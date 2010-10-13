Марш Шопена по российскому селу

Летняя аномальная жара ударила по России. Снижаются урожаи практически всех посевных культур. Растут цены в магазинах. Засуха этого года отразится и на урожае года следующего. Глава Минсельхоза Е. Скрынник прогнозирует, что из-за малого количества дождей площадь посева озимых сократится с 18 млн. до 15 млн. гектаров. А яровой сев не спасет будущий урожай. Эксперты считают, что в 2011 г. Россия соберет не больше 80–85 млн. тонн зерна. В 2008 г. хлеборобы собрали 108,1 млн. тонн, в 2009-м – 97 млн., а в 2010 г., как считают в Минсельхозе, урожай составит максимум 65 млн. тонн. Значит, и цены на хлеб, овощи, крупы будут только расти. При этом ради призрачного вступления в ВТО Россия намеревается сократить государственную поддержку села в два раза с 9 до 4,5 млрд. долл. в год.

Как выжить российскому селу, размышляет известный с 60-х годов журналист-аграрник и практик сельской жизни Григорий ЛЕОНТЬЕВ. Он уже много лет живет в деревне Вохменка Курганской области.

Деревенские газеты

Чтобы услышать – чем на самом деле живет российская сельская глубинка, смотреть надо не телевизор. Достаточно несколько часов проехать на местной электричке или подождать автобуса в райцентре. Главная тема – чувствительный подскок цен на продовольствие: крупы, муку, сахар. Хотя все это – прошлогодний урожай. Поэтому простые люди, живущие на нищенскую зарплату или пенсию, и не верят, когда слышат от руководителей страны, что в России есть запасы зерна. И цены на хлеб расти не будут. Не верят, и все. Наверное, потому что в отличие от этих руководителей сами ходят в обычные магазины. И видят, что ценники там переписывают чуть ли не каждый день.

Проблемы с нынешним урожаем были понятны еще летом, когда вместо 20 центнеров с гектара у нас, в Курганской области, стали намолачивать максимум по восемь. То же и со «вторым хлебом» – картошкой. Но тут уж виноваты сами. Для хорошего урожая надо ее поливать и поливать в такую жару. Без полива картофельных гряд она получается размером с грецкий орех. Но тут во многом не правительство виновато, а сами люди.

Наша деревня Вохменка стоит аж двумя улицами на берегу огромного озера. Пресной воды море – поливай не хочу. Но из 156 дворов максимум с десяток наладили полив своих огородов. Остальные предпочли жаловаться на погоду. А ведь на нашей хорошей земле даже при летней жаре можно было выращивать тонны овощей. С правильно орошаемых полей можно в год снимать по три укоса кормовых трав на корм скоту. Продавать и зарабатывать приличные деньги. Но нет – ленятся. И кивают на власть – допустила, такая-сякая, что все построенные по плану мелиорации оросительные системы разобраны и сданы в пункты приема металлолома. Так что нынешняя засуха – явление не только атмосферное, но социально-экономическое.

Муниципальная химера

Почему-то стали забывать, что из десяти лет два-три года в наших краях засушливые. Бороться с засухой бесполезно, победить ее невозможно, но знать ее причины и смягчать их удары в наших силах.

Об этом должны помнить как крестьяне, так и местная власть. Помнить, чтобы готовиться. А что мы пока видим? Исполнительная власть двоякая – назначенская и выборная. В итоге получается какая-то несуразица в управлении Россией.

Например, наш сельсовет. На его территории проживают 1020 зарегистрированных жителей. В штате администрации вместе с ее главой – шесть человек. Денег в кассе этого низового органа государственной власти – кот наплакал. В проулках нашей деревни залежи бытового мусора (не за один год). Весной в озере всплыла погибшая рыба полосой около метра вдоль берега километра на три; убрать ее, предотвратив разложение, вонь, так и не смогли из-за безденежья.

