Мэрская хватка

Все, похоже, прорвало. Власть наконец решила прекратить разговоры о необходимости борьбы с коррупцией и начала агитировать чиновников самых высоких рангов жить по совести и честно. Еще не отгремело по стране эхо с отставкой столичного градоначальника, а в Новокузнецке начал разгораться громкий скандал с махинациями муниципальной собственностью экс-мэра Сергея Мартина. «Добровольно» и вовремя покинув кресло городского главы, он ныне обосновался в собственном особняке на Черноморском побережье, что, однако, не помешало областным контролерам обнаружить пропажу муниципальной собственности на миллиарды рублей. Неожиданным образом выяснилось, что незаконно приватизированное энергохозяйство попало в руки частных бизнесменов, как бы случайно оказавшихся сыновьями бывшего местного градоначальника.

Заценили все как надо

Власть на местах у нас, мало сказать, какая-то странная. И очень алчная. Куда ни кинь взгляд, везде по России одни и те же порядки. Чиновник, едва заняв начальственное кресло, представляет себя эдаким полноправным и полновластным хозяином всей подведомственной территории. В ходу все то же – «После меня хоть потоп».

Именно такая ситуация на деле сложилась во втором по величине и значению городе Кузбасса – Новокузнецке. Вечный соперник областной столицы в 2004 г. попал в руки, как теперь модно называть, крепкого хозяйственника Сергея Мартина. Правда, многих горожан вряд ли волновала затеянная мэрской командой реорганизация коммунального хозяйства. Реформа ЖКХ никому из жителей не принесла никакой радости перемен, тарифное бремя только росло. Поэтому было объявлено, что муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Тепловые сети» признано полным банкротом, которого следует передать в умелые руки. Так теплосети и все имущество банкрота перешло под эгиду КУМИ – комитета по управлению муниципальным имуществом. В том же году на экономической карте города на развалинах МУПа появилось ОАО «Новокузнецкая энергетическая компания» (ОАО «НЭК»).

Все бы ничего, если бы реорганизация не привела к поразительному дисбалансу оценки имущества компании, в котором все имущество было оценено в четверть от стоимости самих теплосетей. В рублях получилось всего ничего – 18,9 миллиона. Это при том, что недвижимость из 23 объектов прошла в оценке по 1611 рублей за квадратный метр. Как уж там считали оценщики заявленное к предстоящей приватизации имущество, теперь разбираются специалисты областного теруправления Росимущества и правоохранительные органы. Однако эксперты в один голос заявляют, что имущество компании вместе с теплосетями на рынке должно стоить не менее 3 млрд. рублей. Ведь только балансовая стоимость теплосетей составляла те самые три миллиарда. А в итоге все скопом оценили в 71,9 млн. рублей. Все-таки не умеют в России воровать совестливо.

На одном крыльце сидели. НУК и НЭК

В 2008 г. все это уцененное имущество города было выставлено на продажу. К этому времени весь имущественный комплекс перешел в собственность ООО «Торговый дом «НЭК». Причем «недвижка» была сдана в аренду тогда еще муниципальной компании ОАО «НЭК», а транспорт и спецтехника выделялись городским коммунальщикам также на платной основе. То есть город из бюджета платил частникам за свое же имущество. Любопытно, что в числе новых собственников значился сын градоначальника Алексей Мартин. Стоит ли удивляться, что при таком раскладе коммунальная компания дошла до ручки и накопила долгов на 700 млн. рублей. Нужно отметить, активы компании составляли 215 млн. рублей.

По странному совпадению оценщики снова оказались скупыми в канун приватизации НЭКа и весь 100%-ный пакет компании оценили в 150 млн. рублей. Куда отнесли 700-миллионный долг, непонятно. А руководство города к такому повороту дел отнеслось совершенно спокойно. Наверное, потому, что победителем аукциона всего с двумя участниками стала сыновняя фирма новокузнецкого бургомистра. Победа далась легко, всего в один шаг, цена в итоге составила 151 млн. рублей. А то, что объявление о торгах городской собственностью поместили не в официальной газете муниципалитета, а мелким шрифтом в разделе «Одежда. Продажа» в газете бесплатных объявлений «Франт» – это уже такая мелочь, которая, похоже, вообще никого не удивила. Правда, за исключением областных контролеров.

