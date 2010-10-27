Разговор с президентом, который, увы, не состоялся

Во вторник Президент страны провел очередное совещание по модернизации экономики страны. Но граждане вновь не услышали ничего конкретного – отчего захотелось бы засучить рукава и броситься на амбразуры во имя модернизации. При этом прорывных технологий в стране все еще хватает, и нам совсем не обязательно привозить в Сколково китайцев, индийцев или даже американцев. Но как донести эту мысль до президента? В его любимом Твиттере обо всем не расскажешь. А поговорить хочется и пора. Поэтому будем надеяться, что этот разговор все же будет услышан в Кремле. Так что возьмем на себя роль заинтересованного лица, а собеседником главного редактора «Аргументов неделi» Андрея УГЛАНОВА станет известный человек, один из первых кооператоров перестроечных времен, первый официальный советский миллионер и автор бесчисленных модернизационных проектов, генеральный директор Института инноваций Артем ТАРАСОВ.

- С чего начнем?

– Начнем со скандала. Меня так обидела власть…

– А какая власть, советская?

– Сначала советская, теперь российская. Пришло мне время выйти на заслуженный отдых. Но при начислении пенсии выкинули мое депутатство.

– Почему?

– Видно, есть такое указание – не учитывать.

– Артем Михайлович, опять вам неймется. Снова решили конкурировать с властью. Президент затеял инновационный прорыв, и вы начинаете о пенсии, да еще что-то свое изобретать. Вы работаете вместе с ним или вопреки? Он приглашает ведущих мировых ученых к нам в Сколково. А у вас что за инновации? Кого хотите пригласить?

– Прежде всего меня переполняет огромная гордость, что президент взялся за такой проект. Видно, дошли до него наши мысли и предложения. Я занимаюсь инновациями уже 20 лет, а он два года. Я абсолютно уверен, что в России вопреки здравому смыслу все еще существуют крупные инновационные изобретения, которые могут иметь глобальное значение, и их авторы, которые не уехали за рубеж.

– For example… (Например?)

– Для начала буквально пару вводных фраз. Мир сегодня переходит в новый технологический цикл – их смену открыл еще наш известный экономист Кондратьев (Николай Дмитриевич Кондратьев (1892–1938) в мировой экономической науке известен как автор концепции «длинных волн», в которой он развивал идею о множественности экономических циклов, которые сменяются каждые 50 лет). Так вот, по Кондратьеву, с 2015–2017 года в мире начнется новый экономический уклад.

Вспомним индустриализацию – это был четвертый уклад. Там были Большая металлургия, Большая химия, ракетостроение, самолетостроение. Потом мир плавно перешел в следующий уклад – электроника, Интернет, современные средства коммуникации. И если в четвертом укладе мы участвовали своими инновациями, то сегодняшний, пятый, мы просто проспали и только пользуемся его благами как покупатели.

– То есть тут нам ловить уже нечего? Как говорится, догнать и перегнать…

– Нам нужно думать о грядущем укладе. Он будет связан с медициной, существенным продлением жизни, избавлением от массы болезней, с новой системой экситонной связи, новой физикой, экологией и управлением климатом. Это будет уклад широкого применения нанотехнологий и биотехнологий, создания новых веществ, информационных воздействий на воду, превращающих ее, например, в лекарства, и т.д. Сегодня я выискиваю изобретателей, которые работают по этим новым направлениям XXI века, собираю их вокруг себя. Мне неинтересно изобретать новый мобильный телефон российского производства. О чем с помпой было доложено президенту некоей промышленной корпорацией.

– Но корпорации надо что-то выпускать?

– Да, но пускай не подают это как инновацию. Это ширпотреб. Это старый экономический уклад. У меня такие вещи не проходят. Я ищу людей, чтобы спасти то, чего в мире еще нет. Потому что у нас есть единственная альтернатива – производить в России такое, чего никто другой не сможет во всем мире. И остановить изобретателей этих вещей от желания уехать из России.

– Что это может быть?

