Два кредита вместо одного

На днях наконец-то закончил выплачивать кредит за автомобиль. Любопытства ради решил посчитать, сколько денег я отнес в банк за минувшие пять лет. Оказалось, что на выплату процентов и банковских комиссий ушла сумма, сравнимая с размером кредита! В договоре указывалось, что процентная ставка составит 18%. Выходит, я оказался жертвой мошеннической схемы? С уважением, А. Лесновский, Тула

«Право устанавливать комиссионные платежи при кредитном обслуживании физических лиц дается банкам статьей 29 Закона РФ «О банковской деятельности». При этом перечня видов таких платежей сегодня не существует, – рассказала «АН» заместитель начальника правового департамента Ассоциации российских банков Наталья Крючкова. – Так что банки вправе устанавливать комиссии и сборы по своему усмотрению. Это может быть, например, плата за рассмотрение кредитной заявки, за досрочное погашение кредита, за обслуживание кредитной карты. Единственная обязанность банка – включить все комиссии и сборы (кроме штрафов и пеней) в конечную стоимость кредита и включить эту цифру в договор. Никаких скрытых комиссий быть не должно! Клиенту в свою очередь нужно быть очень внимательным и обязательно найти эту сумму в документе, который он подписывает».

Некоторые банки могут устанавливать комиссии «за каждый чих» или делать их неоправданно высокими. На страже интересов граждан стоит Роспотребнадзор. Он регулярно проводит проверки банков и даже инициирует судебные разбирательства. Самым громким стало дело, которое слушалось в начале этого года в Высшем арбитражном суде. Итогом стало Постановление Президиума Высшего арбитражного суда 02.03.2010 №7171/09, признавшее незаконными комиссии, которые взимались за ведение ссудного счета.