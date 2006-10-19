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Вьетнамский синдром по-русски

№ 24(24) от 19.10.2006 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Вьетнамский синдром <nobr><nobr><nobr><nobr><nobr><nobr><nobr>по-русски</nobr></nobr></nobr></nobr></nobr></nobr></nobr>
Главврач Сандро

Аня и Лена

Доктор медицинских наук из Ханойской клиники традиционной медицины Нгуен Ван Ань стала в Некрасовском Аней, а кандидат наук Ле Лан Хуонг - Леной. На первый взгляд хрупкие вьетнамки что-то подозрительно молоды для признанных мастеров, которых на весь Вьетнам несколько человек. Максимум, сколько можно дать, - лет 30-35. Оказывается, нет, «Ане» 58 лет, а «Лене» - 56! То ли азиатская
внешность обманчива, то ли традиционная вьетнамская медицина столь сильна. Ле Лан Хуонг подтверждает догадку: «Во Вьетнаме множество растений, из которых можно приготовить сред­ства, которые помогают человеку очень долго сохранять молодость. Кое-что мы привезли с собой». Обе закончили медицинский факультет Ханойского университета, а потом три года изучали традиционную вьетнамскую медицину. «Это специалисты, которых знает весь Ханой. У каждой более тридцати лет лечебной практики, - говорит главный врач больницы Александр Барбакадзе. - Для того чтобы заполучить их на месяц в Россию, нам пришлось «пробивать» разрешение в ЦК Компартии Вьетнама».

Главный врач наблюдает, что и как они делают, опрашивает пациентов: «Что ощущаете, как состояние?» Ответы неожиданные: «Когда они банками работают, кажется, что мясо от костей отрывается». Банки особые, из бамбука. Принцип тот же, что и при применении обычных стеклянных - ватка с горящим спиртом внутрь - и банка присосалась к телу. Кто не испытывал эту процедуру при простудах и бронхитах? Только здесь баночки объемом под пол-литра. Во время массажа присосавшиеся банки вьетнамки отрывают от спин и рук с видимым усилием и тут же переставляют на другое место. Со стороны - виртуозы-наперсточники. И слышно влажно-болотное «чвак-чвак-чвак...». А больные-то не с банальной простудой, а с различными травмами позвоночника и суставными проблемами.

Под иглами, напротив, пациенты засыпают, просыпаются ошарашенными и совершенно не помнят, что с ними происходило в течение всего сеанса... При этом в кабинете стоит дурманящий аромат и туман от полынных сигар, которыми прижигают иглы в теле пациента, стимулируя известные только вьетнам­ским лекарям точки. Во Вьетнаме, к слову, полынь пользуется особым спросом и почтением. Суп из полыни с курицей, например, - любимое блюдо прикрепленного к врачам переводчика Хуа. Так что полынь - это не только «трава горькая», но и абсент.

Секреты Азии

Почему пригласили вьетнамцев, а не признанных во всем мире китайских специалистов? «В начале 90-х это еще было возможно. Сейчас китайские власти, разобравшись, каким ноу-хау владеют, стали всячески охранять тайны традиционной китайской медицины и препятствовать ее тиражированию за рубежом. Для Китая выезд серьезного специалиста для работы за границей - все равно что для России передача ракетно-ядерных технологий третьим странам», - утверждает Александр Барбакадзе. «Соответственно, по официальной линии максимум, что мы можем получить из Китая, - это широко известные в Москве и других местах лечебные приемы и технологии. Дочь Лейла, она мой зам, месяц проучилась в Пекине. И что? Ничего нового». По словам заслуженного врача РФ Бар­бакадзе, единственный способ заполучить настоящего китай­ского «кудесника» - это инкогнито организовать экспедицию, причем подальше от столиц, «куда-нибудь в Северный Китай», для поиска и переманивания настоящего мастера. Глядя в загоревшиеся глаза мэтра, веришь, что он готов и на это.

Но авантюриста победил прагматик. Коли уж есть у Яро­славской области особые отношения с Вьетнамом - то эти связи надо использовать! В области прекрасно себя чувствует  российско-вьетнамское СП «Совитком» - успешно сотрудничает с Ярославским шинным заводом. Губернатор Лисицын частый гость в Ханое, а сотни обрусевших еще с советских времен вьетнамцев наводняют вещевые рынки города. По старой памяти вьетнамское руководство пошло навстречу просьбам российских медиков. Школа народной, традиционной медицины здесь не слабей китайской и на государ­ственном уровне приравнена к обычной современной терапии, хирургии или офтальмологии. Лекарственные травы, фитотерапия, иглоукалывание - традиционная вьетнамская медицина охватывает весь спектр заболеваний и прекрасно сосуществует с достижениями науки XXI века. В каждой больнице Вьетнама есть такое отделение. А травы для Ханойской клиники собирают по всему миру - от Амазонки до Нила.

