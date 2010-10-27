Сибирская язва возвращается из могил

Краснодарский край, Башкирия, Волгоградская и Воронежская области, Бурятия, Северная Осетия… Список можно продолжать. Что роднит все эти столь далекие друг от друга регионы? В них за последнее время были зарегистрированы случаи заболевания человека и животных сибирской язвой. Самое интересное – точных гражданских карт всех скотомогильников, в том числе и сибиреязвенных, на территории России просто не существует. Они есть у военных, но наглухо засекречены. Так что, копая новый колодец на своей даче, вы рискуете отрыть «ящик Пандоры». Никто вам не скажет – что может таиться там, на глубине всего лишь 10 метров.

Сибирскую язву – в частные руки

С древних веков человечество зарывало падших от болезней животных в землю. На этих местах не строились дома, не пасся скот. Люди называли их «моровыми полями». Чуть позже захоронения стали наносить на специальные карты. В веке двадцатом в СССР все разрозненные данные о таких местах были централизованы и классифицированы на военных картах. Однако их сразу же засекретили. Где и что захоронено, знали только местные ветеринары.

Сейчас земля стала лакомым и весьма дорогим кусочком. Но, согласно правилам ветнадзора, земли, на которых были выявлены скотомогильники, в частные руки попасть не могут. Правда, суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения.

На берегу Иваньковского водохранилища (из него пьет вся Москва), недалеко от села Свердлово Конаковского района Тверской области, с незапамятных времен есть два официально признанных скотомогильника. Там захоронены трупы животных, умерших от сибирской язвы. Уже несколько лет местные жители выходят на митинги с требованием прекратить выделять эту землю в частные руки. Но тут же буквально золото под ногами! По словам депутата Вахонинского сельского поселения Татьяны Широбоковой, многие участки, где имеются захоронения, уже проданы.

Карты сдали муниципалам

Согласно Федеральному закону №184, отвечать за «проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных» должны субъекты федерации. На практике – это головная боль местных органов власти. Причем свалив заботу о скотомогильниках с федеральной головы на местную, о финансовых ресурсах никто не позаботился.

Такой проблемы на государственном уровне как бы не существует. Даже общей российской карты, на которой были бы указаны все скотомогильники, фактически нет.

«Все вновь открываемые, действующие и закрытые скотомогильники и отдельно стоящие биотермические ямы берутся главным государственным ветеринарным инспектором района (города) на учет. Им присваивается индивидуальный номер и оформляется ветеринарно-санитарная карточка. Карты имеются только в ветслужбе субъектов РФ, где схематически нанесен установленный объект без указания географических координат», – говорят в Департаменте ветеринарии Минсельхоза.

То есть, покупая участок земли под свой «домик в Простоквашино», вы играете в «сибиреязвенную рулетку».

Неофициально в Департаменте ветеринарии говорят, что участки с биогенным заражением выставлять на продажу запрещено. Но есть много способов обойти запреты.

«С точки зрения закона действительно все под контролем. Но эти участки по Земельному кодексу можно переводить из одной категории в другую. Примеры есть», – поясняет сотрудник департамента.

Справка «АН»

Сибирская язва (карбункул злокачественный) — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов, протекает в кожной или септической форме (также у животных встречается кишечная и легочная форма). Сибирская язва, известная с древнейших времен под названиями «священный огонь», или «персидский огонь», неоднократно упоминалась в сочинениях античных и восточных писателей и ученых. В дореволюционной России из-за преимущественного распространения в Сибири заболевание получило название сибирской язвы.

Комар для президента

Российские ученые бьют в пресловутую рынду, но их, похоже, никто не слышит. Страшно сказать – опасность заражения сибирской язвой угрожает первым лицам страны.

Некий Институт развития Москвы пытался по различным источникам составить полную карту расположения «моровых полей». По словам директора Института водных проблем РАН члена-корреспондента РАН Виктора Данилова-Данильяна такая карта была создана. Причем не только для ближнего и дальнего Подмосковья, но и для всей европейской части России.

«Тверская, Калужская, Нижегородская, Владимирская области были просто испещрены значками. Мы увидели с некоторым содроганием, что даже вокруг таких мест, как президентское Завидово, хватает скотомогильников», – вспоминает Данилов-Данильян. В Завидове, напомним, размещается резиденция главы государства.

Но где сейчас находится эта карта – неизвестно. В институте развития Москвы «АН» сообщили, что ушли все специалисты, которые ее составляли. И никаких архивов не осталось. В чьи руки попали многолетние исследования?

Ведущий российский специалист в области исследования сибирской язвы доктор ветеринарных наук, профессор Симон Джупина говорит, что подобных захоронений по России «сотни тысяч».

– Около каждого населенного пункта, на каждой окраине села есть несколько скотомогильников. Дореволюционных, послереволюционных, советских и российских, – говорит Джупина.

По словам ученого, опасаться массового заражения людей пока не стоит. Возбудитель сибирской язвы, который живет в земле сотни лет, переносят, сами не болея, грызуны. А инфицировать им человека или животное могут только кровососущие насекомые или клещи – вирус должен попасть в кровь.

Но оставлять без внимания кладбища умерших животных все же рискованно. В этих местах грызуны разводятся в неимоверных количествах. Зараженная пища у них буквально под ногами – средняя глубина захоронений всего несколько метров. Переносчиков‑кровососов тоже хватает. А против одного-единственного комара бессильна вся Федеральная служба охраны.

Европейские технологии похоронного дела

Во всем мире сибиреязвенные и прочие скотомогильники признаны наследием средних веков. Для утилизации трупов животных там уже почти полвека служат биотермические, или «чешские ямы». А для животных, умерших от сибирской язвы, – специальные трупосжигательные печи.

Такие ямы имелись и в СССР. Каждый колхоз, каждое животноводческое хозяйство были обязаны построить современный по тем временам скотомогильник с «чешскими ямами». Но после перехода на капиталистические рельсы о них просто забыли. Причина банальна – отсутствие средств в местных бюджетах.

В относительно благополучной по финансовым показателям Саратовской области 477 скотомогильников. Для того чтобы оформить документы по отводу земли, получить паспорт БТИ и прочие документы, требуется от 10 до 12 тыс. рублей на каждый. А еще 95 млн. – на ремонт и содержание. Таких денег в области нет и не предвидится.

«Из-за кризиса, засухи мы просто не можем изыскать подобные средства», – говорит начальник управления ветеринарии областного правительства Валерий Наврузов. А о постройке современных биотермических ям приходится только мечтать.

Похожая ситуация – и в других регионах России. В крупных фермерских хозяйствах умерших от сибирской язвы коров, овец и свиней, как и десятки лет назад, обкладывают автомобильными покрышками, обливают соляркой и сжигают. А многие просто не утруждают себя такими сложностями. Бесхозные кладбища животных в России в официальную ветеринарную статистику не попадают. На картах их нет.