миронов – высказался вполне определенно. Он считает, что журналист должен быть свободным и независимым. Он должен заниматься своей деятельностью, не опасаясь за жизнь. Но только как этого достичь? Работа на главных телеканалах предполагает слепое обожание власти. В газетах – борьбу за выживание. Кто-то выживет при этом, а кто-то – нет. Журналистская романтика кончается ударом дубины по голове. Так замыкается круг. И он будет разорван только тогда, когда убийцы-заказчики, даже если они из властных кабинетов, окажутся в железной клетке зала суда.