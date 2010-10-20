Геннадию Онищенко – 60 лет

Уважаемый Геннадий Григорьевич! Редакционная коллегия еженедельной газеты «Аргументы неделi» сердечно поздравляет Вас с замечательным юбилеем – 60-летием со дня рождения. Желаем счастья, здоровья, благополучия Вам и Вашим близким и дальнейших успехов в работе.

Всю свою жизнь Вы посвятили благороднейшему делу – борьбе за здоровье нации, за ее будущее – нашу молодежь, пытаясь оградить ее от таких пороков, как алкоголизм, наркомания, курение. Массу сил Вы тратите на то, чтобы защитить нас от недоброкачественных продуктов, которые заполонили прилавки российских магазинов.

Не все Ваши инициативы находят понимание и поддержку, приходилось Вам и отступать под натиском «превосходящих сил противника», но Вы не сдаетесь и упорно идете к своей цели. И мы в этом солидарны с Вами. Так держать, уважаемый Геннадий Григорьевич!

Искренне желаем Вам сохранить на долгие годы молодость души, неподдельный интерес и преданность избранному делу.

С искренним уважением, Главный редактор А. Угланов