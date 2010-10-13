Полковник Северного флота

Россия осталась без единственного пилота, способного в ночной тьме посадить самолет на палубу авианосца.

Герой России и заслуженный летчик-испытатель Сергей Мельников был многогранен. Его всегда мучила жажда скорости. Горные лыжи – скорость. Бешеный спортбайк от БМВ – скорость. Парапланы и затяжные прыжки с парашютом – скорость. В покорении скорости на знаменитых истребителях Сухого он добрался до самых вершин.

Когда Сергей сидел за рулем обычного автомобиля, его пассажиры испытывали стресс, переходящий в восторг. Как на аттракционе «американские горки» – кажется, столкновение неминуемо, но вдруг движение продолжается в том же сумасшедшем ритме.

Граница его возможностей настолько превышала пределы для обычных людей, что в глазах окружающих он казался Богом, которому подвластно все. На самом деле он был одарен каким-то особым чутьем той грани, за которую заступать нельзя. Шумахер российской авиации. А вот на лыжах и на параплане за грань заходил, после чего многие его запомнили на костылях. Но из принципа вернулся через год на Чегет, в горы, и повторил полет, уже без последствий для ног.

Тысячи людей неоднократно слышали его голос – он комментировал полеты на аэрокосмических салонах МАКС в Жуковском.

К слову об авиасалонах. В то время как многие именитые пилоты и испытатели в начале 90-х увлеклись показами достижений отечественного авиастроения на зарубежных площадках, Сергей Мельников отправился на Северный флот, куда после развала Союза «сбежал» из теплого и уютного Севастополя единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». Три года он безвылазно сидел на корабле, учил садиться на палубу тяжелый перехватчик Су-27К (впоследствии Су-33). «К» – означает «корабельный». Мельников и сегодня рекордсмен по посадкам на авианесущий крейсер – почти 300 раз он «прибивал» самолет к палубе корабля. Параллельно подтягивал к своему уровню военных летчиков. Им была разработана специальная методика подготовки летчиков авиации Военно-морского флота.

Там он и получил почетное звание «народный полковник». На самом деле Сергей в войсках долетался до звания старшего лейтенанта. После поступления в школу летчиков-испытателей в ЛИИ им. М.М. Громова погоны пришлось снять.

Техника приземления на палубу кардинально отличается от посадки на обычный аэродром. Невзирая на шторм, порывы ветра, а порой и качку, самолет надо жестко «приложить» о палубу в совершенно определенном месте. Иначе гак (крюк) под хвостом самолета не успеет зацепиться за трос аэрофинишера, что находится в 40 метрах от среза палубы. Длина посадочного участка полетной палубы всего-то 205 метров, ширина – 26. А скорость захода на посадку – 240 км/ч. Летчик испытывает суперстресс – сначала надо «попасть», потом ощутить удар о палубу, от которого трещат позвонки. Не только пилоты, но и самолеты палубной авиации изрядно отличаются по конструкции от сухопутных братьев: усиленные стойки шасси и элементы планера.

По словам летчика-испытателя КБ «Сухой» Виктора Пугачева, американские пилоты, пока служат на авианосцах, даже на земле практикуют морской способ приземления – чтобы довести до автоматизма особую технику пилотирования. После промаха существует два выхода – форсаж, набор высоты и повторная попытка. Если скорости не хватает, турбины не успевают выйти на взлетный режим и самолет проваливается – катапультирование. А дорогущая техника отправляется на дно. Мельников испытывал и отрабатывал методику посадки Су-33 в 6-балльный шторм. Гражданский летчик Сергей Мельников первым поднял истребитель на боевое дежурство в открытом океане.

Мельников всегда был палочкой-выручалочкой палубной авиации. В 1995 г. «Адмирал Кузнецов» готовился к дальнему походу. Дотянули до наступления полярной ночи. В итоге он и еще один подготовленный для ночных посадок на корабль пилот перегоняли боевые машины на авианосец. Потом после похода опять проблема – на поврежденной «сушке» надо было перелететь с палубы на береговой аэродром. Корабль уже стоял на рейде. Пришлось взлетать со «стопа», хотя по правилам, взлет самолетов палубной авиации осуществляется на полном ходу корабля, да еще против ветра. При старте на счету каждый километр скорости. Мельников на неисправной машине с течью керосина из крыльевого топливного бака взлетел и выполнил задачу.

В позапрошлом году, как всегда «внезапно», наступила полярная ночь. И опять Мельников, уже в одиночестве, перегонял на крейсер четыре самолета. По две машины за полетный «день». Кроме Сергея, в стране не нашлось пилотов, способных посадить «в ночи» самолет на палубу.

Сергей Мельников совершил еще одно чудо. Десять лет назад врачи обнаружили у него раковую опухоль. Предложили операцию и отстранили от летной работы. Но он собрал деньги и отправился на Тибет, в горы. Потом были шесть лет тренировок, борьбы с собственным организмом. Первыми сдались военные медики. Как говорит Виктор Пугачев, те пошли на смелый шаг и допустили Сергея к полетам. И он вновь как ни в чем не бывало поднялся в небо, обучал в рамках зарубежных контрактов полетам на Су-30МКИ военных летчиков Алжира, Индонезии, Малайзии. Провел уникальные испытания по дозаправке в воздухе наших истребителей от танкера НАТО КС-130 «Геркулес». Как говорят его коллеги – «За эти два-три года он много наработал».

Мельников ненавидел серость. Черное и белое – да. Плюс обостренное чувство справедливости. И феерическое чувство юмора – мог двумя-тремя анекдотами мгновенно снять напряжение в коллективе. Даже с гаишниками, несмотря на свои дорожные «подвиги», легко ладил – пара искрометных баек, и права опять в кармане. И когда появились заголовки «Компания «Сухой» с прискорбием сообщает, что после тяжелой и продолжительной болезни, на 52-м году жизни, скончался известный летчик-испытатель Сергей Николаевич Мельников», в это оказалось трудно поверить. Еще три месяца назад, глядя на Сергея, трудно было представить, что болезнь все же смогла победить его невероятную скорость…