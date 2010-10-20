Тепло поморских узоров

Народный мастер, по мнению северодвинской рукодельницы, должен освоить множество профессий. И если бухгалтерия, маркетинг и психология станут его родными стихиями так же, как и традиционное искусство, то успех делу гарантирован.

Дипломированный преподаватель и переводчик Злата Ушакова в 1985 году, вооружившись любимыми спицами для вязания, отправилась в «свободное плаванье». А сегодня у нее насыщенная жизнь: персональные выставки, мастер-классы и авторские курсы. Ученицы не только в Северодвинске, Архангельске, Петербурге, Москве, но и по всей стране и даже за рубежом. Она желанный участник всевозможных фестивалей, ярмарок и этнографических конгрессов – северное узорное вязание Ушакова представит лучше любого искусствоведа. Спицы и разноцветные моточки шерсти всегда при ней.

– В моем любимом рукоделии многое происходит автоматически: одно и то же движение повторяется многократно, нужно только вовремя сменить цвет ниток. Вязать я научилась в двенадцать лет. И так это меня увлекло, что я тайком занималась этим на уроках, потом в институте на лекциях. Вяжу в маршрутках, поездах, самолетах, на конференциях, выставках – везде, как только появляются несколько свободных минут и точка опоры.

Закончив факультет иностранных языков Владимирского пединститута, Злата Ушакова вернулась на родной Север и устроилась экскурсоводом в Музей деревянного зодчества «Малые Карелы». Зимой, когда посетителей мало, сотрудников «бросали на фонды» – проводить ревизию и описывать экспонаты. Для молодого экскурсовода скучнее работы не придумаешь. Спасли ситуацию обнаруженные Златой старинные вязаные рукавицы. Теперь она быстро заполняла необходимые карточки аннотациями к музейным ценностям и принималась самозабвенно перерисовывать поморские узоры.

– Когда-то было только два цвета нитей – темная и светлая овечья шерсть, – погружается в историю вопроса народный мастер. – К середине прошлого века анилиновых красителей стало много, и мои землячки начали весьма аляповатые вещи вывязывать – кто во что горазд! Узорные рукавицы были для выхода. Повседневные могли быть связаны «рябкой» – один через один, два через два цвета. Наши северные орнаменты хранят архаичные узоры: свастические, косые кресты, гребенки, ромбы.

К слову сказать, у мужских рукавиц раньше не было манжет. Хозяин мог поколоть дрова, сбросить рукавицы в снег, передохнуть, потом быстро всунуть руки в варежки и дальше заниматься своими делами. Женские вязали и с резинками, и без, но все они были очень толстыми, сейчас таких уж не носят…

Когда-то вязание шерстяных изделий было самым распространенным занятием женского населения Поморья. Прежде всего обвязывали семью, а избытки пускали на продажу. Северное орнаментальное вязание по всей России и за ее пределами ценилось очень высоко! И не только варежки, но и платки с шарфами, которые называли «сетками» из-за достаточно рыхлой вязки. Вязали «рубахи» для рыбаков – на сегодняшнем языке это джемперы или свитеры. Чулки, которые скорее напоминают гольфы. А вот вязаных шапок у поморов не было.

В узорной коллекции Златы Ушаковой традиционные беломорские орнаменты украшают сумочки для мобильных телефонов и прочей портативной техники, повязки для головы, шапки и даже платья-трансформеры.

– Центральная часть вывязывается сарафаном, а ворот и рукава делаются съемными, – поясняет автор. – Я насчитала, у такого платья может быть 28 вариантов сочетаний! Наша одежда для тех, кто ценит этностиль и стремится к самовыражению.

Поморские мастерицы в рукоделии исстари руководствовались принципом: «Как мера и красота скажут». Наследница узорных северных традиций Злата Ушакова старается так не только вязать, но и жить.