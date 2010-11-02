«АН» отвечают на вызовы века

Редактор отдела социальных проблем «АН» Дарья Мартынкина и корреспондент этого отдела Надежда Ларина стали лауреатами VI Всероссийского конкурса «Вызов-XXI век», проходящего под эгидой Роспечати. На прошлой неделе в отеле «Мариотт Роял Аврора» состоялось награждение победителей. Наши журналисты стали лучшими в номинации «Год Учителя».

Постоянные читатели «АН» давно заметили, что «образовательная» тема прочно заняла свое место на страницах газеты. Без внимания не остается ни одна инициатива Минобрнауки, ни одна проблема, волнующая российских педагогов. С нашей газетой с удовольствием сотрудничают ведущие российские эксперты в области образования. Судя по отзывам, которые приходят в редакцию, все материалы находят горячий отклик у читателей.

Вдвойне приятно, что труд журналистов «АН» отметили на столь высоком уровне: в конкурсе приняли участие более 500 работ со всей России, из которых было выбрано 12 лучших. Поздравляем Д. Мартынкину и Н. Ларину. Желаем творческих успехов!