Скандал в благородном семействе

В 30 километрах от Минска, на территории пустующего (не сезон) Республиканского горнолыжного комплекса Селичи собрались парламентарии Союзного государства России и Белоруссии, представители министерств и ведомств двух стран. Обсуждали серьезнейший вопрос: что делать или как делить собственность Союзного государства. Нашему корреспонденту Владимиру Леонову открылась интересная картина.

Где деньги, Зин?

Оказалось, финансово-экономическую деятельность Союзного государства (СГ) можно сравнить с «извращенным» инвестфондом или безумным меценатом. Бюджет складывается из взносов России и Республики Беларусь, а потом расходуется на различные проекты и программы. По итогам года – «ноль». Никакого накопления средств, никаких доходов. Более того, даже поддержать или эксплуатировать то, что вышло из союзных недр, нет никакой законной возможности. Без присмотра материальный продукт ветшает, а интеллектуальный в лучшем случае отправляется в самостоятельное плавание. Кто первый его подхватил – тот и становится хозяином.

В Белоруссии хоть какой-то контроль есть. Александр Костюк, начальник управления учета имущества республиканской собственности Фонда госимущества РБ доложил:

– С 2002 года учетом охвачены 110 тысяч единиц активов материальных объектов и интеллектуальной собственности. А что касается России, то нам такие факты неизвестны.

Ольга Попова, начальник управления Росимущества РФ, объясняет безучастность своего ведомства просто:

– У нас нет полномочий – мы имеем право заниматься исключительно федеральной собственностью РФ.

Граница на замке

Постсоветское пространство отгородилось друг от друга заслонами. И только путешествующие между Россией и Беларусью граждане Союзного государства избавлены от муторной процедуры. Чтобы прочувствовать это, стоит подъехать на белорусско-литовскую границу: многокилометровые вереницы грузовых фур по обе стороны границы.

Обустройство границ Союзного государства воплотилось в две программы «весом» в 3 млрд. рублей. В советское время граница между Литвой, Латвией и Белоруссией была умозрительной. Самая яркая примета границы между республиками СССР в те времена – пост ГАИ. Сейчас на прибалтийском участке (Литва – Латвия) построены 7 застав, 15 постов, 4 военные комендатуры. Сейчас расходы на содержание этого хозяйства несет Республика Беларусь. Очень точно сформулировал состояние дел полковник Анатолий Кремень, начальник бюджетно-финансового управления Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

– Мы не можем ждать, когда объекты обретут статус и будет решен вопрос, кому они принадлежат и кто за них отвечает. Граница ждать не может.

Со стороны белорусских депутатов донеслось – «Мы прикрываем Россию с Запада!» Российский спикер мероприятия Дмитрий Саблин немедленно парировал: «А мы вас с Востока! От Китая…» Но шутки шутками, а западная граница Беларуси – это внешний участок Союзного государства. 85% товара идет в Россию с этой стороны, а не через дальневосточные рубежи.

А на каком основании?

– Неопределенность с союзной собственностью наносит реальный урон объектам пограничной инфраструктуры, – заявил представитель ФСБ РФ Виталий Емельянов.

Нет содержания для «ничейных» жилых домов для семей пограничников – они ветшают. Отсутствуют расходы на поддержание работоспособности сложной техники на пунктах пропуска – сокращается срок службы этого оборудования. Откуда взять средства на обслуживание 74 вертолетных площадок? А выделять собственные деньги ведомства не имеют никаких официальных оснований – получится «подсудное» нецелевое использование средств. Ну не может то же ФСБ ремонтировать за свой счет «чужую», по документам конечно, собственность.

Предложение у ФСБ РФ простое:

– Используют собственность Союзного государства белорусские пограничники – пусть забирают себе на баланс. Российские – отдать собственность им. А мы уж знаем, как эффективно ей распорядиться.

Похожая ситуация с медоборудованием, что поставлено по линии Союзного государства в одну из больниц Ленинградской области. Там протекает крыша, и главврач, измотанный беготней и выбиванием денег на ремонт в собственном ведомстве, пришел к парламентариям Союзного государства: «Дайте денег, а то все, что вы нам поставили, погибнет!»

