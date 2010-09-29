Эстонский пивной суп
Лучшие рецепты национальной кухни
№ 38(228) от 30.09.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Эстонская кухня очень своеобразна. В ней чувствуется влияние русской, скандинавской и немецкой кулинарных традиций. Но этот народ (к слову, по данным последней переписи населения, в России проживают более двадцати восьми тысяч эстонцев) за века сумел выразить свое представление о вкусном и полезном питании в своеобразном стиле фьюжн. Попробуйте эстонский суп с пивом. В принципе полагается подавать его холодным. Но в осенние дни на ум приходит сравнение эстонской рецептуры с «норвежским супом» – горячей смесью пива и молока. Ведь скандинавы считают этот напиток надежным средством против простуды.
Молоко вскипятить. Яйцо взбить с сахаром, смешать с пивом. Яично-пивную смесь влить в чуть остывшее молоко. Постоянно помешивая, суп прогреть и залить им хлеб, нарезанный кубиками.
Нужно
Для одной порции – полстакана молока, 1/4 стакана пива, 1 ч.л. сахара, яйцо, кусок пшеничного хлеба толщиной 1,5 см.
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