По такой же схеме Новокузнецк потерял контроль над другой важнейшей для городского хозяйства отраслью – энергетикой. В 2007 г. все тот же КУМИ создал ОАО «Новокузнецкие электрические сети» (ОАО «НЭС»). На этот раз коммунальная компания создавалась в партнерстве с частным бизнесом. Так называемый партнер внес в общий котел активов на 135 млн. рублей, город – на 129 миллионов. Как ни странно, мэр утвердил соотношение паев в пользу частника. Бывает такое. Тем более «партнером» города снова выступила компания Алексея Мартина ООО «ТД «НЭК». Самое интересное, на этот раз бизнес своим вкладом посчитал уже контролируемый теплосетевой комплекс города. Только цена изменилась до неузнаваемости. То хозяйство, которое было приобретено всего за 15,8 млн. рублей, в уставной капитал энергокомпании попало уже по цене 130,7 млн. рублей. При этом ни у кого не возникло вопроса, каким именно образом однажды признанное уцененным имущество города в руках детей мэра за три года вдруг подорожало в цене в 8,3 раза. Это как если бы купленная за 50 тыс. рублей подержанная «Лада» через три года стала вдруг стоить дороже новой – то есть полмиллиона рублей. Возможно такое в жизни?

В прошлом году с явными нарушениями законодательства ушло с молотка имущество теплосетевого комплекса четырех районов города. Муниципальную собственность оценили в 48,9 млн. рублей, с чем сразу согласился градоначальник. Аукцион прошел без борьбы за единственный лот, а победителем, как и следовало ожидать, в очередной раз стала компания «НЭК».

Судя по всему, не был обойден отеческой заботой и другой сын градоначальника Максим Мартин, который стал одним из учредителей фирмы «Новокузнецкая управляющая компания» (НУК). Другим учредителем, надо полагать, отнюдь не случайно стал Евгений Демин – сын бывшего начальника отдела развития новых форм управления в ЖКХ горадминистрации.

Ничем особенно новым компания не запомнилась, так как ее основной специализацией стало управление основной частью городского жилфонда, а также финансирование капитальных ремонтов жилья. Насколько правомерно выделялись средства этой фирме, сейчас изучает областная комиссия. Известно только, что за якобы проведенный капремонт жилья НУК перечислила сторонним организациям 280 млн. рублей. Куда ушли немалые деньги и кому именно, выяснит следствие. В ближайшее время правоохранительным органам предстоит серьезно потрудиться, определяя правомерность обогащения семейных бизнес-структур, подмявших под себя почти все коммунальное хозяйство Новокузнецка. Заботливый отец «талантливых» детей не стал дожидаться итогов разбирательства и вовремя подал в досрочную отставку. Теперь он вдали от городских забот отдыхает в особняке, заблаговременно построенном в Темрюкском районе Краснодарского края.

Ну как не порадеть родному человечку

Теперь у нас, как известно, отец за детей не отвечает. И градоначальнику пока не предъявлено обвинений в рамках многочисленных уголовных дел. Сам официально бизнесом не занимался, коммерческих структур, занимая пост градоначальника, не создавал. Поэтому пока к ответу призвали начальника КУМИ и тех, кто ставил свои автографы на документах, позволивших спустить за бесценок муниципальную собственность на сотни миллионов рублей. Но в ближайшее время следствие оценит роль каждого из фигурантов – особенно в свете последних событий в Москве.

Можно и даже нужно предположить, что родственники высоких чиновников обладают определенными способностями и талантами в части организации бизнеса на местах. Оно и понятно: образование, воспитание и среда обитания максимально располагают к успехам всю чиновничью родню. Однако, по меньшей мере странно, что в мэрском семейном кругу все вдруг оказываются донельзя одаренными. И еще более подозрительно, когда весь успешный и очень прибыльный бизнес крутится вокруг казенного добра, управляемого заботливым сородичем.