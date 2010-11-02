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«Арсенал» попал в заложники

№ 43(233) от 03.11.2010 [«Аргументы Недели », Наталья МАКЛИМКИНА ]

«Арсенал» попал в заложники

Вокруг машиностроительного завода «Арсенал» – одного их крупнейших оборонно-промышленных предприятий России – разгорелся скандал. Работники завода обратились к президенту РФ Д.А. Медведеву, председателю правительства В.В. Путину, министру обороны А.Э. Сердюкову и другим высокопоставленным чиновникам с просьбой вмешаться в конфликт двух крупнейших акционеров завода Королева С.Б. и Сапего М.К. и не допустить дестабилизации работы предприятия.

ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» лихорадит из-за корпоративного конфликта с июля 2008 года. Но фундамент для раздора был заложен раньше – в январе 2004 года, когда после трагической гибели предыдущего директора ОАО на его место избрали Сергея Королева. Председателем совета директоров на тот момент являлся Михаил Сапего.

Следующие четыре года «правления» Королева нельзя назвать удачными для предприятия. Система управления заводом разваливалась на глазах. Акционеры пытались договориться с Королевым о добровольном сложении полномочий, но безуспешно. Тогда в установленном законом порядке состоялось заседание совета директоров, на котором был избран новый генеральный директор Михаил Сапего.

Королев, считая свое увольнение незаконным, подал в суды порядка 15 исков. Все они были отклонены. Лишь Санкт-Петербургский городской суд практически через год после увольнения Королева неожиданно восстановил его в должности. Члены совета директоров законопослушно выплатили бывшему генеральному все причитающиеся компенсации, в том числе выходное пособие. И вновь уволили Королева. На этот раз не было ни единой судебной инстанции, у которой нашлись бы основания отменить законное решение совета директоров.

Тогда Сергей Королев пошел другим путем. Он инициировал возбуждение нескольких уголовных дел (в частности, по ч. 4 ст. 159 «мошенничество») в отношении нового руководства завода. Удивительно, что правоохранительные органы пошли у него на поводу, поскольку с юридической точки зрения Королев не может считаться заявителем. От действий М. Сапего он не пострадал: Королев как владел 31% акций ОАО, так и продолжает ими владеть. Другими словами, имущественный ущерб ему не причинен. А мошенничество как раз предполагает наличие имущественного ущерба.

Тем не менее в ночь с 29 на 30 марта 2010 г. были задержаны бывшая сотрудница ОАО «Арсенал» Татьяна Кройтор и гендиректор инвестиционной компании «Новая система» Анатолий Шабалин. 21 октября арестовали Михаила Сапего, на тот момент являвшегося генеральным директором – генеральным конструктором завода «Арсенал». «Арест произведен в рамках уголовного дела, которое возбуждено около 5 лет назад. При том, что за истекший период Сапего М.К. жил и трудился в Санкт-Петербурге, неоднократно допрашивался по данному делу в качестве свидетеля, давал показания, не пытаясь каким-либо образом повлиять на ход следствия. Так зачем было его арестовывать?» – удивляется адвокат Сергей Чесноков.

 «Очевидно, что уголовное дело, по которому арестован мой подзащитный, возбуждено в результате конфликта интересов акционеров, – продолжает Чесноков. – Имеется ряд решений арбитражных судов, подтверждающих факт корпоративных споров между заинтересованными лицами. Эти споры тлели годами. И вдруг полыхнуло – Сапего был арестован. Это, пожалуй, главная ошибка правоохранителей и суда на данном этапе: в соответствии с п. 1.1 ст. 108 УПК РФ заключение под стражу не может быть мерой пресечения для обвиняемого в мошенничестве, если такое преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности. В случае моего подзащитного речь идет именно о предпринимательской деятельности».

Арест Сапего вызывает недоумение и у депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Никиты Ананова. В обращении на имя председателя Следственного комитета при Прокуратуре РФ Александра Бастрыкина он пишет: «Сапего М.К. – немолодой человек, страдающий серьезным кардиологическим заболеванием. Он блестяще характеризуется по месту работы. Неоднократно награждался государственными наградами. У него имеется малолетняя дочь 2003 года рождения. Постоянно зарегистрирован в г. Санкт-Петербурге. Прошу Вас изучить обстоятельства, изложенные мною, и принять решение об изменении меры пресечения Сапего М.К.».

«Мы знаем Сапего Михаила Кимовича много лет как талантливого и умелого руководителя и организатора и уверены, что на свободе до суда вместе со своим коллективом он принесет гораздо больше пользы для государства, чем в местах заключения, – утверждают в письме на имя президента рабочие завода «Арсенал». – Тем более что вменяемая ему экономическая статья дает это право». Напомним, что по инициативе президента Д. Медведева в Уголовный кодекс РФ недавно были внесены поправки, смягчающие наказание за экономические преступления. А на стадии предварительного следствия заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть избрано, только если невозможно использовать иную, более мягкую меру.

«Требую неукоснительно соблюдать мое указание, предписывающее при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу учитывать как тяжесть совершенных преступлений, так и состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие важные обстоятельства. При этом состояние здоровья подследственных является одним из главных факторов, на который следует обращать внимание», – заявил на расширенном заседании коллегии Следственного комитета его председатель Александр Бастрыкин. Что, впрочем, не помешало его подчиненным поступить ровно наоборот.

Остается надеяться, что Санкт-Петербургский городской суд, которому предстоит 10 ноября рассматривать вопрос о мере пресечения для М. Сапего, прислушается к словам главного следователя страны. Да и разбирая само дело, будет беспристрастен. Иначе, как пишут рабочие завода в письме Президенту России, это «может привести к тяжелым социальным последствиям, вплоть до банкротства ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал».

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