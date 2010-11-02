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Что такое хорошо, а что такое плохо...

№ 43(233) от 03.11.2010 [«Аргументы Недели », Олег АФАНАСЬЕВ ]

Что такое хорошо, а что такое плохо...

«Вино дано для того, чтобы быть веселым, а не для того, чтобы быть посмешищем; дано для укрепления здоровья, а не для расстройства; для уврачевания немощей телесных, а не для ослабления духа».

Святитель Иоанн Златоуст, IV век н.э.

У природы нет плохой погоды

Но есть одежда не по сезону. И еда неподходящая. И напитки несоответствующие. Отдыхая на тропических островах, глупо мечтать о сибирских пельменях и наваристом борще. А на российских просторах трудно представить уху (да еще у костра) под белое «Шабли», селедочку с картошечкой под «Кьянти», черный хлеб с салом на зимней охоте под ледяное пиво, а соленый огурчик под коньячок. Так наши природа, климат и традиционная кухня определили и главный напиток. От водки в обозримом будущем Россия вряд ли откажется. Виски – англосаксам, текила – мексиканцам, коньяки – французам, а водка – все же нам. Самое интересное, что с традиционным сорокаградусным напитком мы встречаемся практически везде в нашей жизни. И уже давно не обращаем внимания на то, что именно за рюмочкой водки заводим новые полезные знакомства, лечимся от простуды и отмечаем рождение наших детей. Поговаривают, что даже у таких великих путешественников, как Федор Конюхов, припрятана бутылочка-другая горячительного на всякие пожарные. Ее же можно не только внутрь во время холодов и северных ветров использовать, но и как отличнейший антисептик при порезах и ссадинах. В общем, водка многогранна, как и сама жизнь.

Традиция застолья на Руси

Водка издавна считается на Руси застольным напитком и предназначена не просто для питья, а для употребления с блюдами, прежде всего русской национальной кухни. Водка и капуста – исконно русские яства, а потому идеальны в застольном соотношении. Также к водке хорошо подходят жирные мясные, мясо-мучные и острые рыбные блюда: говядина, свинина, блины, пельмени, солянка.

Секрет мужского долголетия

Многочисленные эксперты делят рынок алкоголя на винный, пивной, водочный. Я хорошо представляю себе любителей пива, с утра до ночи дефилирующих с пластиковыми и алюминиевыми банками по улицам городов. Они на виду, их множество – далеко ходить не надо. Стоит на рассвете или закате выглянуть в окно и присмотреться. Утром они уставшие и сумеречные, вечером шумные и часто неадекватные. А вот крепкие напитки все же предполагают застолье, закуску, ритуал.

Мой хороший товарищ Николай – очень рациональный человек. Ездит на хорошем авто (в самой современной комплектации!), на ужин покупает не просто сытные продукты, а те, которые хорошо сбалансированы его личным врачом и содержат полезные микроэлементы. Старается искать абсолютное качество во всем – не меньше! На вопрос, почему так – замялся, а потом все же ответил: «Понимаешь, я много работаю, почти всю жизнь к чему-то стремился и хочу, чтобы тот уровень жизни, которого я достиг, был отражен в каждой детали!» Причем, учитывая, что Коля очень много работает, он продолжает держать себя в отличной физической форме. Широкие плечи, крепкие руки и полное отсутствие даже намека на появление пивного живота. А ведь ему уже за сорок, и комплекции от природы он массивной!

Его друзья долго пытались разгадать секрет телесного и душевного здоровья этого богатыря. Генетика, хорошая наследственность? Может быть. Но в ходе множества застолий подметили одно правило, что тот выполняет неукоснительно. Во-первых, никогда не пьет до потери памяти и ориентации в пространстве. Во-вторых, давно бросил курить. В-третьих, он никогда – подчеркиваю, никогда! не пил сомнительные напитки. Каким-то невероятным чутьем, присматриваясь, принюхиваясь и дегустируя кончиком языка, он контролирует качество продукта (даже халявного!). А продукт, который он уважает и ценит больше всех остальных, – водка. В последние пять лет из личных закромов и заначек им на общий стол стабильно выставлялась «Хортица».

Несколько фактов из жизни

Водка не бывает безалкогольной. Безалкогольное пиво – есть, вино и шампанское тоже. И еще – от водки не бывает аллергии. Она может быть вызвана вредными примесями, которых в водках приличных производителей попросту не бывает. Или, если водка с добавками, то смотрите, с какими. Аллергическая реакция на цитрусовые не редкость. Многие производители выпускают «Лимонную», «Апельсиновую» и др. Поэтому внимательно изучайте этикетку.

