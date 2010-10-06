//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Конец света районного масштаба

№ 39(229) от 07.10.2010 [ «Аргументы Недели » ]

В рубрику «Школа выживания» продолжают приходить письма читателей. На этот раз мы решили уделить внимание советам по правильному поведению в экстремальных ситуациях. Наш постоянный читатель, «выживальщик со стажем», который называет себя «Простым Русским Человеком», (см. №35) считает, что такая ситуация может начаться с разрушения инфраструктуры ЖКХ.

Как известно, она ветшает с каждым днем, а на ремонт не хватает денег. Если же техногенная катастрофа совпадет по времени с климатической, то мало никому не покажется. Вы должны на шаг опережать события.

Тревожный чемоданчик

Стоит заранее выбрать безопасное место, где в случае катаклизма вы сможете встретиться с родными. Очень важно суметь отыскать членов своей семьи в городе или населенном пункте, где, к примеру, начались пожары, случилось землетрясение или внезапно пропали электричество, связь, остановился транспорт.

Совершенно не лишним будет иметь у себя дома, так называемый тревожный чемоданчик. В его комплектацию должен входить набор самых необходимых вещей. Они могут понадобиться вам в течение первого времени, до подхода спасателей. Из продуктов питания можно порекомендовать упирать на сладкое. Пища с высоким содержанием углеводов быстро усваивается и калорийна. К тому же сладости действуют успокаивающе на психику. Примите за правило хранить в «тревожном чемоданчике» свои документы. По опыту многих людей, переживших катаклизмы, можно сказать, что остаться без них – серьезная проблема.

От редакции. Стоит также помнить, что не бывает универсальных комплектов. Попытка запастись на все случаи жизни – изначально обречена на провал.

Перед комплектованием «тревожки» возьмите обычную карту города и прилегающих районов. Отметьте на ней объекты, представляющие потенциальную опасность: ядерные реакторы, химкомбинаты, реки и возможные места скопления криминальных элементов. Наметьте маршрут, чтобы в случае эвакуации держаться от них подальше. Обязательно определите конечную точку вашего пути. Решите, как будете туда добираться.

Жара и жажда

Все помнят жару, пожары и смог этого лета. А что случится, если подобная ситуация затянется и пропадет вода в кранах? Во многих населенных пунктах вода качается насосами, а пожары не пощадят подстанций и генераторов. В случае отключения электроэнергии пропадет и вода. Что делать?

Сначала оптимистический вариант, для дачников. В городе выжить будет значительно сложнее. Идеальный вариант – это собственный колодец или скважина. Если нет своего, стоит озаботиться налаживанием добрососедских отношений с соседями. Займитесь этим уже сейчас. Вместе выжить легче.

Для технических нужд собирайте дождевую воду. Разведайте все возможные источники воды в окрестностях. Ручьи, озера, болота – все пойдет в дело. Для питья и приготовления пищи нужно использовать проточную воду. Для очистки воды добавьте несколько кристаллов марганцовки и хорошо размешайте (до розоватого оттенка) или несколько капель йода. Кипятите не менее 20 минут. Если нет йода и марганцовки – киньте хвойную веточку.

Что делать в городе? Молиться на коммунальные службы. Ну а если серьезно, то нужно попытаться снизить воздействие жары. Если на улице теплее, чем в доме, то открытое окно не поможет. Скорее наоборот. Изолируйте окна чем-нибудь совсем непрозрачным. Главное – завесу повесить снаружи окна, чтобы световое излучение не нагревало ее внутри помещения.

А если за окном минус?

Начните с того же, чем занимались в жару, – окнами. Их нужно утеплить. Одеялами, шторами, всем сразу. Заклейте все щели в окне. Обычный широкий скотч очень удобен для этого. Если холод не отступает, то отступите сами в самую маленькую по объему комнату. Чем меньше комната, тем легче ее обогреть. Если у вас есть туристическая палатка, то поставьте ее прямо в комнате. В ней вы «надышите» еще пару лишних градусов.

Теплее спать не в одежде под одеялом, а укрывшись одеждой и одеялом. Не забывайте, что нет лучшей «грелки», чем другой человек. Если есть домашний питомец, подойдет и он.

Опытные выживальщики советуют:

Список необходимых вещей, которые лучше иметь в своем «тревожном чемоданчике».

Пища:

1.
Вода во фляге или пластиковой бутылке.

