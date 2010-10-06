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Осеннее сотворение мира

№ 39(229) от 07.10.2010 [«Аргументы Недели », Натан ПЕТРОВ ]

Осеннее сотворение мира
Анна Русских и Николай Агинь взяли «серебро» марафона

Обрядовый ительменский праздник Алхалалалай связан с окончанием летних и осенних работ. Основная охота и рыбалка закончены, в огороде снят урожай, да и в лесу все грибы и ягоды давно собраны. Пришло время поблагодарить природу, а заодно вспомнить о древних ительменских мифах о сотворении мира. «НА» отправился на Камчатку к подножию горы Острой в этнографический комплекс «Пимчах», чтобы вместе с древнейшим коренным народом Севера – ительменами – поучаствовать в празднике.

Кутхи нам приказано воздавать тебе жертву раз в год, что мы и исполняем; ради чего мы просим, чтоб ты хранил нас и миловал, не причинял бы скорбей и бед и не делал пожару. Алхалалалай!» – с этими словами по обычаю во время церемонии ительменского Дня благодарения устанавливается жертвенная фигура бога лососевых рыб – Хантая, вырубленная умельцами из ствола дерева.

Все участники праздника, очищаясь от негативной энергии, обязательно проходят через кольцо, сплетенное из березовых ветвей. Ветки берутся только у ровного, без наростов, дерева. А диаметр кольца сопоставим с человеческим ростом. Очистившись, нужно обязательно улыбнуться окружающим. А потом тем, кто приехал на Алхалалалай в одиночестве, можно приступать к поиску спутника или спутницы, ведь по правилам в главном праздничном состязании – танцевальном марафоне – могут участвовать только пары.

Издавна на осенний ительменский праздник собирались гости со всей Камчатки. Ведущие оседлый образ жизни хозяева торжества меняли у кочевников коряков и эвенов рыбу на оленьи шкуры.

– Сейчас мы приезжаем на машинах и автобусах в Сосновку. От Петропавловска-Камчатского это не так уж и далеко. А когда-то на лошадях по пять дней приходилось добираться до поселка Ковран, что на берегу Охотского моря. И все для того, чтобы принять участие в нашем любимом обрядовом празднике, – рассказывает Лилия Банаканова, руководитель эвенского народного ансамбля «Нургэнэк» из села Анавгай. – И пока мы неделями ездили туда-сюда, у нас даже песня родилась: Предки наши завещали дружно жить/ Наши земли, тундру, море не делить/ Будем вместе, только вместе навсегда/ Ведь Камчатка – наша песня и судьба. Музыку написал Анатолий Левковский – ительменский композитор, а слова – наша эвенская поэтесса Надежда Кучеренко.

Старожилы уверяют, что на Алхалалалай всегда стоит хорошая погода. Вероятно, оттого, что природа просто не может хмуриться, когда люди так искренне веселятся.

– У нас даже пословица есть: ительмен дня не проживет, чтоб не посмеяться над собой, – объясняет Вера Ивановна Бричалова, уроженка села Напани. – Мы очень связаны с природой. Она нас чувствует и дарит нам то, что мы хотим. Ительмены – самый танцующий и пластичный народ. У нас и юрты строили большие. Чтобы в долгие холодные зимы танцевать прямо в жилище. Так весело жили мы всегда.

Алхалалалай состоит из многочисленных обрядов и конкурсов. Родовые общины соревнуются в обработке лосося и приготовлении ухи. Гости праздника учатся вырезать хантайчиков – оберег, символ праздника. Лучшей хозяйкой – «Мимсх» – в этом году была признана уже упомянутая Лилия Банаканова из села Анавгай. Самую смешную байку об аборигенах поведал Игорь Штило. Но задорнее всего зрители хохотали и подбадривали участников во время конкурса гримас. Уморительные рожицы, при помощи которых рассказывала истории оссорская красавица Елена Попова, никого не оставили равнодушными.

Ближе к вечеру на поляне развели костер. Настал черед главного события праздника – танцевального марафона. Танцы на выносливость – это обряд благодарения Ворону Кутху, который, по древнему преданию, является прародителем Камчатки. В состязании побеждает пара, которая будет танцевать без остановки дольше всех. Сколько же времени можно продержаться в танцевальном круге?

– Сколько угодно, – уверяет почтенная ительменская бабушка Виктория Евдокимовна Федотова, уроженка Теглинского района. – Найди пару по сердцу и танцуй столько, сколько выдержат душа и тело. Танцевать можно и сутками. И что за глупости вы спрашиваете?! Ительмены никогда не тренируются перед праздником – они танцоры от рождения!

Танцевальный марафон – захватывающее, но в то же время тяжелое в физическом отношении соревнование. Его смело можно называть неофициальным первенством по танцам северных народов России.

26 сентября 2010 г. установлен новый рекорд самого продолжительного танца коренных малочисленных народов севера Камчатского края! Накануне стартовало одиннадцать танцевальных пар: ительменов, коряков, эвенов, русских. Самому юному участнику – 11 лет, самому старшему – 60. Рекордное время – 16 часов 01 минуту – продержались лишь четыре танцевальные пары. К слову, этот результат на четверть часа больше прошлогоднего.

Руководитель самодеятельного молодежного ансамбля «Коритэв» – что является своеобразной аббревиатурой от слов «коряки, ительмены и эвены» – Галина Кравченко в прошлом году со своим партнером Петром Нестеровым была признана самой эротичной парой, а в этом году не нашла себе спутника по сердцу. Зато нынче она поддерживает участников своего коллектива Анну Русских и Николая Агиня.

– Я уже много раз участвовал в таких марафонах, – уверенно заявляет Коля. – Мой личный рекорд – 13 часов 31 минута. Анна – новичок, но мы будем стараться.

– За нас болеют друзья по ансамблю, – вторит своему партнеру девушка. – И воды дадут попить и морально поддержат. Да и одежда у нас удобная. Если станет жарко, кухлянку сниму, в камлеечке останусь.

Колоритная пара Анна Русских из села Парень и Николай Агинь из поселка Оссора по итогам марафона заняли второе место, лишь чуть-чуть уступив Алине Запороцкой и Петру Нестерову из поселка Палана. Третье место жюри присудило Кире Индановой из села Анавгай и Николаю Красноярову из села Верхнее Хайрюзово.

Одиннадцатилетний Саша Дьяков на празднике целый день был один – папа привез его и уехал по делам. На празднике у мальчика сразу же нашлось множество друзей. Вообще-то Сашка из русской семьи, занимается бальными танцами. А кухлянку ему сшила мама. До начала марафона очаровательный юный блондин был один – детям разрешено участвовать в танце без пары.

– Младшим главное – проявить выносливость, – уверенно заявлял танцор. – Я надеюсь продержаться хотя бы пять часов.

Однако в хороводе пар Шура уже был не один. И вместе с Дашей Васильевой они, как самые молодые участники марафона, стали обладателями приза Молодежного парламента Камчатского края.

На Алхалалалае танцевали не только участники марафона. Группы поддержки танцоров, гости праздника и даже журналисты, заглянувшие на камчатский День благодарения, не могли спокойно стоять на месте. Зажигательные ительменские мелодии любого заставят пуститься в пляс. Неслучайно праздник проходит под девизом «Здесь нет гостей, здесь все участники»!

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