Тост под кашу и баня с петухом

Чуваши – искусные земледельцы. Даже праздники этого трудолюбивого народа связаны с их повседневным сельскохозяйственным бытием. Некогда всю осень чуваши проводили в благодарственных молениях и обрядах, где поминальной теме отводилось главное место.

Один из самых торжественных обрядов осени – древний праздник чуклеме – освящение нового урожая жертвоприношением духам природы, умершим предкам. Сопровождалось торжество непременным угощением всех сородичей. Без этого «освещения» ни один чуваш не осмеливался притронуться к новому зерну. В благодарность за урожай устраивали целую череду осенних благодарственных молений – сара чуклени. В честь нового хлеба духу-хранителю овина приносили жертву – последние необмолоченные колосья. На праздник собирали всю родню, друзей, соседей, знакомых. Непременно рубили петуха, варили кашу и, конечно же, пиво. К слову, пиво у чувашей главный торжественный напиток, оттого даже названия праздников зачастую содержат слово сара – пиво по-чувашски.

Осенние поминки – авдан сари (петушиное пиво) – имели более торжественный характер, чем летние. На них тоже обязательно рубили петуха и другую домашнюю птицу. А к рассвету устраивались проводы в мир иной всех покойных рода… с песнями и плясками. И вот так, не особо горюя, заканчивали обряд очистительным мытьем в бане.

Одновременно с земледельческими поминальными церемониями нередко совершались ритуальные скотоводческие обряды, например, карда потты – в честь духов-хранителей домашнего скота. Накануне готовили юсманы – жертвенные блины из пшеницы или ячменя нового урожая, пекли их сотнями штук! А на скотном дворе варили кашу. И затем, прочтя молитву, ложку этой каши бросали в огонь. Глава семьи обращался в своей молитве с просьбой к покровителю сохранить стадо. Скот в этот день кормили досыта и держали на вольном выпасе.

Что же касается каш, то чуваши могут с полным правом заявлять, что это «пища наша». Ее варили из пшенной, полбенной, гречневой круп. Жидкая кашица звалась кербе шюрби, обычная крутая – кербе потты. Чувашская каша могла быть сварена с добавлением картофеля или даже на мясном бульоне – такое сытное блюдо считалось праздничным. Кашу в бульоне варили после того, как из котла вынималось готовое мясо. При варке в нее добавляли жир, заранее собранный с поверхности кипящего бульона. Подавали кашу на стол в большой деревянной чаше. Сдабривая готовое блюдо жиром, хозяйка произносила по обычаю: «Пори пусы шулдра пулать» («Колосья полбы будут крупные»). По верованиям чувашей, если обряд не будет совершен, то не будет ни урожая, ни прочих благ. Ритуальное угощение кашей совершается перед отъездом гостей, при проводах парня в армию, и, как уже сказано выше, осенние поминальные обряды также сопровождались угощением собравшихся наваристой кашкой. Между прочим, у чувашей это блюдо и по сей день является обязательным элементом обряда вызывания дождя, который, правда, по осени не очень уже и нужен.