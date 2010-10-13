Попал в запрос

Лидера избирательного марафона в Самаре единоросса Дмитрия Азарова поддержало рекордное число избирателей за всю историю выборов в городе. 10 октября за него проголосовали почти 67% проголосовавших самарцев. Пытавшийся переизбраться на второй срок Виктор Тархов набрал менее 19% голосов.

62-летний Тархов, по всей видимости, стал заложником своего собственного значительного антирейтинга. За четыре года пребывания у власти ему так и не удалось сформировать работоспособную команду. Из мэрии уходили специалисты, управление городом становилось все более и более бессистемным. В результате почти все предвыборные обещания Тархова оказались невыполненными. Под его руководством город практически не участвовал в федеральных программах и не получал средств на решение важнейших проблем. Так в 2009 г. Самара вовсе оказалась лишена федеральных денег на капремонт жилья, поскольку чиновники мэрии не смогли вовремя отчитаться за расходование средств в 2008-м.

При отсутствии значительных успехов в управлении городским хозяйством в ходе избирательной кампании Виктор Тархов попытался использовать патриотические чувства горожан. Но лозунги «защитим Самару от Москвы» и «Последний рубеж обороны», украсившие баннеры, установленные вдоль разбитых дорог, самарцев несильно воодушевили. Неудовлетворенность работой главы города оказалась значительно сильнее подогреваемых им протестных настроений.

Кроме того, все четыре года правления городом Виктора Тархова в Самаре то и дело разгорались скандалы, связанные с именем мэра. Это и попытки сдать в долгосрочную аренду частным структурам муниципальное предприятие «Водоканал», крупнейшие городские парки и гордость самарцев – волжскую набережную.

Закономерно, что на выборах горожане потребовали перемен. Дмитрий Азаров идеально «вписался» в запрос избирателей на молодого, но опытного руководителя. К сорока годам он прошел путь от рядового инженера до министра облправительства и шел на выборы при поддержке губернатора Самарской области Владимира Артякова. Уже в начале предвыборной гонки Азаров четко обозначил курс на прекращение противостояния городских и региональных властей. Эффективно взаимодействовал с федеральными чиновниками, ответственными за решение наиболее острых городских проблем. Все это обеспечило ему рекордную за всю историю самарских выборов поддержку избирателей и убедительную победу уже в первом туре.