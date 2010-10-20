А ну-ка, девушки!
№ 41(231) от 21.10.2010 [«Аргументы Недели », Юрий ЕГОРОВ, фото автора ]
В самом деле, где, как не в Москве – городе двунадесяти языков, перекрестке культур, традиций и верований – полюбоваться на таких непохожих, но очаровательных девушек?
В финал вышли пятнадцать представительниц российских землячеств, узбекского содружества и Общества грузин в России. Жюри предстояло сделать непростой выбор: финалистки действительно были и собой хороши, и талантами одарены щедро.
«Мисс Золотой голос» признана Татьяна Вопилова, представлявшая Алтайское землячество. Она превосходно исполнила песню о своем родном крае. Якутская красавица Алена Тихонова, к слову, победившая уже в национальном конкурсе красоты «Туйаарыма Куо 2010», столичным жюри признана лучшей в номинации «Мисс Элегантность».
Представительница землячества Коми Татьяна Тимофеева, хоть и изучает экономику, – натура чувственная. Потому и стала «Мисс Романтичность».
Юная узбечка Азиза Раупова, как и подобает мастеру спорта по художественной гимнастике, победила в номинации «Мисс Спортивный образ жизни». «Мисс Землячкой 2010» стала Марина Ткаченко, представлявшая Приднестровское землячество. Дипломатично обойдя вопрос о сложной политической ситуации вокруг непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, девушка ярко рассказала об истории своего края, где и сегодня живут представители тридцати пяти национальностей.
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