– К примеру, в России создана новая трансмутационная физика. О том, что такая физика существует, есть секретный доклад Министерства обороны США, датированный ноябрем 2009 года. Там говорится, что в разных странах зафиксированы случаи, когда атом одного вещества переходит в атом другого вещества. При этом не требуется миллионов вольт энергии и не возникает радиация. Наоборот, высвобождается масса фактически бесплатной энергии, и этот факт способен сделать переворот в окружающем нас мире. Там же написано, что никто не понимает этого физического явления и что это сенсация будущего технологического уклада.

Но в Дубне есть лаборатория, в которой не просто понимают, а управляют этими процессами. Правда, ученых в настоящее время выселяют за неуплату арендной платы на улицу.

– Но там же свободная экономическая зона…

– Совершенно верно, Дубнинский технопарк. Но цены аренды там недосягаемые для этих ученых. Хотя им удалось разработать шесть устройств, использующих этот эффект. И вот теперь их, идущих впереди планеты всей, выкидывают на улицу.

– А пускай они уезжают в Америку и оттуда покажут нашему президенту большой привет…

– Тех, кто уехал в Америку, мы уже потеряли. Но многие просто не могут уехать и не хотят. Во-первых, с категорией допуска их сразу объявят шпионами и не дадут визу. Во-вторых, воодушевленные инновационной лексикой из уст президента, они хотят быть не шпионами, а всего лишь полезными обществу людьми.

– Если не секрет, что в научном плане они предлагают?

– Ну, например, все нестабильные изотопы сделать стабильными.

– И что это даст?

– Это элементарное уничтожение всех радиоактивных отходов без затрат энергии и ущерба экологии. Во-вторых, из атома лития, связанного со специальными добавками, можно получить атом золота. Причем золота не простого, а зеленого, того самого, которое нашли у египетских фараонов. До сих пор никто не знает его происхождения. В‑третьих, двигатель для автомобиля в виде пирамидки из кристалла кварца. В ней будет запущен процесс прямого преобразования ядерной энергии в электрический ток. Поставив ее под капот электромобиля, вы лет шесть можете ездить за счет (Внимание!) трансмутационного атомного перехода. Без горючего вообще! А потом заменили пирамидку, и еще шесть лет без заправки. Или вот еще устройство. Представьте ящик размером с полстола – на входе 1 киловатт энергии, на выходе – 100. Изотоп кислорода О16 переходит на уровень О18 с выделением тепловой энергии выше, чем это происходит на поверхности Солнца. Теряется весь смысл понятия КПД.

– Но их не будут внедрять! Как после этого жить тем же «ЛУКОЙЛу», «Газпрому»? На что строить свои башни?

– А эти ребята останутся жить в своем старом укладе. Ни нефть, ни газ, ни даже солнечная энергетика не определяют будущее, причем не столь и дальнее, – нашего века.

– Говоря о новом укладе, вы прежде всего назвали продукты биотехнологии и нанотехнологии…

– Есть такие примеры. Вот мне по паспорту 60 лет. Недавно сдал кровь на цитологический анализ, который определяет состояние моих клеток, а именно митохондрий – маленьких электростанций в клетке, которые вырабатывают энергию. Эти функции четко завязаны на возрасте. Чем человек старше, тем хуже выработка энергии клетки, что постепенно приводит к старению и смерти. Так вот после 2-недельного курса нашего изобретателя анализ показал мой возраст – 48 лет. Мы набрали 11 известных людей и прошли весь курс, сняли это на пленку. Самому молодому из нас было 58, он дошел до 50. За одно воздействие. Самый старший с 64 лет откатился к 56.

– В чем смысл изобретения, на чем оно основано?

– Здоровье человека и долголетие – вещи, конечно, связанные. Но постоянно плохо себя чувствующие люди доживают до 100 лет, а иные, здоровые, в расцвете сил умирают. Ученые поняли, что существует некий код. Омолаживая человека лечением, вводя стволовые клетки, можно продлить жизнь максимум на 5–7 лет. Здесь же речь идет о 200–300 годах жизни. Эти вещи не декларированные, они показаны на животных. Мышки, живущие два с половиной года, дотягивают у нас до восьми лет.

