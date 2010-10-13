Кавказский вклад в продовольственную безопасность

Регионы, не пострадавшие от аномальной жары, станут основными поставщиками продовольствия на рынок России.

Влияние жары и засухи прошедшего лета на продовольственный рынок России разные эксперты прогнозируют по-разному, но все согласны в одном: это влияние будет ощущаться долго и выразится в первую очередь в повышении цен на продукты питания. В этом можно убедиться и не ходя к экспертам: из различных городов России осенью уже поступали сообщения о двукратном повышении цен на прилавках. В такой ситуации особое значение приобретает сбор урожая в тех регионах, которые миновала летняя катастрофа: их продукция способна стабилизировать рынок хотя бы в каких-то частях страны, помешать росту цен и ценовому диктату зарубежных импортеров.

Судя по официальным сообщениям, одним из регионов, которому предстоит взять на себя эту ответственную роль, является Кабардино-Балкария. Еще летом в правительстве этой северокавказской республики говорили, что складывающиеся там погодные условия позволяют рассчитывать на весьма неплохой урожай. В сентябре эти ожидания подтвердились. Средняя урожайность кукурузы в республике составляет 118% по сравнению с прошлым годом, повысилась и урожайность подсолнечника, который собран уже более чем с двух третей всех площадей. Средняя урожайность плодоовощных культур превысила прошлогоднюю на 8%.

Цены на сельхозпродукцию Кабардино-Балкарии снижаются за счет современных технологий, уменьшающих себестоимость. Глава региона Арсен Каноков в сентябре указывал, в частности, на результаты, которые достигаются таким образом в садоводстве: «Если использовать капельное орошение садов, то урожай с одного гектара в три-пять раз выше. И тогда цена нашей продукции становится гораздо ниже, чем заграничной».

На 12-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», открывшейся 1 октября на ВВЦ в Москве, Кабардино-Балкарию представляли двадцать предприятий и два научных института. Среди продукции демонстрировались, в частности, экологически чистые яблоки, а также помидоры, выращенные по новейшим технологиям. Среди участников выставки были также предприятия КБР, которые включают в себя «полный цикл» алкогольного производства – от выращивания сельскохозяйственного сырья до розлива. Как считают в республиканском министерстве сельского хозяйства, создание таких вертикальных хозяйственных структур является одним из приоритетов экономической политики региона. Одна из причин этого – возможность более эффективного контроля качества на всех этапах производства при такой организации бизнеса.