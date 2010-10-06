Этнические новости от 7 октября

Махачкала



В Национальной библиотеке РД им. Р. Гамзатова состоялась презентация книги Разитты Гаджихановой «Дагестанский костюм». На сегодняшний день это самое полное собрание сведений о том, что носили в Дагестане с эпохи бронзового века до дня сегодняшнего. Из книги читатель также узнает, при каких обстоятельствах надевали ту или иную одежду. Отдельная глава посвящена современным модельерам республики.



Псковская область



В поселке Усвяты прошел фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой. Со сцены прозвучали гдовские, палкинские, пыталовские, печорские напевы севера и северо-запада Псковской области. Свадебные традиции южных районов представили исполнители из Пустошкинского, Куньинского, Великолукского и Усвятского районов. Гости из Белоруссии показали свои народные свадебные обряды. Завершился свадебный день веселым гуляньем, плясками и угощением.

Напомним, что Ольга Сергеева – выдающаяся фольклорная певица – родилась 27 сентября 1922 года в деревне Перелазы Усвятского района Псковской области. Оказала огромное влияние на множество фольклорных исполнителей, среди которых Евгения Смольянинова и Пелагея.



Сургут



Выставка-форум «Школа на стойбище» работает в Сургутском краеведческом музее. Она рассказывает об особенностях и преимуществах стойбищных школ, знакомит с проектом закона, разрешающего их создание. Здесь представлены фотоматериалы, сделанные на стойбище внуком известного ненецкого поэта и общественного деятеля Юрия Вэллы Антоном Иуси. Фотографии аннотированы дневниковыми записями мальчика. Предметный ряд представлен экспонатами этнографической коллекции музея. Школьное обучение детей коренного населения без отрыва от привычной среды и культуры на данный момент не имеет юридического статуса. Материалы выставки призваны привлечь внимание жителей к проблеме организации образовательного процесса малочисленных народов Севера без ущерба для их национального и культурного самосознания.

Краснодар



Традиционный фестиваль казачьей культуры в шестой раз прошел в Краснодаре, он собрал известные творческие коллективы региона на стилизованной площадке на берегу реки в Юбилейном микрорайоне. В рамках фестиваля для гостей праздника выступили 10 творческих коллективов. Среди них – «Казачья вольница», «Ивушка», Кубанский казачий духовой оркестр, коллектив «Станица», молодежные творческие группы Краснодарского университета культуры и искусств. Завершил фестиваль праздничный салют.