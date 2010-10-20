Парад столиц

После отставки мэра Москвы в политических кругах вновь заговорили о переносе столицы. Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил сделать главным городом страны Новосибирск. Впрочем, региональные власти давно проявили прыть. Оказывается, столиц у нас – сотни.

Второй по численности населения город страны – Санкт-Петербург – официально признан культурной столицей России. Также питерцы называют свой город морской, музейной и пивной столицей. Скоро Питер отберет у Тольятти еще одно звание – главного автомобильного региона. По прогнозам, к 2014 г. в Ленинградской области будут выпускать 800 тыс. автомобилей в год.

Так что со второй столицей – понятно. А вот за звание третьей разгорелась нешуточная борьба. На этот титул претендует десяток городов, и у каждого свои веские причины. К примеру, Новосибирск – третий в стране город по численности населения (1,4 млн. человек). Вдобавок он общепризнанная научная столица. В этом городе работают 32 вуза и 22 института Академии наук.

Но кроме Новосибирска третьей столицей хотят быть Самара, Омск, Уфа и Екатеринбург. Основания найдутся всегда. Например, Екатеринбург – третий город в РФ по товарообороту. Кроме того, во времена СССР столица Урала считалась вторым городом по административному статусу – сюда должны были эвакуировать руководство страны в случае войны. Самара настаивает на титуле третьей, потому что из Куйбышева страна управлялась во время Великой Отечественной войны. Омск и Уфа успели побывать временными столицами белой армии в Гражданскую войну. Великий Новгород и Старая Ладога считают себя древнейшими стольными градами Руси – тысячу лет назад в них княжил Рюрик…

Проблема одна – с осени прошлого года ни один из этих городов не имеет права официально именоваться третьей столицей. Пока одни мэры спорили, другие – проявили смекалку. Администрации Казани и Нижнего Новгорода одновременно подали заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «третья столица России». Победила Казань, которая подготовила бумаги чуть раньше. Столичный титул обошелся городу в 40 тыс. рублей – стоимость регистрации товарного знака. Но и Нижний не остался внакладе – он оформил на себя товарный знак «столица Поволжья».

Встречаются и другие титулы. Томск называет себя библиотечной столицей. Статус главного литературного города прочно застолбил Орел, в котором жили Тургенев, Фет, Бунин и Булгаков. Звание театральной столицы делят Саратов и Ярославль.

Правда, эти звания нужно подтверждать: организовывать выставки, форумы, фестивали. Это обходится недешево. К примеру, Пермь последние шесть лет называет себя третьей культурной столицей страны и тратит до 1,5 млрд. бюджетных рублей в год на поддержание этого статуса. Деньги уходят на 11 театров, 17 музеев, десятки дворцов культуры, шесть премий в области искусства… Кроме того, из бюджета оплачивают самолет под названием «Рейс 507» – раз в несколько недель он доставляет в Пермь юмористов и музыкантов из Санкт-Петербурга.

Так что искусство – удовольствие дорогое. Гораздо дешевле быть аграрной столицей. Несколько лет назад Краснодарский край взял пример с Белоруссии и учредил Праздник урожая. На его проведение из бюджета уходит 2–3 млн. руб. в год. Деньги тратят в основном на призы. К примеру, лучший комбайнер получает премию в 320 тыс. рублей. Лучший водитель по перевозке зерна – 140 тыс. рублей. По 30 тыс. руб. вручают лучшим агропожарным.

Многие столичные титулы – вакантны. К примеру, почему-то нет рыбной столицы – хотя на это звание могли бы претендовать Астрахань, Владивосток или Мурманск. Зато есть столица картофельная. Это не Липецк и не Тамбов. Титул достался поселку Суйда в Ленинградской области с населением 1 тыс. человек. Там по указу Петра I впервые посадили картофель. В общем, в России – 1098 городов, и каждый при желании может стать той или иной столицей.