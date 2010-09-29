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Русские оказались достойными быть непобедимыми

№ 38(228) от 30.09.2010 [«Аргументы Недели », Юрий АЛЯБЬЕВ, полковник запаса, участник боевых действий ]

Русские оказались достойными быть непобедимыми

Меня огорчило интервью «известного историка» Е. Понасенкова (см. №34, 2010 г.) «Недаром помнит вся Россия». Огорчило не оригинальностью «видения хода истории» начала ХIХ века, а тем, что было опубликовано на страницах «АН». Эта газета – один из немногих по-настоящему уважаемых в провинции московских еженедельников.

Первая ложь г-на Понасенкова, высказанная им: война 1812 года стала называться Отечественной только по «Высочайшему повелению» Николая I в 1837 году. На самом деле это название появилось еще в ходе самой войны.

Русский офицер и поэт Федор Глинка назвал войну 1812 года Отечественной в письме, написанном всего лишь через три дня после Бородинской битвы: «…в войне Отечественной и люди – ничто! Кровь льется как вода: никто не щадит и не жалеет ее!»

Следующей ложью является заявление Понасенкова о том, что Бородино – не есть славная победа русского оружия, а поражение русской армии. Понасенков основывает это утверждение на цифрах потерь – 53 тыс. у русских против 34 тыс. у французов и их многочисленных сателлитов. Но известный английский историк Т. Харботл в справочном издании «Битвы мировой истории», выдержавшем не одно издание, указывает, что потери Наполеона при Бородине составили 58 тыс. человек, Кутузова – 44 тысяч.

Факт состоит в том, что именно Наполеон в пятом часу пополудни прекратил атаки и отвел войска с поля боя. А через годы написал в своих мемуарах: «…Самое страшное из всех моих сражений. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские оказались достойными быть непобедимыми».

Русская армия покинула боевые позиции только после того, как их покинули французы. По свидетельству участника сражения Ф. Глинки: «Вечер наступал, и неприятель начал уклоняться. Русские устояли!»

Понасенков считает, что факт оставления Москвы русской армией после Бородина, равно как и исчерпание резервов в Бородинском сражении, – подтверждают наше поражение. Он запамятовал, что к началу кампании армия вторжения – только та ее часть, что перешла Неман в июне, – превышала 420 тыс. человек. В течение июля-августа русскую границу перешли еще 55 тыс. человек, а позже – еще 30 тыс. человек корпуса маршала Виктора и 70 тыс. – маршевые батальоны для пополнения потерь.

С другой стороны – Россия перед нашествием Наполеона имела армию численностью в 360 тыс. человек и не могла выставить против интервентов более половины этого числа. Кутузов совершил подвиг мужества, оставляя после Бородинской тяжкой победы Москву, сохраняя армию и спасая Отечество от позорного мира.

Понасенков утверждает также, что Россия не только при Бородине, но и в Отечественной войне в целом потерпела неудачу. Но разве Кутузов не достиг главной цели? Из 420 тысяч армии нашествия на западный берег Немана перешли всего 20 тысяч. А при оружии – 1,5–2 тысячи. Из 1400 орудий вывезено 9. Сам Наполеон после того, как едва не попал в плен под Малоярославцем, до конца кампании носил при себе флакон с ядом и, бросив остатки армии, бежал в Париж.

Вот строки из донесения начальника штаба наполеоновской армии маршала Бертье: «Я принужден сказать вашему величеству, что армия в полнейшем беспорядке, как и гвардия, которая состоит всего из 400 или 500 человек. Офицеры и генералы потеряли все, что у них было, у большинства из них отморожены те или другие части тела, дороги завалены трупами, дома заполнены ими».

Наконец, вранье переходит в прямое поношение, когда Понасенков говорит о М.И. Кутузове. За неполные 68 лет жизни фельдмаршал Кутузов 52 года прослужил России. Прошел путь от командира роты Астраханского (суворовского!) полка до командующего армией. Дважды, в самые трагические моменты – в 1805-м и в 1812 годах, становился Главнокомандующим Русской армией.

Участвовал в шести войнах: против турок, крымских татар, поляков и французов. Перед Отечественной войной 1812 г. провел блестящую кампанию против турок, завершив ее при Рущуке и Слободзее. Там 30-тысячная русская армия разбила наголову лучшие турецкие силы и взяла в плен 60 тыс. вражеских солдат. Благодаря дипломатическому искусству Кутузов за месяц до вторжения Наполеона принудил турок к подписанию Бухарестского мирного договора. Исключив тем самым Турцию из возможных союзников Франции.

Кутузов служил при Екатерине, при Павле и при Александре. Но всегда – служил Родине. Он был кавалером ордена Святого Андрея Первозванного и первым в России полным кавалером высшего ордена – Святого Георгия всех четырех степеней. За разгром турок при Рущуке получил титул графа Российской империи, за Бухарестский мир – титул светлейшего князя, за Отечественную войну – чин генерал-фельдмаршала и титул князя Смоленского.

Почему же человек, биографии которого хватит на десяток биографий своих современников, лишается звания полководца? Почему утверждается, что серьезным военачальником Кутузов стал лишь в 1941-м по распоряжению товарища Сталина? Видимо, только потому, что г-н Понасенков не дорос ни до масштаба темы Отечественной войны 1812 года, ни до понимания масштаба личности Главнокомандующего русской армии в той войне.

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