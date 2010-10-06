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Дома, где согреваются сердца

№ 39(229) от 07.10.2010 [«Аргументы Недели », Записала Вероника Чугунова ]

Дома, где согреваются сердца
Михаил Соломенцев

Первый межрегиональный слет домов дружбы и домов национальностей прошел в последний день сентября в Москве. В столичном Доме национальностей помимо руководителей названных домов собралась весьма разнородная компания – от представителей администрации Президента РФ, Министерства регионального развития РФ до ученых и членов национально-культурных объединений, а так же региональных властей занимающихся межнациональными отношениями, национальной политикой и сохранением культур.

- Вопрос межэтнического взаимодействия считаю одним из ключевых в жизни нашей многонациональной страны, – заявил инициатор слета и.о. председателя Комитета межрегиональных связей и национальной политики Правительства Москвы Михаил Соломенцев. – Москва с точки зрения межэтнических отношений город очень сложный. И руководство столицы всегда старалось уделять этому аспекту особое внимание. Теперь вот на базе новой Концепции реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений в городе Москве в следующем году запускаем новую городскую целевую программу. Особый акцент в ней сделан на интернационализм и объединяющее начало.

Система предупреждения

Москва первой аккумулирует не только денежные потоки, но и проблемы. А посему остальным регионам не грех поучиться, как столица из этих проблем выпутывается. Например, как работают межведомственные рабочие группы по урегулированию ситуаций межнациональных конфликтов, по борьбе с ксенофобией. Или Союз студенческих землячеств, созданный специально для работы с ребятами, приезжающими из регионов.

– Меня интересует алгоритм эффективных мер по профилактике экстремизма, – искренне признается Галина Ширяева, заместитель министра культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. – Федеральной программы, направленной на решение этого вопроса, пока нет. И в регионах часто даже не знают, какая структура должна этим заниматься. Наше министерство по мере сил старается заниматься профилактикой религиозного и национального экстремизма, но ресурсы-то ограничены. Довольно эффективны и незатратны интернациональные фестивали – диаспоры и национальные угощения сами готовят, и свою культуру ярко представляют.

Бюджет республики в Марий Эл финансирует работу центров татарской, марийской и русской культур, специализированные национально-культурные центры в районах компактного проживания удмуртов и чувашей. Но учреждения, подобного Дому национальностей, в Марий Эл пока нет, поэтому жители с завистью смотрят на роскошный Дом дружбы в соседней Удмуртии.

Чем живешь, страна?

– С Москвой, Омском, Казанью в этом смысле мало кто сможет поспорить. Неслучайно встречаемся в Москве – городе, который имеет множество рисков, но и множество возможностей, – считает директор Департамента межнациональных отношений Министерства регионального развития РФ Александр Журавский. – Конечно, прежде всего идея такого слета была направлена на обмен опытом с последующими перспективами консолидации и выработкой общих подходов в работе подобных учреждений. Они имеют разный юридический статус, разные финансовые возможности. Но дома национальностей, дома дружбы – важнейшие центры инфраструктуры реализации государственной национальной политики. Они же – ресурсные центры. Для доведения идеологем единства нации, идеологем этнокультурного развития и взаимодействия народов России, укрепления общероссийской гражданской идентичности.

Минрегион России вновь подтвердил готовность участвовать в проектах, направленных на популяризацию темы межнационального взаимодействия. Партнерские проекты осуществляются им по всей стране. К примеру, совместно с Домом дружбы Республики Татарстан федеральное министерство выпустило серию специальных номеров журнала «Наш дом – Татарстан».

Эпоха перемен

– Мы живем в эпоху перемен, призванных улучшить уровень жизни каждого из нас. И в такое время чрезвычайно важна стабильность в обществе. Значительную часть этой стабильности гарантируют межнациональное согласие и межнациональная гармония, а дома дружбы и дома национальностей этому способствуют, – подчеркнул советник управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Ротэрмель.

В регионах обстановка порой кардинально разнится. Это совсем не плохо. Важно, чтобы какая-то структура или орган вели четкий мониторинг и могли выстраивать свою работу исходя из потребностей или даже напряженностей в национальном вопросе. Дома национальностей вполне могли бы брать на себя и подобную функцию.

Дружба без регламента

Олег Георгизов, председатель правления Центра национальных культур города Краснодара, в Москву приехал других послушать и о краевом опыте рассказать:

– Тридцать национально-культурных сообществ в нашем доме объединены. В течение года успеваем более двухсот мероприятий проводить. У нас на юге России, на Кавказе много национальностей и много проблем. Краевая программа гармонизации межнациональных отношений действует пятый год. К слову, реализуется в основном как раз силами нашего Центра. Финансирует ее администрация края. Но активность нашей жизни программой не определяется – национальные праздники мы и без регламента устраивали и устраивать будем. Белорусы, адыги, лезгины, армяне, греки, корейцы, курды, поляки, ассирийцы имеют свои народные фольклорные коллективы. Ежегодно проводятся два основных массовых мероприятия: в октябре – городской фестиваль «Краснодар – город межнационального сотрудничества», а в ноябре – краевой – «Венок дружбы народов – мы едины!». А кроме того, все общины имеют свои программы и праздники. Я – ассириец, и ежегодно в начале мая мы проводим праздник Хубба – он объединяет всех ассирийцев. К нам приезжают сородичи не только со всей страны, но из-за рубежа. Татары обязательно с размахом проводят Сабантуй. Славяне устраивают дни славянской культуры в конце мая. Греки дважды в год созывают всех на свои национальные торжества. Адыги, армяне… Эти этнокультурные народные устои и легли в основу нашей краевой программы гармонизации. Так что в отношении культуры у нас все в порядке, приезжайте и сами убедитесь!

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