«Неправильная» больница

Странные эти «Большие Соли». И вьетнамской народной медицине здесь самое место. Если судить по интерьерам, первое, что приходит на ум, - никакая это не больница, где лечат тяжелейшие заболевания опорно-двигательной системы, а плохо замаскированное под больницу увеселительное заведение. На дворе октябрь, а в медных самоварах (!), причудливо разбросанных по больничной территории, цветут розы. Кусты и деревья вечером светятся как новогодние елки множеством крохотных лампочек. Повсюду звучит приглушенная му­зыка. Коридоры и холлы украшены вариациями на тему Пиросмани и скульптурными композициями с явными азиатскими корнями, живыми рыбками и цветами, водопадами. И над всем этим буйством красок (просто джунгли какие-то!) последние двадцать лет властвует местный царь и почти бог - генеральный директор и главный врач в одном лице.

Будучи в добром расположении духа и подчеркивая собственную национальность, он любит представляться: «Сандро!» На каждого нового посетителя смотрит с надеждой - а вдруг пациент достоин сразиться с ним на бильярде? Сам он игрок-виртуоз, два именных кия подвешены под хирургической лампой в рабочем кабинете. Но при этом диктатор. Путешествуя по лестницам и сложным переходам из корпуса в корпус, обращаешь внимание на отсутствие лифтов. Бар и столовая вообще загнаны под крышу. «Я пациентов заставляю двигаться, а они будут на лифтах кататься? Те, кто без лифта жить не хочет и не может, - не наши больные!» Так что лифты были демонтированы... При этом готов потчевать пациентов пловом собственноручного приготовления - право священнодействовать у гигантского казана принадлежит, естественно, ему самому.

Игра без правил

О вьетнамских медиках главврач говорит прямо: «Заплатили за месяц их работы 25 тысяч долларов. Мы их пригласили, чтобы посмотреть, могут и знают ли они что-то такое, чего не можем мы». Позже признает: «Что они делают, пока не совсем понятно. Но лечебный эффект есть!»

Врачи больницы говорят, что с точки зрения наших мануальщиков и иглотерапевтов вьетнамцы все делают не так, не по правилам. Точки на теле находят не по общепринятой схеме, «чертежу», а по труднообъяснимой собственной логике. Диагноз ставят по пульсу - это, правда, не новость, местные врачи знакомы с основами древнеиндий­ской Аюрведической медицины. Их задача - за месяц проникнуть за внешний сумбур манипуляций вьетнамских докторов.

От солеварниц до лечебниц

В 50 километрах от Ярославля и в 30 от Костромы, на берегу самой чистой реки Европы Солоницы (оставим это утверждение на совести главного врача больницы, но речушка в самом деле чистейшая), в излучине Волги расположен поселок Некрасовское. До 1938 года он носил другое название - село Большие Соли. В конце XVI века в селе действовало 19 солеварниц. В 1583 году  Иван Грозный даже пожаловал эти богатые солью земли купцу Семену Строганову за заслуги в освоении Сибири. К концу XVII века добыча прекратилась - на дрова вырубили все окрестные леса, и жизнь, казалось, замерла. Однако в 1881 году по настоянию земского врача Куракина провели анализ здешних соляных вод, которые и были рекомендованы к употреблению в лечебных целях. В 1915 году в деревянной избе с четырьмя чугунными ванными состоялось открытие курорта для лечения ревматизма, радикулита и других заболеваний под руководством врача Б. Преображенского. С тех пор главным налогоплательщиком и работодателем этого поселка является больница восстановительного лечения «Большие Соли». В 1991 году коллектив выкупил «Большие Соли», и она стала первой в СССР частной больницей.

P.S. 10 ноября президент В. Путин едет с официальным визитом во Вьетнам. Сопровождать его будут - кто бы вы думали? - губернатор Лисицин и врач Барбакадзе. Так что о вьетнамской народной медицине в Кремле узнают все. А командировка Лены и Ани может затянуться.

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