Не так давно на нижней улице прямо у берега озера загорелась изба. Примчалась пожарная машина с цистерной воды, но восполнить цистерну водой оказалось невозможным из-за отсутствия досок на единственном причальном мосту. Изба сгорела.

В то же время с территории сельсовета ежемесячно гонят лесовозы на продажу тысячи кубометров древесины. Под их тяжестью разбивается асфальтовое покрытие, но у главы местной администрации нет такой власти, чтобы обязать «хозяев леса» заделать дыры в асфальте. Избранный жителями шести деревень глава администрации не может реально влиять на организацию трудовой деятельности на «своей» территории.

Не будет ошибкой, если скажу, что глава администрации всего лишь начальник над теми, кто в ее штате. Но никак не организатор общества на подвластной территории. В условиях полного отсутствия заработанных средств в кассе сельсовета все разговоры об укреплении вертикали власти на селе и поддержке созидательного крестьянского труда – не что иное, как химера.

Пирамида власти или власть пирамиды

Действующая система власти в России по своей структуре имеет вид перевернутой пирамиды. В острие ее верхушки еще не умершие остатки трудовой массы производителей. Над нею многоэтажная махина тех, кто не пашет, не сеет, не производит никаких материальных благ, а живет в достатке благодаря тем возможностям, что дает им «присутственное место». И таких более 80%, а «макушечка» острием вниз все уменьшается, становится тоньше, отток тружеников стремительно увеличивается, пополняя ряды безработных.

Если в Россию вернулся капитализм, пусть пока и в дикой форме, то и следует вернуть исторические российские названия:

губерния, уезд, волость. Закрепить эти названия в Конституции. Вернуть реальную власть земским управам, как это было когда-то. А чтобы земская власть стала реальной организующей силой низовых сельских коллективов, необходимо изменить порядок поступления налогов: не менее 50% в бюджет волостного земства от поступлений с его территории. Только при таком условии общественная пирамида сумеет занять подобающее ей неперевернутое положение. На широком основании ее будет надежная опора сельских производителей, организованных сильной и финансово

обеспеченной земской властью.

И только тогда наверху будет подконтрольная низам, заинтересованная в успешном экономическом развитии общества правящая «макушка» пирамиды – выборная власть из самых достойных, лучших умов общества. И чем шире основание пирамиды и ниже ее высота, тем ближе будет власть к народу, к человеку в отдельности; он будет уважать такую власть и поддерживать ее добрыми делами. При таком варианте вертикаль власти, как ее называют сейчас, будет стоять на прочном основании.

Пусть это и не такие «крутые» реформы, но с их осуществлением моим землякам не надо будет ездить по два года в райцентр, чтобы оформить право собственности на свой двор. Все можно будет сделать за два-три дня через компьютер в волостном земстве.

Если при власти перевернутой пирамиды при нашей районной администрации нет агронома, то при власти волостного земства у нас будет свой агроном. Нет медпункта – будет свой медпункт. Нет элеватора – построим. Нам на своей земле виднее, чем из Кремля, что нужно и что не нужно. А земская власть будет помогать каждому жителю в реализации задуманного им полезного дела, от которого станет пополняться касса волостной управы. И чиновников столько не понадобится, сколько есть сейчас. Вот и вся модернизация. Не говорить – делать надо.

Тенденция, однако…

Еще в ХVII веке английский экономист У. Питт писал: «Труд есть отец богатства, а земля – его мать». Но в России эта истина не приживается. Во многом из-за политики разрушения всего и вся. В начале прошлого века был разрушен сельский уклад жизни. В 1992 г. – началась насильственная ликвидация колхозов и совхозов, которые худо-бедно, но кормили страну. И опять сельское хозяйство было разрушено по-революционному, до основания. Но нового создать не удосужились. Крестьяне сейчас надеются, что может быть российское правительство, когда убытки посчитает, изменит свою безразличную политику по отношению к сельскому хозяйству. Иначе – еще несколько таких лет, и российское сельское хозяйство можно будет похоронить. А если сократятся дотации – то похоронный марш можно будет играть уже сейчас.