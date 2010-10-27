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Предок Сергея Собянина спас царя

№ 42(232) от 28.10.2010 [«Аргументы Недели », Виктор Крестьянинов ]

Предок Сергея Собянина спас царя

Аналитик Александр Собянин знает о своих однофамильцах почти все. Он много лет собирал по крупицам информацию и вел сайт «Собянины в России». А после отставки Ю. Лужкова сделал точный прогноз о претендентах на пост мэра Москвы.

- Когда вы начали следить за карьерой Сергея Собянина?

– Я всегда с большим удовольствием наблюдал за ним. Одно время даже работал с администрацией Тюменской области и Ханты-Мансийского округа. Я, правда, старался несильно напирать на свою фамилию и дальнее родство – для серьезной работы это глупо.

Он ваш родственник?

– Все Собянины – дальние родственники. Все пошли из одного корня, с одних мест. Все они коми-пермяцкого происхождения, центр – реки Вишера, Малая Вишера и Уфалей, Пермский край и север Свердловской области. Официальная географическая точка – вблизи города Ивделя. Но вообще коми-пермяки жили от Костромской области до Пермского края. Крестились они очень давно. Немалая их старообрядческая часть в составе казачества пошла на восток и юго-восток России.

Собянин не манси, как придумали некоторые пиарщики в конце 1990-х годов. Он казак. Русский казак, коми-пермяцких кровей, как и все Собянины. Большая их часть шла в Сибирь за Строгановым, а не за Демидовым. Потому что Собянины родину и землю свою любят, а Демидовы совсем уж безжалостно относились к людям и земле. Кстати, Иван Сусанин – вполне хороший пример Собяниных.

– Иван Сусанин что, на самом деле был Собянин?

– Нет, он примак в семье Собяниных. Самостоятельный мужчина в большой семье жены. По мнению некоторых историков, когда Сусанин повел поляков в болото, его зять Богдан Собянин вовремя предупредил царя, и тот успел скрыться. Позднее царь Михаил Федорович Романов выдал ему специальную грамоту, которая освобождала его и его потомство от всех податей.

Так что на таких людей, как С. Собянин, черный пиар не действует. Коми-пермяки несли в Сибирь русскую власть и православие на саблях. От этого больше всего пострадали те, кто реально этому сопротивлялся – те самые манси (вогулы). Они с коми-пермяками родственные народы, но все-таки на «баррикадах истории» – это две прямо противоположные стороны.

– Что вы можете сказать о С. Собянине как о руководителе?

– Среди Собяниных много упертых людей. И мне это нравится. Сергей Семенович, воспитанный в суровой кадровой школе Ханты-мансийского округа и Тюмени, – идеальный чиновник в хорошем смысле слова. Из тех чиновников, которых почти выжгли за последние 20 лет. Он способен действовать раньше, чем поступил приказ, принимать удар и ответственность на себя, а не перекладывать их на начальника. В этом назначении есть большой смысл – Россия разворачивается на Восток.

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