– Иногда говорят, что мы, люди, подобны растениям…

– Растения, мышки, микроорганизмы – все подчиняются аналогичному процессу жизненного кода. И изобретатели его расшифровали.

Каждое живое существо проходит за свою жизнь три стадии. Первая стадия: родился-вырос, у человека это до 26 лет. Дальше срабатывает тумблер, и включается вторая стадия: взрослого состояния – от 26 до 65 лет, а потом последовательно третья стадия – старение и смерть. У бабочки и у растения те же три стадии, только другая продолжительность.

Что интересно – система признана всеми философиями – индийской, китайской… И в медицине людей делят на три категории. Ребята, о которых я говорю, нашли способ, как, не убивая живой организм, остановить процесс жизни. Допустим, в середине старения и не доводя человека до смерти, посмотрели, что произойдет.

– Экспериментам с людьми предшествовали какие-то природные явления и испытания?

– Да, были сначала опыты и анализ фактов. Есть такое растение агава – из него делают текилу. Живет три года. Два года у нее по земле стелются два листа, на третий она дает стебель. На стебле появляется цветок, потом плод, из него сыплются семечки, и агава умирает. Однажды мексиканец, проходя мимо, полоснул по стеблю мачете, остаток стебля рассосался внутрь. На будущий год из этой точки появился новый стебель. Семья мексиканца рубила эту агаву 130 лет, и агава продолжала жить, давая каждый раз новый стебель на следующий год.

Когда амебе отрывали кусочек плоти, она скукоживалась вокруг ранки, но жила лишний день. Амеба у ребят прожила 90 дней вместо трех.

– Что говорят ученые?

– Говорят, если на любой стадии дать сигнал мозгу, что жизнь остановлена, и включить снова, то человек не продолжает жизнь с этой точки, а откатывается назад и начинает снова копить метаболиты, т.е. «растить стебель». Остановка в середине взросления откидывает человека на 7–12 лет каждый раз, в середине старения – на 20–25 лет. Максимально можно отбросить любую жизнь к 26 годам. У родившегося и растущего организма результат нулевой.

– Чтобы омолодить человека, ему что-то надо отрезать?

– Первый вопрос автору методики у меня был такой же: «А что вы мне отрежете?» На что было замечено: «Вообще-то кастрированные коты живут не 12, а 24 года. Мы можем пойти и таким путем».

– Но они пошли другим. Раскройте насколько можно тайну омолаживания.

– Когда они поняли, что все живое имеет одну и ту же природу и можно ничего не резать, они стали работать над растениями. Исследуя их, они искали, где находится сигнал остановки. Выбрали однолетнее растение, условием жизни которого является обязательная смена дня и ночи. На каждый листик надели светонепроницаемые пакетики. Растение сначала впадает в ступор, день не наступает – это сигнал к смерти. В определенный момент из него берут вытяжку и делают гомеопатическое средство. Совершенно безвредное для человека, оно выдает мозгу аналогичный сигнал – жизнь останавливается и откатывается назад, а человек снова начинает накапливать метаболиты, точно так же, как растение агавы выращивать стебель. Негативное последствие этого – потеря репродуктивной функции, причем независимо от пола.

- Подобное было в фильме «Горец».

– Фантасты часто выдают нам то, что с годами становится обыденным. И я не просто так омолаживаюсь – я хочу сделать зацикливание и прожить 200–250 лет. Говорю совершенно без шуток. Когда автор ознакомил меня со своей теорией, оказалось, что его гипотеза обоснована десятками опытов. У него были группы волонтеров.

