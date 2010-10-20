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Этнические новости от 21 октября

№ 41(231) от 21.10.2010 [«Аргументы Недели », «Самара Cегодня», «Финноугория», ИА «Вслух.ру», Гильдия межэтнической журналистики, Челябинская ГТРК ]

Этнические новости от 21 октября
Фестиваль "Благовест"

Самарская область

В Самаре прошел V Городской фестиваль народной культуры «Русский праздник». Ведущие преподаватели отделений народного пения учебных заведений города проводили мастер-классы для танцевальных и хоровых коллективов, работала творческая лаборатория центра традиционной народной культуры «Златая Русь», педагоги-народники знакомили участников фестиваля с техникой исполнения хороводов и кадрилей, с особенностями «поволжских разновидностей» этих танцевальных действ. Главной темой фестиваля стали «Капустные посиделки» – выступление фольклорных коллективов с обрядовыми угощениями и капустными пирогами.

ХМАО-Югра

Межрегиональная школа мастеров по изготовлению и игре на музыкальных инструментах народов Севера открылась в Ханты-Мансийске. Инструменты обско-угорских народов уникальны: у ханты 27 фоноинструментов, у манси – 18. Однако сейчас навыки по изготовлению и владению национальными музыкальными инструментами утрачиваются. На участие в Школе подали заявки более 40 человек с десяти территорий ХМАО-Югры, а также представители Ямало-Ненецкого АО и Карелии. В рамках Школы участники научатся изготавливать санквылтап, нарсь-юх, бубен, варган, а также играть на них.

Тюмень

XII областной открытый фестиваль казачьей культуры «Благовест» прошел во Дворце национальных культур «Строитель». В нем приняли участие самодеятельные творческие казачьи коллективы, мастера казачьих народных промыслов. Лучших выбрали в номинациях: вокал, хореография, инструментальное исполнение, художественное слово, национальное декоративно-прикладное творчество, живопись.

Москва

В РИА «Новости» прошла пресс-конференция, посвященная подведению итогов Всероссийского конкурса «СМИротворец-2010». Он проводится Минрегионом России и Гильдией межэтнической журналистики в третий раз. В этом году в конкурсе приняли участие 360 средств массовой информации. 179 из них подали на конкурс заявки, остальные были отобраны путем открытого мониторинга. Организаторы конкурса отметили, что по сравнению с прошлым годом уровень заявленных работ заметно вырос. Жюри пришлось оценивать чрезвычайно разнообразные средства массовой информации: от республиканской детской газеты на удмуртском языке «Зечбур!» («Здравствуй!») до глянцевого журнала Ассамблеи народов Татарстана «Наш дом – Татарстан». Имена «СМИротворцев» этого года назовут 25 октября в Государственном академическом Малом театре на торжественной церемонии награждения победителей. Поздравлять победителей будут лучшие академические народные коллективы страны, в числе которых «Мэнго», «Кабардинка», Оренбургский русский народный хор.

Челябинская область

В челябинской школе №81 открылся класс татарской культуры. Берут в него не только татар: изучать язык, культуру и традиции этого народа могут все желающие. Во время первого, открытого урока на татарском прозвучали только приветствие и прощание, все остальное на понятном – русском. Чтобы в семьях заговорили на татарском, школа предлагает и родителям сесть за парты.

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