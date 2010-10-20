Баранина, тушенная с айвой
Лучшие рецепты национальной кухни
№ 41(231) от 21.10.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Этот ароматный желтый фрукт, созревающий глубокой осенью, еще у древних греков был в почете. Эллины называли айву золотым яблоком и помнили, что смельчак Парис не стеснялся дарить его красотке Афродите. Пожалуй, у нас за страстность отвечают кавказские народы. И, к слову, есть у грузин простой и сытный рецепт баранины, томленной в компании яблока любви.
Молодую баранину обмыть и просушить. Порубить на крупные куски и обжарить со всех сторон на сильном огне до румяной корочки. Лук мелко нашинковать и добавить к мясу. Подлить крутого кипятка и тушить до готовности. Посолить, поперчить. Айву нарезать тонкими дольками и удалить сердцевину, уложить слоем на баранину. На медленном огне потомить блюдо около получаса. К столу можно подать в сочетании с молодым вином и теплым пшеничным хлебом.
Нужно
Баранина – 1 кг, репчатый лук – 400–500 г, айва – 3–4 шт., соль, черный молотый перец, корица, сахар – по вкусу.
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