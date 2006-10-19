Мифы о России: лень

К. ЛАРИНА: Что мы имеем в виду, когда говорим об этом мифе - традиционной лени русского народа? Это Емеля на печи?

Б. НАДЕЖДИН: Русский народ никогда не был ленивым. Другое дело, что труд нашего народа часто уходил в никуда. К тому же наиболее активная часть русского народа, к сожалению, часто была вынуждена даже убегать из страны или подвергалась раскулачиванию.

А. ПРОХАНОВ: Русские, особенно зимой, в деревнях, могут производить впечатление ленивых. Но ведь мы - один из самых трудолюбивых народов мира! Потому что судьба, природа, Бог дали России страшно неудобные земли, вечную мерзлоту, крохотное лето. Чтобы выжить в этих условиях, весь народ должен был непрерывно работать. Русские создали цивилизацию на этих страшных топях. И когда мы говорим об обломовской лени и о Емеле на печи, то это лишь синдром того, что после страшных трудов человек хочет погрузиться в самого себя.

К. ЛАРИНА: У меня перед глазами сцена из фильма «Коммунист». Помните, Губанов пошел искать поезд с хлебом? Нашел его в лесу, машинисты спят: дров нет. Губанов идет, валит деревья. Машинистам почему-то это в голову не пришло.

В. МЕДИНСКИЙ: Я бы сказал так, что у мифа о лени есть несколько источников. Первый: народное творчество - Емеля на печи, и все происходит «по щучьему велению». Второй: записки европейцев-путешественников XV - XVI веков. Иностранцев потрясало наше изобилие, дешевизна съестных припасов. Это подпитывало идею о том, что здесь работать особо не надо, зверья много, пушнина сама в руки прыгает. Третий источник - это наша литература, начиная с «Обломова». А если мы возьмем историков - Соловьева, Ключевского, то окажется, что многое определяется сезонным фактором. Да, летом крестьяне усиленно работали, но всю зиму спали на печи! Это тоже ошибка. Не спали крестьяне на печи! Уходили на отхожий промысел, работали на мануфактуре.

Б. НАДЕЖДИН: По поводу советского труда. Я, например, поступил в знаменитый физтех. Нас сразу же отправили в колхоз на картошку, где ребята - победители международных олимпиад ковырялись в грязи. Мы прекрасно видели, что картош­ка рядом гниет под дождем. Так что лень в русском народе возникла всерьез, когда была бессмысленная работа «на дядю».

К. ЛАРИНА: Но этот миф, который нас характеризует с неприятной стороны, он нам часто служит оправданием нашим бедам: ну да, мы такие...

А. УГЛАНОВ: По опросам, которые проводились в газете, только 6-7% людей активно интересуются политикой. Именно поэтому на выборы больше 25% избирателей и не приходят! Думаю, это не апатия от отсутствия политической жизни, а как раз та самая лень. Лень встать, пойти проголосовать.

В. МЕДИНСКИЙ: Классическая отговорка - зачем голосовать, за меня уже решили. Это душевная лень - думать, выбирать... Это проявляется даже среди сельской молодежи. Она с удовольствием читает гламурные журналы. Казалось бы - что общего у такого журнала и неработающей девчонки в маленьком селе? Работать она не хочет.

А. ПРОХАНОВ: Я часто слышу укоризну со стороны обеспеченных людей в адрес сегодняшнего народа - мол, он бездель­ник. Идите, работайте хотя бы «челноками». Но были целые наукограды, элитные города, и вдруг эти города рухнули. И их жителям - профессорам, инженерам...

К. ЛАРИНА: ...предлагают идти в «челноки».

А. ПРОХАНОВ: Но даже в таких условиях находятся святые люди, которые за копейки продолжают делать открытия. Они есть везде: на заводах, в городах, деревнях...

Б. НАДЕЖДИН: Все-таки главной мотивацией жизни человека сегодня является самореализация - в творчестве, в день­гах, в детях. Если она есть - лень отсутствует.

В. МЕДИНСКИЙ: Да, еще в 30-е годы государ­ство вышло на рынок труда с колоссальным госзаказом. И была грамотно продумана система материального стимулирования, или мотивации. Профессор всегда получал больше, чем доцент. Инженер - много больше, чем рабочий. Рабочий, получивший образование, на порядок возрастал в материальном плане. Была возможность получить квартиру, машину... Государство уже возвращается на старые позиции, вновь заказывает разработки в наукоградах, начинает платить за это нормальные деньги.

А. УГЛАНОВ: Большие начальники - министры, начальники главков - они тоже, на мой взгляд, ленивые. Все эти люди сегодня, как часто приходится слышать, замерли в ленивом оцепенении, ждут приказа сверху. А это как раз те люди, которые должны создавать мотивацию для более низкого звена. Но главная мотивация для них сегодня - взятки. За взятки чиновники работают, как говорят бизнесмены, очень хорошо. Чего им не хватает без взяток?

К. ЛАРИНА: А им больше ничего не надо.

А. ПРОХАНОВ: Я думаю, вы правы. Возрождение будет идти не из Думы и не из правительства. А из оставшихся центров развития, которые есть в России. Они есть в малом и среднем бизнесе, в корпорациях, в ВПК и разведке, но они не сложились в целостную среду. Думаю, что это движение в конце концов затянет в себя и власть...

А. УГЛАНОВ: Тут упоминали Обломова. Я думаю, что очень скоро, через 10-15 лет, обломовщина уйдет в прошлое. И лень станет не социальным явлением, а, может быть, формой психического расстройства - не больше. Я бы хотел, чтобы было именно так.

Глас народа

В ходе программы радиослушателям был задан вопрос: согласны ли вы с тем, что лень - это национальная черта нашего народа? Позвонили и ответили на него более полутора тысяч человек.

34% слушателей согласились, что лень - это национальная черта нашего народа.

66% - не согласились с этим.

Обсуждение «Мифов о России» проходит после трансляции одноименной программы по телеканалу ТВ-Центр. Авторы программы: В. Мединский, В. Аристархов, Н. Петров.