Для одного из экспериментов, например, набрали группу из 37 человек – 30 мужчин и 7 женщин. Возраст – от 26 до 79. Все прошли тестирование по 40 физиологическим параметрам. Сжатие динамометра, приседания, кардиоконтроль и т.д. Когда сложили все полученные биологические возрасты и разделили на количество участников, получили средний физиологический возраст группы – 56 лет. После одиночного воздействия группа снова прошла все 40 тестов. Средний возраст оказался 46 лет. Значит, это работает. А начинал автор с раковых больных. Омолаживал пациента на 10 лет, и раковая опухоль исчезала. Потому что ее просто не было 10 лет назад. Также исчезали подагра, атеросклерозы, стенокардия и т.д.

– А потом эти болячки возвращаются?

– Обратное движение, или процесс накопления возврата, происходит медленнее. Это второй зафиксированный факт. Те же 10 лет после отката проживаешь уже за 15–17 лет. Можно уберечься от появления этих болезней.

– Тем более знаешь, какие у тебя болячки должны появиться…

– Конечно, понимаешь, чего надо избегать! Но вернемся к личности автора. После видимых успехов ему сказали: «Вы что, с ума сошли, собрались излечивать рак? А что мы будем делать без рака?» В общем выгнали отовсюду с треском. Тогда он уехал на Валдай и работал там со старичками в доме для престарелых. И вот официально зафиксированный результат. До его появления там было 15–17 смертей в год. С его появлением за пять лет работы никто не умер.

– А как при откате организма изменяется внешность?

– Оказывается, внешность очень инертна, изменения начинаются на 5-й год после омоложения.

Пригласил его как-то в Австрию очень богатый человек для своей стареющей жены. Но она отказалась по религиозным соображениям. Тогда муж для опытов предложил себя. Было это шесть лет назад. Вообще этому методу больше 10 лет. Через пять лет он нашел его в России и рассказал невероятную историю. Когда они с женой поехали на отдых к морю и он пошел купаться, подошли люди и посоветовали ей: «Следите за сыном, чтобы не утонул. Там течения». И тогда он начал внимательнее смотреть на свое отражение в зеркале – седина ушла, щеки подтянулись, кожа изменилась, процесс регенерации пошел очень быстро. Сначала реагирует кровь. Моментально изменяется. У меня, например, сейчас увеличилась ее текучесть и снижена свертываемость. Может быть, это хорошо с позиции удаления холестерина. Но об этом я предупрежден заранее, поэтому знал, на что иду. Будем изучать дальше, двигаться вперед. Есть люди, которые прошли цикл от 60 до 26 лет, и они живы. Например, он сам. У него кровь 27-летнего человека, а ему 54.

– Это второе изобретение из нового технологического уклада. Еще есть примеры?

– Примеров много. Вот, например, из реальной нанотехнологии. У Чубайса такой нет, а у меня есть. В чем смысл? Известно, что любая жидкость имеет память. Самая хорошая память – у спирта, а вода нестабильная, зарядите ее Чумаком или магнитным полем, потом щелкните пальцем, и все моментально стирается. У дизельного топлива такая же плохая память, и у бензина, и у нефти.

Это испытывали многократно. Информация доставлялась к жидкости снаружи – вокруг трубы, например, надевали магниты, и под их воздействием свойства жидкости менялись. Все это доказано и показано. Но как только возбудитель убирают – жидкость становится снова хаотичной средой. Так вот есть технолог, который взял два бензольных радикала, соединил между собой и зарядил обе молекулы положительным зарядом. Молекулы хотят

расцепиться, но, насильно сдерживаемые, не в состоянии это сделать. Вот в этом все ноу-хау.

Добавил капельку в нефть и получил активную нефть, или активный дизель, или активизированный бензин. Происходит удивительная вещь – вся нефть выстраивается в один ряд и начинает колебаться в такт с этими сцепившимися молекулами. Причем скорость распространения этой реакции потрясающая по всему объему вещества.

Проводили такой опыт. Чтобы нефть из Сургута прошла до Новороссийска, нужно 2,5–3 дня. Как только выливали стакан активированной нефти в нефтепровод в Сургуте, уже через две секунды пеленговали в Новороссийске активность нефти. Информация распространяется мгновенно, со скоростью, превышающей скорость света! Если раньше каждая молекула жидкости имела девять степеней свободы, то здесь три степени теряются. У жидкости снижается энтропия, меняются физические свойства, а химические остаются такими же!

– И что это дает?

– Чтобы понять смысл, простое сравнение: луч от фонарика – это просто луч света, но, если его пропустить через кристалл с добавлением хрома, – он становится лазером и режет металл. Здесь то же самое, получается некое новое вещество с четко зафиксированными свойствами. На своей иномарке я перешел на 92-й бензин. Заливаю в бак, беру инсулиновый шприц и добавляю каплю активированного бензина. Расход топлива падает на 12–15%, при этом вся система очищается от накипи и нагаров, а мощность увеличивается на 15–20%. Машина работает на холостом ходу абсолютно беззвучно.

Еще пример – огромная котельная – 30 тысяч тонн мазута, из трубы валит черный дым. С добавлением стакана активированного мазута дым пропадает через две минуты. Расход топлива уменьшается на 22%. Там – паника: котельная работает без дыма! Пытались внедрить. На что нам сказали: «Вы предлагаете сократить на 22% мазутный бюджет? Да пошли вы …» Такая же реакция повсюду, где кто-либо собирается сэкономить потребление топлива.

Только в ОАО «РЖД» идею поддержали. Я провожу эксперимент на тепловозах, с добавлением активированного дизеля экономия в день стабильно составляет 10%. А что такое 10% для РЖД? Экономия в год – почти 1,5 миллиарда долларов США.

Но самые интересные вещи происходят с активированной водой. Дело в том, что межклеточная вода у человека хаотичная, как любая другая вода. Когда межклеточная вода у человека структурируется – возникают потрясающие вещи. Изобретатель поит этой водой себя и своих детей. Они вообще никогда не болеют.

– Нанотехнологии проникают в человеческий организм?

– В организм проникают микробы и оккупируют клетку, ожидая ее гибели, чтобы сожрать. В этот момент мы принимаем антибиотик, и трупы этих микробов остаются хаотично плавать в межклеточной воде. А что произойдет, если эта вода систематизируется: в ней появляется течение, которое вымывает всю накопленную гадость. Организм постоянно очищается.

Точно так же выстраиваются кровь, лимфа и т.д. Когда я попал в реанимацию с тахикардией, у врачей была паника – они не поверили своим глазам. У меня абсолютно чистые артериальные сосуды. Потому что полгода я пил эту воду. При этом у меня страшно забиты вены той гадостью, которая вымывается из артерий. Поэтому я перестал пить эту воду. Не так все просто. Нужно продолжать исследования.

Но второй эффект еще более интересный. Дело в том, что когда микробы оккупируют клетку – они затыкают два ее отверстия. Из одного отверстия клетка забирает еду, перерабатывает ее и через другое избавляется от отходов. Закупоривая отверстия, микробы убивают клетку. Структурированная вода просачивается через эти круглые микробы, и клетка продолжает жить.

Сейчас мы проводим цитологический анализ воды в Швейцарии. Это сумасшедшее изобретение переворачивает множество сторон сегодняшнего уклада жизни, мы идем к тому, что в будущем жидкая среда может стать средой мгновенной передачи информации.

– В каких областях будущего технологического уклада работают ваши изобретатели?

– У нас четыре направления. Первое – медицина, второе – информатика и новая связь, третье – трансмутационная физика, четвертое – управление погодой. Я бы хотел заниматься и другими вещами. Но, к сожалению, у меня на это нет денег и ресурсов. И дубнинские ребята, которые изгнаны на улицу, пока без решения вопроса о финансировании. Я понимаю, что меня ждет. Если газета опубликует такие слова, как «трансмутация атома», – я сразу стану изгоем для Курчатовского института, для Академии наук… Там много чего делается, но вот такие вещи они пока не воспринимают. Этого не может быть, потому что не может! Формула, по которой работает комиссия по лженауке Академии наук России и по которой, если вспомнить, работал Лысенко при Сталине.

