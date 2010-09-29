Этнические новости от 30 сентября

Челябинская область

2 октября в Копейске открывается фестиваль национальных культур народов Южного Урала «Мы – россияне!», посвященный Всероссийской переписи населения 2010 года. Более 40 творческих коллективов из 18 муниципальных образований Челябинской области исполнят русские народные песни, татарские национальные танцы, башкирские фольклорные композиции.

Ростов-на-Дону

В Ростовском музее краеведения прошел праздник «Братчина казачья» и открылась выставка «Дон – наш общий дом». Здесь можно было познакомиться с национальными обрядами, танцами и кухнями коренных жителей Дона разных народностей. С народным грузинским танцем гостей праздника познакомил танцевальный коллектив Ростовской городской грузинской национально-культурной автономии «Имеди». Ассоциацию корейцев Ростовской области представляли девушки. Они выступили с традиционным национальным танцем с веерами. Культурно-просветительское общество донских и приазовских греков «Танаис» покорило зрителей народным греческим танцем хасапико. Гости праздника пришли тоже не с пустыми руками: представители Осетии привезли настоящие осетинские пироги и отварные три ребра – традиционное блюдо на осетинском празднике, а Союз белорусов и украинцев Дона украсил стол караваем. Завершился праздник традиционным русским хороводом – символом единения и торжества.

Оренбургская область

Областная организация корейцев Оренбурга провела в культурном комплексе «Национальная деревня» традиционный корейский праздник урожая «Чусок». Сотни горожан пришли на фестиваль, чтобы соприкоснуться с традициями, обычаями и культурой корейского народа. Их развлекали национальными корейскими песнями, танцами, стихами, угощали кимчхи и фунчозой. Участники секции тэквондо Оренбурга демонстрировали мастерство в популярном корейском боевом искусстве. На открывшейся выставке-ярмарке сельскохозяйственной продукции можно было приобрести овощи и бахчевые нового урожая.

Камчатский край

У подножия горы Острой в ительменском этнографическом комплексе «Пимчах» отпраздновали «Алхалалалай-2010». Вначале участники и гости праздника прошли сквозь кольцо, сплетенное из березовых ветвей, очистившись от негативной энергии. Затем кормили духов рыбой, угощались травяным чаем, учились вырезать хантайчиков (обереги – символ праздника), принимали участие в конкурсах на лучшую байку об аборигенах и самую смешную гримасу. Родовые общины соревновались в обработке лосося и приготовлении ухи. Завершился праздник традиционным танцевальным марафоном. Из одиннадцати пар участников к финишу дошли лишь четыре. В результате был установлен новый рекорд продолжительности танцевального марафона аборигенов полуострова – 16 часов 01 минута.