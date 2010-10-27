Дело Листьева ожило?

Прошло более 15 лет со дня гибели известного тележурналиста Владислава Листьева. По первоначальной версии следствия, стрелявших было двое. А к настоящему моменту в его убийстве признались 10 человек. Теперь прибавилось еще трое – из тамбовской ОПГ. Но «новички» вряд ли признаются – они все тоже убиты.

В начале этой недели представители СКП в прокуратуре сообщили прессе, что им теперь известны фамилии убийц Владислава (некие Эдуард Канимото, Валерий Суликовский и еще один неизвестный). Назвали и фамилию заказчика – Борис Березовский. Источником этой информации стал осужденный на 20 лет за организацию убийства Галины Старовойтовой представитель тамбовской ОПГ Юрий Колчин.

Сам Березовский называет себя другом семьи погибшего. Многие журналисты, которые приехали в ту трагическую ночь к дому Листьева, имели возможность наблюдать, как олигарх утешал вдову Альбину в доме приемов «ЛогоВАЗа» (он находится в двух шагах от места преступления). Я тоже. Но мало кто знал: сразу после убийства она побежала в этот дом, куда ее не пустила охрана, сославшись на то, что Березовского в Москве нет.

Коржаков в мемуарах вспоминал: ту ночь Березовский вообще провел на диванчике в его приемной, опасаясь ареста. Была версия и о том, что БАБ находился за пределами страны. Еще раз повторяю – он был в Москве.

– Показания Колчина, – сказал мне оперативник, который в свое время занимался расследованием этого преступления, – основываются на том, что он лично снимал квартиру для убийц, а потом был свидетелем наезда руководства «тамбовских» на Бориса Березовского. Они якобы не только требовали денег за выполненный заказ, но и умудрились на долгое время подсадить олигарха «на крючок» и шантажом вымогать у него деньги. Чтобы Березовского перехитрить – сомневаюсь.

Кстати, угрозой доказать участие Березовского занимались и солнцевские. Один из их бригадиров по кличке Кот вымогал у олигарха 500 тыс. долларов, обещая разоблачить его. Кот, конечно, отмороженный, но не на всю голову. Мы подумали, что все-таки дыма без огня не бывает. Пробовали отрабатывать версию о причастности солнцевских к убийству Листьева. Но скоро засомневались, когда наши источники сообщили, что один из основателей этой бандитской группировки Сергей Тимофеев (кличка Сильвестр) был в довольно дружеских отношениях не только с Владом, но и с другими создателями программы «Взгляд». Даже выделял им немалые деньги на эту структуру, когда ребята делали первые шаги. А потом Кота быстренько осудили по какому-то совершенно чужому и непонятному эпизоду и отправили в лагеря лет на семь.

– Ну а с Березовским-то вы не работали?

– Тогда этот человек был приближенным к власти и недоступным. Хотя и сейчас он не очень-то доступен для следствия.

В своих комментариях к новому обвинению Березовский назвал его вздором. Он заявил журналистам, что знает настоящих заказчиков преступления, но не скажет.

В деле об этом преступлении уже более ста томов. Опрошены свыше двух тысяч свидетелей.

– В нашей работе приходится сталкиваться с такими случаями, – говорит оперативник, – когда люди, уже осужденные за другие преступления, нередко брали на себя чужую вину. Брали добровольно. Иногда – просто для того, чтобы пожить вне зоны; иногда – чтобы сделать себе имя в криминальной среде. Показания Колчина следует проверять и перепроверять, их подтверждать надо. А кто подтвердит? Почти все фигуранты погибли.