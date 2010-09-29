Наполеон – оккупант, а не освободитель

В этом году президент утвердил Федеральную программу по подготовке к празднованию будущего юбилея – двухсотлетия Отечественной войны 1812 года. Так что обращение к данной теме популярного еженедельника «АН» закономерно. Но почему-то оно выразилось в публикации интервью с г-ном Понасенковым «Недаром помнит вся Россия» (см. № 34, 2010 г.).

Евгений Понасенков известен научному сообществу. Он – большой мастер передергивать факты или придумывать свои собственные. Его «оригинальные» суждения не раз получали отпор на научных конференциях и в специальной печати.

Еще в смутные 90-е годы у нас появилась группа историков, выполнявших определенный заказ. Соратник Горбачева член Политбюро ЦК КПСС Яковлев отдал негласное распоряжение руководителям телевидения, газет, журналов, издательств: пропаганду русских и советских боевых традиций немедленно прекратить. Наоборот, надо повсеместно писать о том, какой дрянной была наша армия, какие отвратительные цели она преследовала, какие недоумки-полководцы ею командовали. Реформаторы хотели лишить народ важнейшей нравственно-моральной основы – памяти о его героическом прошлом.

Если же говорить об эпохе 1812 года, то эти люди принялись рьяно восхвалять наполеоновскую Францию. Обелять преступления оккупантов, совершенные тогда на нашей земле, выискивать оправдания их диким поступкам. Один из них так преуспел в этом деле, что получил награду – орден Почетного легиона.

До ордена г-ну Понасенкову, конечно, еще далеко. Однако на сей раз господин фальсификатор превзошел самого себя. Для начала он предлагает читателям усвоить главное: «…со школьной скамьи нам вдалбливали в голову откровенную ахинею про планы Наполеона захватить Русь-матушку».

Да, видимо, император французов привел сюда 600-тысячную армию, собранную по всей Европе, исключительно с познавательной целью. Туристическая поездка, так сказать. Сожженные Москва и Смоленск, десятки уничтоженных сел и городов по Старой смоленской дороге – не в счет. Это – издержки увлекательного путешествия. Смерть тысяч россиян, погибших в жестоких боях с захватчиками, – не вина Наполеона Бонапарта. Напрасно глупые мужики ему сопротивлялись, ведь он нес в Россию европейские ценности, свободу и демократию.

Хочу добавить к этой благостной картине одну малоизвестную деталь. Гений военной мысли осуществил в нашей стране классическую диверсию. Его администрация распространила здесь громадное количество фальшивых ассигнаций – примерно на шестнадцать миллионов рублей (огромная для того времени сумма). Фальшивки заранее напечатали в Париже. Это нанесло удар по финансовой системе государства и вызвало небывалую, бешеную инфляцию, сильно осложнившую формирование и снабжение войск.

Далее навскидку возьмем три «факта» из интервью Понасенкова.

Первый: «В 1812 году 98,5% населения России составляли крепостные крестьяне». Ничего подобного. Весь север европейской части и восток Российской империи (за Казанью) населяли крестьяне государственные, в сущности – свободные. Также свободны были горцы и татары на Кавказе и в Крыму. На Дону, на Кубани, в низовьях Волги (Астрахань), на Урале и в Сибири жили казаки, владеющие землей. По закаспийским степям кочевали свободные калмыки и другие племена. Всего количество крепостных в империи не превышало 45% от общего населения.

Второй: «Параллельно с этим почти 40 тысяч русских солдат дезертировали на территорию Франции». Возьмем «Советскую военную энциклопедию». Здесь сказано, что перед штурмом Парижа в рядах наших войск насчитывалось всего-то 63,5 тыс. человек. И две трети солдат армии-победительницы дезертировали? Ей-богу, г-н Понасенков держит читателей «АН» за форменных идиотов!

Третий: «Еще до сражения Кутузов расставил пушки «веером» – и мы стреляли по березам». Аберрация зрения у автора просто поразительная. Ведь опубликовано множество планов позиции русских на Бородинском поле, в том числе – и французский.

Да, фронт был растянут почти на 4,5 км и слегка изгибался. Но основные опорные пункты обороны, которые четыре часа штурмовали французы (батарея Раевского или Центральная – 18 орудий, Багратионовы флеши – 24 орудия), вели картечный огонь прямой наводкой. Недаром поле и рвы перед этими укреплениями к вечеру были завалены сотнями трупов людей и лошадей. Об этом сообщают участники сражения в мемуарах, официальных рапортах, письмах родственникам.

Понасенков далеко не первый в ряду «разоблачителей» великого полководца Михаила Кутузова. Ведущая роль тут, безу­словно, принадлежит г-ну Троицкому, доктору исторических наук, профессору Саратовского госуниверситета. Он еще в 2002 году написал объемную книгу «Фельдмаршал Кутузов: мифы и факты».

Вот и Понасенков идет той же дорогой. Подавать кофе фавориту царицы (было сие или нет – до сих пор неизвестно) – без сомнения, ужасное преступление перед Отечеством. А вести в бой батальон в Крыму в 1774 году и получить сквозное ранение головы? А в 1790-м подняться на стены крепости Измаил во главе штурмовой колонны? А в 1811-м на берегах Дуная разбить, затем окружить и принудить к капитуляции крупную вражескую группировку?

Автор интервью в начале его сокрушается: «массовый читатель выискивать правду с фонариком не станет». К сожалению, в руках у г-на Понасенкова – не фонарик, а кривое зеркало. Русская военная история, отраженная в нем, – череда безум­ных, нелепых, необъяснимых событий. Но ведь это – неправда…