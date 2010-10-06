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Листопад больничных

№ 39(229) от 07.10.2010 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Листопад больничных
Пока доктора дают больничные на срок – до месяца, скоро будет – 15 дней. Фото С. ХАЛЬЗОВА

Минздравсоцразвития внесло очередной вклад в триумф «социальной справедливости». Глава ведомства Татьяна Голикова временно отвлеклась от упорного труда над попытками легализовать полностью платную медицину, поднять пенсионный возраст и сохранить нищенскую сумму пособий по безработице. Отныне задача номер один – со следующего года урезать размер и продолжительность больничных листов.

Основы здоровья

Беда подкралась откуда не ждали – не было ни шумных дебатов в Госдуме, ни громких правительственных постановлений. Попытка переворота в трудовых правах произошла келейно – росчерком ведомственного пера, подмахнувшего «Проект бюджета федерального фонда соцстрахования на 2011–2013 годы». Его разработчикам поставили задачу уменьшить расходы фонда на 50 млрд. руб. в год. Прикинув, что да как, они спроектировали следующее.

Во-первых, по статистике, за год население берет 30–33 млн. больничных листов. Получается, каждый трудоспособный гражданин в среднем болеет… один раз в два года. Причем средний срок пребывания на больничном – 3–5 дней (зависит от региона). В общем, хворают у нас редко и недолго. Тем не менее выплаты по больничным листам обходятся фонду соцстраха в 158 млрд. руб. в год. Это – почти треть его расходов.

Чиновники решили – на больных уходит слишком много. И принялись экономить по мелочам. Первым делом – заглянули в трудовые книжки. По действующим правилам, все, у кого накопилось девять и больше лет стажа, при болезни получают 100% от своего среднего заработка за последние 12 месяцев. Но – не более 34,5 тыс. руб. в месяц. При стаже 5–8 лет – 80%, менее 5 лет – 60%. Эти правила решили подкрутить. С нового года право на 100% выплаты появится при стаже от 16 лет, 80% – от 8 до 15 лет и т.д. Иными словами, сроки подняли почти вдвое.

Во-вторых, Минздрав перетасовал карты по части исчисления «среднего заработка». Сейчас он берется за последний год, а будет – за 24 месяца. Понятно, зачем это делают. У большинства работников, особенно бюджетных, – зарплата растет ежегодно, а то и чаще. Поэтому чем длиннее сроки, тем меньше средний размер. По мнению экспертов, именно эта «двойная растяжка во времени» сэкономит фонду соцстраха больше всего – до 40 млрд. руб. в год.

В-третьих, ведомству г-жи Голиковой показалось – население болеет слишком долго. В результате, помимо поправок в бюджет Минздрав разработал законопроект «Об основах охраны здоровья граждан в России». Там содержится замечательный пункт.

Сейчас лечащий врач сам решает, на сколько дней выписать больничный. Если потребуется – у него есть единоличное право продлевать его на срок до месяца. Больничные от 30 дней нужно согласовывать с начальством – завотделением или главврачом. С принятием «Закона об основах» процедура заметно усложнится. Хватит болеть годами – решили в Минздравсоцразвитии. И ограничили срок «единоличной» выдачи бюллетеня врачом – 15 днями. А дальше – добро пожаловать на комиссию, в которую в обязательном порядке входит не только главврач, но и… представитель Фонда социального страхования. Проще говоря, всех, кто болеет больше двух недель, хотят поставить на особый контроль.

Последний листок

Понятно, какие эмоции вызывают больничные нововведения. А что говорят эксперты? «Чему тут удивляться? Система социального страхования в России много лет развивается по худшему из возможных сценариев. Он неизбежно приведет к ее фактической самоликвидации», – отмечает аналитик Института современного развития (ИНСОР) Алексей Аршинов. Он имеет в виду – государство давно взяло неофициальный курс на глобальное сокращение социальных расходов. Отсюда – постоянное ползучее усекновение трудовых прав, урезание всевозможных выплат и – общий пересмотр правил. По всем социальным фронтам и почти всегда – в худшую сторону.

Скажем, если разобрать по косточкам нынешнюю историю с больничными листами – всплывет следующее. Официальное объяснение – нужно экономить бюджет фонда соцстраха. «На деле речь идет о сокращении трат не именно этого фонда, а всего социального блока госбюджета. Потому что для идеальной балансировки бюджета соцстраха было бы достаточно увеличить размер взносов с работодателей с 2,9 до 4,5%. Что сделать несложно», – объясняет завлабораторией Института экономики переходного периода Владимир Назаров.

Возвращаясь ближе к земле. Может быть, реформа системы выплат по больничным – неизбежна? Поскольку доставшаяся от СССР система – слишком льготная и затратная? Оказывается, по мировым меркам, – это далеко не так. Например, во Франции общие выплаты по больничным и пособиям по материнству превышают… оборонный бюджет страны. У нас на эти цели уходит 219 млрд. руб. в год – вчетверо меньше расходов на оборонку.

В Италии – того хлеще. Там сидеть на больничном можно сколько влезет. Законы на этот счет настолько либеральны, что доходит до абсурда. Вот пример: недавно жители Апеннин всей страной обсуждали уникальный трудовой путь почтальона Грации Майо. За 14 лет она появилась на службе... 10 раз. При этом – исправно получала зарплату на законных основаниях. Поступив на работу, она то болела, то уходила в декретный отпуск, то брала больничные в связи с болезнью детей… При этом начальник почтового отделения заявил по национальному телевидению, что не имеет никаких претензий и считает, что даже за такой короткий срок г-жа Майо зарекомендовала себя как замечательный работник.

Пожалуй, хорошо, что у нас правила не настолько льготные. Но все же – стыдно резать на 20% выплаты по больничным и заставлять тяжелобольных людей ходить по комиссиям. По идее, проблемой должны заняться профсоюзы. На словах – они возмущены. «Изменение норм выплаты пособий, по сути, – снижение их размеров. В очередной раз новации проводятся через бюджет и только затем оформляются в виде поправок в законы. Фактически – законы подгоняют к планируемым объемам финансирования», – заявил «АН» представитель Федерации независимых профсоюзов. Официально эта организация выступила в обычном ключе – назвала практику «порочной» и в который раз «призвала власти к соблюдению конституционных требований».

Хорошо, если это – не очередное сотрясение воздуха. А так, последняя надежда больных – на Госдуму. Без санкции депутатов пресловутый закон «Об основах охраны здоровья граждан» останется кипой бумаги. Да и бюджет фонда Соцстраха – в нынешнем драконовском виде – пока всего лишь проект. Оставит ли Госдума нормальные больничные? Об этом мы узнаем в ближайшие недели.

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