Захотели быть казаками

Довольно интересные события происходили во время прошедшей недавно переписи населения.

Известно, что переписчики обязаны были заполнять графу «национальность» строго со слов опрашиваемого. Этим и воспользовались ряд атаманов Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» и Международного союза общественных организаций «Всевеликое Войско Донское». Они призвали население Южного федерального округа (ЮФО) и Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) записываться по национальности казаками.

Подобное происходило и в перепись 2002 года, но широкой поддержки не нашло. Сегодня же, по некоторым «утечкам», эта инициатива получила мощную поддержку «снизу» не только в ЮФО и СКФО, но и в других федеральных округах. В частности, в Пермском крае, Волгоградской области и других. Потомки казаков не захотели считать себя русскими.

Спрашивается, зачем это атаманам? Если окажется, что на территории страны проживает компактно многочисленная народность казаков, то она сможет претендовать на значительные федеральные ассигнования по программе сохранения национальных традиций и обычаев.

Похожую инициативу пытались организовать радикальные сибирские организации. Они предлагали назвать себя переписчикам «сибиряками» и «сибирячками». Пока эта идея поддержки не нашла, так как от нее за версту пахнет сепаратизмом. Но причины для внимательного изучения этого феномена со стороны федеральных властей, похоже, есть.