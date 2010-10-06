Конец света районного масштаба

В рубрику «Школа выживания» продолжают приходить письма читателей. На этот раз мы решили уделить внимание советам по правильному поведению в экстремальных ситуациях. Наш постоянный читатель, «выживальщик со стажем», который называет себя «Простым Русским Человеком», (см. №35) считает, что такая ситуация может начаться с разрушения инфраструктуры ЖКХ.

Как известно, она ветшает с каждым днем, а на ремонт не хватает денег. Если же техногенная катастрофа совпадет по времени с климатической, то мало никому не покажется. Вы должны на шаг опережать события.

Тревожный чемоданчик

Стоит заранее выбрать безопасное место, где в случае катаклизма вы сможете встретиться с родными. Очень важно суметь отыскать членов своей семьи в городе или населенном пункте, где, к примеру, начались пожары, случилось землетрясение или внезапно пропали электричество, связь, остановился транспорт.

Совершенно не лишним будет иметь у себя дома, так называемый тревожный чемоданчик. В его комплектацию должен входить набор самых необходимых вещей. Они могут понадобиться вам в течение первого времени, до подхода спасателей. Из продуктов питания можно порекомендовать упирать на сладкое. Пища с высоким содержанием углеводов быстро усваивается и калорийна. К тому же сладости действуют успокаивающе на психику. Примите за правило хранить в «тревожном чемоданчике» свои документы. По опыту многих людей, переживших катаклизмы, можно сказать, что остаться без них – серьезная проблема.

От редакции. Стоит также помнить, что не бывает универсальных комплектов. Попытка запастись на все случаи жизни – изначально обречена на провал.

Перед комплектованием «тревожки» возьмите обычную карту города и прилегающих районов. Отметьте на ней объекты, представляющие потенциальную опасность: ядерные реакторы, химкомбинаты, реки и возможные места скопления криминальных элементов. Наметьте маршрут, чтобы в случае эвакуации держаться от них подальше. Обязательно определите конечную точку вашего пути. Решите, как будете туда добираться.

Жара и жажда

Все помнят жару, пожары и смог этого лета. А что случится, если подобная ситуация затянется и пропадет вода в кранах? Во многих населенных пунктах вода качается насосами, а пожары не пощадят подстанций и генераторов. В случае отключения электроэнергии пропадет и вода. Что делать?

Сначала оптимистический вариант, для дачников. В городе выжить будет значительно сложнее. Идеальный вариант – это собственный колодец или скважина. Если нет своего, стоит озаботиться налаживанием добрососедских отношений с соседями. Займитесь этим уже сейчас. Вместе выжить легче.

Для технических нужд собирайте дождевую воду. Разведайте все возможные источники воды в окрестностях. Ручьи, озера, болота – все пойдет в дело. Для питья и приготовления пищи нужно использовать проточную воду. Для очистки воды добавьте несколько кристаллов марганцовки и хорошо размешайте (до розоватого оттенка) или несколько капель йода. Кипятите не менее 20 минут. Если нет йода и марганцовки – киньте хвойную веточку.

Что делать в городе? Молиться на коммунальные службы. Ну а если серьезно, то нужно попытаться снизить воздействие жары. Если на улице теплее, чем в доме, то открытое окно не поможет. Скорее наоборот. Изолируйте окна чем-нибудь совсем непрозрачным. Главное – завесу повесить снаружи окна, чтобы световое излучение не нагревало ее внутри помещения.

А если за окном минус?

Начните с того же, чем занимались в жару, – окнами. Их нужно утеплить. Одеялами, шторами, всем сразу. Заклейте все щели в окне. Обычный широкий скотч очень удобен для этого. Если холод не отступает, то отступите сами в самую маленькую по объему комнату. Чем меньше комната, тем легче ее обогреть. Если у вас есть туристическая палатка, то поставьте ее прямо в комнате. В ней вы «надышите» еще пару лишних градусов.

Теплее спать не в одежде под одеялом, а укрывшись одеждой и одеялом. Не забывайте, что нет лучшей «грелки», чем другой человек. Если есть домашний питомец, подойдет и он.

Опытные выживальщики советуют:

Список необходимых вещей, которые лучше иметь в своем «тревожном чемоданчике».

Пища:

1.

Вода во фляге или пластиковой бутылке.

2.

Килограмм сникерсов (много калорий, упаковка не боится воды).

3.

Сухари из черного хлеба.

4.

Соль, чай и сахар.

5.

Тушенка, 2 шт.

Одежда:

1.

Теплая одежда по сезону, желательно с капюшоном.

2.

Крепкая непромокаемая обувь.

3.

Нательное белье, 2 пары.

4.

Шапка, перчатки, 2 пары носков, одна пара шерстяные.

5.

Полотенце, носовые платки.

Аптечка:

1.

Антибиотики, обезболивающие, бактерицидные средства.

2.

Бинты, 3 шт., вата, рулонный пластырь, резиновый жгут.

3.

Таблетки: анальгин, аспирин, димедрол, активированный уголь.

4.

Марганцовка.

5.

Спирт (минимум пол-литра).

Свет и огонь:

1.

«Долгоиграющий» экономичный фонарик (запасные батарейки к нему).

2.

Газовые зажигалки прозрачные (несколько штук).

3.

Сухое горючее.

4.

Спички обычные, спички охотничьи (по 2 пачки).

Инструменты:

1.

Крепкий нож.

2.

Складная ножовка, пилка по металлу.

3.

Нитки, несколько иголок, скотч, моментальный клей.

Разное:

1.

Котелок, ложка, вилка, кружка.

2.

Карта района, области (необходимо научиться пользоваться).

3.

Компас.

4.

Бритва и туалетные принадлежности (мыло, зубная щетка, зубная паста).

5.

Ракетница и комплект ракет.

6.

Противогаз (если рядом есть потенциально опасный объект, к примеру, химпроизводство).

Продолжение темы в следующих номерах. Присылайте свои советы и рассказы по выживанию по адресу редакции: 125167, г. Москва, проезд Аэропорта, д. 11 или по e-mail: vak@argumenti.ru. Не забудьте указать рубрику – «Школа выживания».