Но кто ж даст? Механизма нормальной легализации и передачи собственности на баланс соответствующих служб двух государств сегодня не существует. Получается, несознательное уничтожение уже созданного. Забавен комментарий представителя Минфина России, начальника отдела бюджетной политики в сфере деятельности Союзного государства Татьяны Романовой:

– Судя по всему, пограничные и таможенные объекты, профинансированные и созданные по линии Союзного государства, эксплуатируются белорусской стороной. Значит, кто-то за них отвечает.

Следовательно, с точки зрения Минфина РФ, все в порядке, граница на замке. А то, что на эксплуатационные расходы (без модернизации!) для содержания только таможенной инфраструктуры, полученной из рук Союзного государства, уходит 30 млн. руб., это ведомство предпочитает не замечать. И пусть таможенники ломают голову, по какой статье проводить ремонт и содержать «ничейное» имущество.

Справка «АН» Бюджет на текущий год составляет 4 млрд. 872 млн. рублей. Сумма по сравнению с госбюджетом России вроде и небольшая (состояния многих российских миллиардеров превышают ее в десятки раз), но в любом случае траты обязаны быть эффективными и обоснованными. Из бюджета Союзного государства финансируются 42 программы.

Контрабандой – на полигон

Еще пример – грустно-анекдотическая ситуация из оборонных программ Союзного государства. Конструкторами и инженерами двух стран спроектирован и построен мобильный измерительный комплекс «Траектория». Он обладает уникальными возможностями по контролю воздушного и комического пространства. Комплекс можно встроить в системы ПВО, использовать в целях организации воздушного движения и испытаний авиационной, воздушно-космической и морской техники. Но когда дело дошло до испытаний комплекса на полигоне (а таковой имеется только в России), оказалось, что машины «Траектории» передвигаться своим ходом по дорогам не имеют права. У комплекса не оказалось законного владельца, чтобы получить обычные государственные номерные знаки и документы для проезда из Беларуси. Понятно, что военные нашли способ доставить систему для проверки и подтверждения характеристик, но чего это стоило?

Михаил Осипов, начальник отдела Департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета Союзного государства, пояснил:

– Оборонная промышленность ждать решения по собственности не может. Получается замкнутый круг: на средства Союзного государства создается изделие, мы его представляем на испытания, потом оно возвращается разработчику, и ни о каком коллективном использовании речи не идет. А опытные образцы с этого момента начинают устаревать. Собственность эффективна, только когда «двигается», а не пылится на полках в виде томов конструкторской и технической документации.

И разработчики на законных основаниях использовать эти достижения на полную катушку тоже не имеют права.

Единое и неделимое

У нас единое оборонное пространство, единая региональная система ПВО, региональная группировка войск. Первое и самое значимое достижение – открытая граница. В идеале надо заглянуть в наше общее славное прошлое и вспомнить – в СССР были предприятия (и, соответственно, собственность) союзного подчинения, а были республиканского или областного. Чем плоха модель? А для начала срочно подсчитать, что же есть в наличии.

История с обсуждением, как это следует сделать, продолжается два года. Тем временем союзная собственность работает полуподпольно. Кто сейчас вспомнит, что из 10 самых мощных суперкомпьютеров на территории СНГ пять созданы по программе Союзного государства СКИФ. Упущенная выгода? Несомненно. Два государства «скинулись» – и привет. Научные разработки Союзного государства некому передать, кроме как оставить «на ответственное хранение» самим разработчикам.

А надо в идеале выходить на самоокупаемость. Вопрос о собственности – это не вопрос развода. Как в песочнице – «мои игрушки – твои игрушки». Собственность способна приносить доход. Тогда вполне можно умудриться содержать и «пассивные активы» в виде погранзастав и вертолетных площадок. Должен наконец состояться законодательный акт, скорее всего, Декрет Высшего государственного совета по союзной собственности. Неопределенность наносит непоправимый вред и не способствует престижу России и Беларуси.

Впрочем, по обе стороны нашей внутренней границы полным ходом идет подготовка к президентским выборам. Так что общая собственность опять подождет.