2.
Килограмм сникерсов (много калорий, упаковка не боится воды).

3.
Сухари из черного хлеба.

4.
Соль, чай и сахар.

5.
Тушенка, 2 шт.

Одежда:

1.
Теплая одежда по сезону, желательно с капюшоном.

2.
Крепкая непромокаемая обувь.

3.
Нательное белье, 2 пары.

4.
Шапка, перчатки, 2 пары носков, одна пара шерстяные.

5.
Полотенце, носовые платки.

Аптечка:

1.
Антибиотики, обезболивающие, бактерицидные средства.

2.
Бинты, 3 шт., вата, рулонный пластырь, резиновый жгут.

3.
Таблетки: анальгин, аспирин, димедрол, активированный уголь.

4.
Марганцовка.

5.
Спирт (минимум пол-литра).

Свет и огонь:

1.
«Долгоиграющий» экономичный фонарик (запасные батарейки к нему).

2.
Газовые зажигалки прозрачные (несколько штук).

3.
Сухое горючее.

4.
Спички обычные, спички охотничьи (по 2 пачки).

Инструменты:

1.
Крепкий нож.

2.
Складная ножовка, пилка по металлу.

3.
Нитки, несколько иголок, скотч, моментальный клей.

Разное:

1.
Котелок, ложка, вилка, кружка.

2.
Карта района, области (необходимо научиться пользоваться).

3.
Компас.

4.
Бритва и туалетные принадлежности (мыло, зубная щетка, зубная паста).

5.
Ракетница и комплект ракет.

6.
Противогаз (если рядом есть потенциально опасный объект, к примеру, химпроизводство).

Продолжение темы в следующих номерах. Присылайте свои советы и рассказы по выживанию по адресу редакции: 125167, г. Москва, проезд Аэропорта, д. 11 или по e-mail: vak@argumenti.ru. Не забудьте указать рубрику – «Школа выживания».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Тина Канделаки прокомментировала соцопросы, согласно которым «телевизор смотрят меньше». Маргарита Симоньян отреагировала на ее сообщение. На вопрос «Не ссорятся ли девочки?» отвечает политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН.

//В мире

В Раде назвали РФ «естественным врагом» и поведали о пользе ее распада для Украины

В Раде назвали РФ «естественным врагом» и поведали о пользе ее распада для Украины

Российская Федерация «является естественным врагом для Украины». С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Сергей Высоцкий, депутат Верховной Рады. Об этом пишут интернет-СМИ.

//В мире

Озвучена предполагаемая дата военного переворота в Киеве и свержения Зеленского

Озвучена предполагаемая дата военного переворота в Киеве и свержения Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть в День независимости бывшей советской республики. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Владимир Быстряков, украинский шоумен.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского

СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского

Вечером в четверг, 1 августа, стало известн, что глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с должности. Об этом сообщил источник в администрации украинского лидера.

//В мире

В команде Зеленского признали поражение Украины в инфовойне в Донбассе и Крыму

В команде Зеленского признали поражение Украины в инфовойне в Донбассе и Крыму

Киев проиграл информационную войну в Донбассе и Крыму. С таким заявлением некоторое время назад выступил Кирилл Тимошенко, заместитель главы администрации украинского президента Владимира Зеленского.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Обнародован прогноз о начале на Украине гражданской войны из-за реформ Зеленского

Обнародован прогноз о начале на Украине гражданской войны из-за реформ Зеленского

Реформирование президентом Владимиром Зеленским и его командой силовых структур Украины приведет к началу гражданской войны в бывшей советской республике. С таким прогнозом выступили в экспертном сообществе.

//Шоу-бизнес

Константин Богомолов впервые публично признался в любви Ксении Собчак

Константин Богомолов впервые публично признался в любви Ксении Собчак

Режиссер Константин Богомолов сегодня вечером впервые публично признался в любви Ксении Собчак. О романе мужчины и женщины стало известно давно, однако они редко проявляли свои чувства на людях.