– Что нужно сделать, чтобы ребята из Дубны занимались трансмутационной физикой?

– Чтобы им вернули лабораторию, нужно хотя бы оплатить долг по аренде – 600 тысяч рублей. Нужны средства на зарплату и деньги для научных опытов. Расчеты есть. Все это надо искать.

– Искать, потому что государство пока не заинтересовалось прорывными технологиями.

– Сегодня решения нашего руководства – это решения, поддержанные избранными олигархами. Вот и вся история с инновациями в России. Там, наверху, копошатся, говорят красивые слова и «пилят» огромные деньги… Вот так вся страна относится к инновациям. При этом существует огромная непреодолимая подушка между реальными авторами и фондами, в которые уже разложили деньги. Но у них нет того, что есть у меня, – «контента», поэтому им приходится брать уже устаревшие идеи и говорить, что изобретений в России не осталось!

– Приглашать китайцев, американцев и еще кого-то?

– Совершенно верно. Что я предлагаю? В 2003 году, когда я стал заниматься инновациями с Виктором Вексельбергом и нас, к сожалению, закрыли, мы вышли на телевидение с программой «Умный нашелся». Мы делали из изобретателя героя. Чтобы о них знали и поддерживали их разработки. Чтобы вся страна их зауважала! Но тогда посчитали, что это вредно, и нас закрыли. Сейчас это просто необходимо для инноваций, чтобы вновь появилась такая передача. Это выход для России, это ее будущее. Если мы доведем до внедрения хотя бы небольшую часть тех прорывных изобретений – весь мир сюда приедет покупать, и мы начнем диктовать условия.

– Что для этого нужно?

– Для этого нужен национальный герой в лице Инноватора и Изобретателя, а это могут сделать только СМИ. Нужно запустить процесс, который я назвал «Инновационный вызов». Он позволит привлечь остатки изобретателей, которые бы поверили, что они нужны стране. Их надо показывать по телевизору, о них надо писать и рассказывать людям, всему миру! Мы вышли с этим предложением на телевизионные каналы, но некоторые уже ответили: это неинтересно. Институт инноваций, которым я руковожу, предлагает «Аргументам неделi» начать это движение. Предоставлять изобретателям страны и их открытиям газетные полосы, сайты, радио- и телеканалы. Власть должна понять, чтобы успешно модернизировать экономику и спасти остаток нашего достояния – интеллектуальную собственность России, – надо сделать этот проект устремлением всего народа и заручиться всенародной поддержкой.

– В таком случае хотелось бы услышать ваше мнение о Сколково.

– Эта идея могла бы стать процветающей для России. Но …

Что такое сегодня Сколково? Это особое место, куда приглашают Майкрософт, IBM, Боинг… Они обещали построить там свои базы. И что будет дальше? Снова утечка ресурсов из России! Они начнут выкачивать наши мозги. Будут брать талантливого ученого на работу, например, в «Сименс», получать результат, и «Сименс» будет внедрять его по всему миру и говорить, что это разработка его корпорации.

– Все тот же русский вопрос «что делать?».

– Решение может быть очень простым – поменять стратегию с самого начала. Сделать из Сколково мировой инновационный бренд, чтобы изобретатель приходил туда работать. И Сколково под своим брендом продавало бы «Сименсу» результат. Все станет с головы на ноги. И вот тогда российские ученые – не по происхождению, а живущие в России – будут получать нобелевские премии. Открывая такие центры, мы из покупателя продукции превратимся в ее поставщиков. И пусть «Сименс» внедряет разработку, но чью? Нашу, российскую! Спасибо, господин президент, за разговор, которого не было.

P.S. В конце разговора Артем Тарасов напомнил о В. Петрике. Сказал, что он гениальный изобретатель, но его «заказали».

Так что следующий «разговор с президентом, которого не было», будет с этим известным и скандальным петербуржцем.