Лед и пламень

Гурманы утверждают, что водку надо подавать на стол охлажденной до температуры 8–10 градусов по Цельсию. Теплую пить трудно, а ледяная водка теряет вкусовые качества. Отличить один сорт от другого уже не получится. Впрочем, я иногда  люблю налить тягучей, как сгущенное молоко, водки из морозильника. Температура напитка под минус 20, он обжигает не столько своей крепостью, сколько холодом. А потом происходит чудо: медленно, от живота, поднимается волна тепла до самых ушей. Главное – не перебарщивать. На всякий случай лицам, склонным к простудным заболеваниям, этот рецепт не рекомендую. Но вполне возможно, что водка в силу своей спиртоосновы позволяет такие эксперименты. Из тех, кого я знаю, никто от этих испытаний не захворал.

Есть другая крайность. Вот мой старый знакомый Палыч, человек со зверским выражением лица и могучим торсом, из моих друзей самый капризный и придирчивый к качеству водки. Но он боится пить ледяные напитки. Только комнатной температуры. И почти каждый раз, что не вынеси к столу, он «воротит морду»: «Это не то, та не такая, послевкусие неприятное…» Теплая водка сразу раскрывает недостатки рецептуры или, того хуже, некачественную основу. Однажды он даже оскорбил напиток, совершенно «олигархический» по цене. Возмутительно – я бутылку от той водки в качестве вазы для цветов до сих пор использую. Все в восторге, спрашивают, где такая красота продается. Дождаться от Палыча похвалы в принципе нереально. Но, о чудо, теплую водку исключительно одной и той же марки он употребляет без комментариев. На вопрос: «Ну как?» он «крякает» и стабильно отвечает: «Нормально!» В его устах это высшая похвала. Приходится держать для этого гурмана НЗ, неприкосновенный запас той же водки, что и для Николая, в своем баре, поскольку только ее он и употребляет.

Покупатель голосует кошельком, а рискует здоровьем. Поэтому лучше всего определиться раз и навсегда с тем, какой напиток вы ставите на стол или заказываете в кафе и ресторанах. Здоровье обходится слишком дорого.

 Когда подделка дороже оригинала

Эксклюзивные водки подделывать невыгодно – они обычно имеют вычурную упаковку, а спрос на дорогущий напиток минимальный. Значит, в зоне риска оказываются популярные бренды. «Левый» розлив обычной «злодейки с наклейкой» проще простого организовать в каком-нибудь подвале, в условиях полной антисанитарии. Бутылки со свалки, наклейки – цветной принтер. Любители поживиться на контрафакте внимательно отслеживают рынок и изучают системы защиты продукта от подделки. Естественно, по законам бизнеса, ищут и (к сожалению) находят водки, чаще с немудреным названием, что на слуху. Производители водок под суперпопулярными этикетками иногда забывают про совершенствование защитных мер, ограничиваясь апробированными годами способами. Чем активно пользуются жулики. Поэтому лучше, чтобы не подвергать себя риску, приобретать водку знакомого вам бренда с максимальной защитой от подделки. Например «Хортицу», о которой уже шла речь, можно смело брать в магазине. Общество защиты прав потребителей признало эту продукцию самой защищенной на территории России среди импортных брендов.

Как выбирать? Возьмите бутылку в руки, при необходимости наденьте очки. Сначала найдите особый идентификационный порядковый номер бутылки. Он принадлежит именно ей и обычно хранится в компьютерных базах заводов. Проще говоря, если впоследствии возникнут вопросы к качеству продукта, установить его родословную – минутное дело. Следующий этап – флексиэтикетка. Этикетка изготавливается из дифракционной фольги по технологии микропечати, как на денежных знаках. Обратите внимание, есть ли голографическая защита этикетки. Если изображение и надписи играют красочными бликами, то вы еще на шаг приблизились к качественной водке. Для кустарного продукта изготавливать этикетку по технологии 2D (Dot – matrix) дорогое удовольствие. Радужная голограмма с названием производителя, что переливается всеми цветами радуги, – еще один шажок. Ее подделать практически невозможно. Колпачок (пробка) типа «гуала», с дозатором, тоже должен добавить уверенности. При первом вскрытии, повороте колпачка, он саморазрушается – раструб дозатора выламывает цельный верх. А на нем опять же должна присутствовать голографическая защита. Повторное использование невозможно. Внимательно присмотритесь, чтобы дата розлива была напечатана на бутылке и колпачке в одной плоскости.

Так что ищите качественный продукт по особым приметам – они перечислены, их шесть. И напоследок седьмая. Одна из моих любимых водок продается в бутылках с множеством острых вертикальных граней. Как утверждает производитель, если эту бутылку повторно поставить на конвейер, то грани неминуемо сотрутся. А вы думали, что «бодяга» производится вручную? Зря, крупные «фальшивоводочники» тоже не обходятся без разливочных линий. Производители, что дорожат своей репутацией и безопасностью потребителей, изобретают даже такие экзотические способы защиты.

Получается, подделывать хорошо «защищенные» бюджетные водки нет особого смысла – себе дороже. Особенно, когда производитель всерьез озабочен тем, чтобы его продукт покупатель приобретал без сомнений и вопросов к продавцу о его качестве.

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