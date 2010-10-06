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Недетские вопросы

№ 39(229) от 07.10.2010 [«Аргументы Недели », Александр Плотников ]

Недетские вопросы

Амурские чиновники нашли способ решения проблемы нехватки мест в детских садиках – за счет школьников и родителей.

О том, как замечательно и успешно в отдельно взятой Амурской области решается проблема нехватки мест в детских садиках, вся страна узнала в июле этого года. Когда амурский губернатор Олег Кожемяко прямо перед телекамерами докладывал об этом Президенту РФ Дмитрию Медведеву во время его приезда в Благовещенск.

– Во исполнение ваших поручений мы начали вести работу по возвращению зданий детским дошкольным общеобразовательным учреждениям. Вопрос, конечно, сложный, потому что все они заняты, в том числе иногда и учащимися. Мы подходим к этому вопросу взвешенно, с тем чтобы не ухудшить условия, в которых находились дети, кружки, где-то есть медицинские колледжи, где-то есть федеральные здания. И над этим вопросом мы будем работать с федеральными министерствами. Мы планируем только в этом году вернуть в городе Благовещенске три здания… – докладывал амурский губернатор президенту.

– Вы возвращаете их на добровольных началах или через судебные процедуры? – особо заострил внимание президент.

– На добровольных, – не моргнув глазом отрапортовал господин Кожемяко.

Увы, время показало, что амурский губернатор лукавил, лукавил, глядя в глаза Президенту Российской Федерации!

И об этом также узнала вся страна – история с попытками выселения из арендуемого здания благовещенской частной школы №2 (как раз одного из трех упомянутых амурским губернатором в разговоре с президентом зданий) стала темой для сюжета в программе «Дежурная часть» федерального телеканала «Россия».

Увы, но слова главы региона о том, что к вопросу передачи зданий бывших детских садиков он подходит «взвешенно» и зорко следит за тем, чтобы условия детей, которые сейчас находятся в этих помещениях, не «ухудшались», остались словами.

Руководство частной школы (где обучаются более двухсот человек с первый по одиннадцатый классы) сегодня находится под сильнейшим прессом со стороны чиновников. И варианты, которые предлагаются для переселения, хоть сколько-нибудь приемлемыми считать нельзя. Достаточно сказать, что последним предложенным вариантом было помещение… за пределами городской черты!

Впрочем, у амурских чиновников есть и еще один вариант решения проблемы с местами в детских садиках. Для молодых родителей, мечтающих устроить малыша в детское учреждение, не секрет, что, несмотря на многотысячную очередь на места в детских садиках в областном центре, это можно сделать буквально за несколько минут. Для этого достаточно оказать «добровольную» материальную помощь детскому учреждению.

«Всего-то» каких-то 80–100 тыс. рублей (в зависимости от места расположения садика и аппетита заведующей) – и ваш ребенок становится обладателем заветной путевки в детское учреждение.

Вот только, увы, для региона, где средняя заработная плата едва ли не самая низкая на всем Дальнем Востоке (около 20 тыс. рублей), подобная «благотворительность» далеко не каждому по карману.

Впрочем, это уже местных чиновников не волнует.

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