//Непознанное

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которых ждут сложности в августе

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которых ждут сложности в августе

Людей, рожденных под знаками Близнецов, Козерога и Рыб, ждут сложности в последнем летнем месяце. Об этом говорится в гороскопе астролога Павла Глобы, который опубликовали в российском интернет-сегменте.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//В мире

СМИ: США зафиксировали новый ракетный пуск в КНДР

СМИ: США зафиксировали новый ракетный пуск в КНДР

Вечером в четверг, 1 августа, в СМИ появилась информация о том, что разведка Соединенных Штатов Америки зафиксировала вероятный новый ракетный пуск, который был осуществлен с территории КНДР.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Подруга певицы Селены Гомес, отдавшая ей почку, жалеет о своем поступке

Подруга певицы Селены Гомес, отдавшая ей почку, жалеет о своем поступке

Подруга всемирно известной певицы Селены Гомес, которая отдала артистке свою почку, жалеет о своем поступке. 31-летняя Франсия Райза больше не разговаривает со звездой из-за ее неправильного поведения.

//Экономика

Трамп анонсировал новые пошлины в размере 10% на товары из Китая

Трамп анонсировал новые пошлины в размере 10% на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп вечером в четверг, 1 августа, анонсировал введение новых пошлин на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. Они начнут действовать 1 сентября текущего года.

//Наука

Астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету

Астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету

Астрономы при помощи телескопа TESS смогли обнаружить несколько экзопланет, которые ранее не были известны ученым. Согласно последней информации, одна из них считается потенциально обитаемой.

//В мире

США: в Сирии и Ираке остаются около 15 тысяч боевиков

США: в Сирии и Ираке остаются около 15 тысяч боевиков

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Сирии Джеймс Джеффри вечером в четверг, 1 августа, заявил, что в настоящий момент на территориях САР и Ирака остаются не менее 15 тысяч боевиков.

//В мире

Дочь Винокура покорила латвийские СМИ

Дочь Винокура покорила латвийские СМИ

То, что российские звезды шоу-бизнеса любят летом отдыхать в Юрмале – далеко не секрет. И этот год не был исключением. Очаровательная дочь Владимира Винокура Анастасия просто покорила латвийские СМИ. В Юрмале у звездной семьи есть элитная недвижимость

//Здоровье

Ученые рассказали, как сбросить лишний вес людям с "плохой" генетикой

Ученые рассказали, как сбросить лишний вес людям с "плохой" генетикой

Ученые с Тайваня провели исследования и выяснили, как сбросить лишний вес людям, предрасположенным к ожирению. Медики и диетологи выявили пять наиболее эффективных способов похудания для таких пациентов.

//Новости партнеров

//Спорт

Тело боксера Максима Дадашева везут в Санкт-Петербург

Тело боксера Максима Дадашева везут в Санкт-Петербург

Вечером в четверг, 1 августа, стало известно, что тело погибшего после поединка боксера Максима Дадашева привезли на территорию России. Согласно последним данным, сейчас его везут в Петербург.

//В мире

МИД Венесуэлы обвинил руководство США в "навязчивом преследовании"

МИД Венесуэлы обвинил руководство США в "навязчивом преследовании"

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил США в "навязчивом преследовании". Так в стране отреагировали на включение Штатами вице-президента Тарека эль-Айссами в список самых разыскиваемых преступников.

//В мире

Генеральный секретарь ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3

Генеральный секретарь ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3

В четверг, 1 августа, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш настоятельно призвал Россию и США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений.

//В мире

Шестеро детей погибли в Гвинее от удара молнии

Шестеро детей погибли в Гвинее от удара молнии

В западноафриканской стране Гвинея шестеро детей погибли в результате удара молнии. Согласно последней информации осведомленных источников, в момент инцидента ребята играли под манговым деревом.

//Общество

В РПЦ оценили слова Папы Римского о желании посетить Россию

В РПЦ оценили слова Папы Римского о желании посетить Россию

В РПЦ оценили слова Папы Римского Франциска о том, что он с удовольствием посетил бы в Россию. Об этом понтифик ранее сообщил в рамках встречи с российской оперной певицей Светланой Касьян.

//Происшествия

Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми

Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми

Найдена группа туристов из 10 человек из Санкт-Петербурга, которая отправилась на байдарках в Онежскую губу Белого моря в Карелии и исчезла. Граждан в настоящий момент эвакуируют на вертолете.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которых ждут сложности в августе
2

Подруга певицы Селены Гомес, отдавшая ей почку, жалеет о своем поступке
3

Пророчество православного старца о дате начала Третьей мировой опубликовали СМИ
4

Виктория Дайнеко поделилась снимком в купальнике без фильтров
5

Максим Галкин заявил, что страна не в состоянии потушить леса в Сибири

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры