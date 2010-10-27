Первые шаги

Энтузиазм, с которым члены команды уезжающего в Лондон Юрия Лужкова восприняли назначение нового мэра Москвы, говорит о том, что многие из них рассчитывают сохранить свои кресла, во всяком случае, на первом этапе деятельности Сергея Собянина.

Так что первое время г-ну Собянину придется не то чтобы пытаться понравиться москвичам с помощью какой-то особенной социальной политики, а бороться с излишним энтузиазмом со стороны московских чиновников. Все они непременно желают остаться на своих постах.

Впрочем, навык аппаратно-административной борьбы у него есть. А политический вес позволяет безапелляционно ротировать московские кадры, не опасаясь саботажа или чиновных «разводок». Кстати, в 2008 г. Собянин жестко, без сантиментов сократил штат аппарата правительства после соответствующих заявлений участников «властного тандема» о новой кадровой политике.

Начинается и новое развитие так называемой группы Сергея Собянина в масштабе столицы. Его «тюменцы», как и «тюменцы» вновь назначенного президентом компании «Роснефть» Эдуарда Худайнатова, для Москвы – новички, «голодные» во всех смыслах этого слова. Эта «региональная группа» вполне может стать консолидированной и даже составить конкуренцию некоторым питерским подгруппам.

Так что структура московской власти в ближайшее время претерпит кадровые изменения. При этом гарантированно у Москвы больше не будет проблем с федеральным центром в финансовом смысле – отношения С. Собянина с А. Кудриным, В. Путиным и даже Дм. Медведевым великолепны. Кстати, сразу после назначения С. Собянина появились версии об объединении Москвы и области. А также слухи о скорой отставке Бориса Громова, якобы всегда противившегося этому процессу.

Схема, которую уже начал использовать федеральный центр в отношении подмосковного губернатора, аналогична той, которая использовалась и против Ю. Лужкова. Только вот произойти все должно быстрее, чем в Москве.