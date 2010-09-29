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СМИротворец – Дальний Восток

№ 38(228) от 30.09.2010 [ «Аргументы Недели » ]

СМИротворец – Дальний Восток

У большинства жителей нашей страны ассоциация с городом Петропавловск-Камчатский однозначная – полночь. Потому как долгие годы из радиодинамиков, объявляя точное время, говорили: «В Москве 15 часов, в Петропавловске-Камчатском – полночь». На самом деле Камчатка – это никакая не полночь, а ослепительное солнце, чистейший воздух, умопомрачительный вид на вулканы и невероятно жизнерадостная культура не только аборигенного населения, но и тех, кто волею судьбы живет здесь многие десятилетия.

В этом смогли убедиться журналисты, которые съехались на полуостров со всего Дальнего Востока. Организаторы Всероссийского конкурса «СМИротворец-2010» – Минрегион России и Гильдия межэтнической журналистики – впервые решили провести региональный окружной дальневосточный этап конкурса именно в Камчатском крае. И дело вовсе не в том, что этот регион стал вдруг чрезвычайно популярен у первых лиц государства. Этнический состав Камчатки, где живут коряки, эвены, ительмены, камчадалы и еще более сотни народов России, вкупе с колоссальными биоресурсами и современными экономическими тенденциями порождают конфликты и недопонимания. Ситуация в принципе типичная, как, впрочем, и то, что журналисты тоже оказываются вовлеченными в эту борьбу интересов.

Отделить зерна от плевел, научиться цивилизованному диалогу в СМИ – такова была задача четырехдневного семинара-тренинга для сотрудников СМИ, работающих с этнической тематикой. В одной группе оказались люди, которые в обычной жизни по разные стороны баррикад: представители национальных общин и этнических изданий с тиражами 200–500 экземпляров и мощные региональные СМИ, в том числе филиалы крупнейших всероссийских медиахолдингов. Список взаимных претензий не заставил себя долго ждать.

– Вам плевать на жизнь коренных народов, вы показываете нас только как спивающихся дикарей, разрушаете остатки уважения к традиционной культуре! – возмущались националы.

– Да вы достали уже всех своим бесконечным нытьем и требованием еще больших льгот. А сами эти льготы продаете кому ни попадя, работать не хотите, но считаете, что жить должны лучше, чем все остальные, только потому, что коренные! – парировали журналисты-регионалы.

– Вы приходите только на наши национальные праздники, а как у нас совещание по важной проблеме – вас нет и информацию замалчиваете!

– Ваши «совещания по важным проблемам» – тоска смертная, всегда одно и то же, всегда кто-то другой в ваших проблемах виноват, только не вы сами. Можно подумать, власть или приезжие аборигенам водку в рот насильно заливают и не разрешают дома на своем языке разговаривать!

А ведь формально-то обсуждали такие невинные вопросы, как журналистское мастерство, предстоящую Всероссийскую перепись населения. На каком-то этапе страсти настолько накалились, что одна из участниц демонстративно покинула помещение. Правда, на следующий день появилась на занятиях вновь. И это важный показатель того, что происходило в сознании людей за эти дни.

Граждане одной страны должны научиться слушать и слышать друг друга, искать компромисс, не считать врагом человека, который имеет другую точку зрения. Чтобы это стало нормой для всех россиян, прежде всего по таким правилам должны научиться жить и работать журналисты. Как и в трех предыдущих федеральных округах, где проходили подобные семинары, на Дальнем Востоке журналисты говорили об этическом кодексе и даже предложили внести в него такой пункт: «Журналист обязан знать и уважать многообразие культур народов России вне зависимости от своей этнической принадлежности».

Пройдя занятия по фандрайзингу, активистка эвенского движения из Быстринского района Камчатского края Лилия Банаканова заявила, что теперь знает, как возродить закрытую два года назад эвенскую страницу в местной районной газете. Ульчанка Елена У тоже не зря прилетела на семинар из Хабаровска. Сердитая на невнимание журналистов к теме коренных народов Амура, на Камчатке она познакомилась с представителями крупных СМИ из… своего же города, которые как раз ищут партнера, чтобы открыть у себя тематическую рубрику на этническую тему!

Победители дальневосточного этапа

24 сентября на сцене Камчатского театра драмы и комедии прошла торжественная церемония награждения победителей дальневосточного этапа Всероссийского конкурса «СМИротворец-2010». СМИротворцев поздравили артисты прославленного Государственного Академического корякского национального ансамбля танца «Мэнго» имени Александра Гиля, известный камчатский бард Сергей Косыгин, народный вокальный ансамбль «Русь» и русский квартет «Камчатка».

Серебряные солнца СМИротворцев получили:

  ГТРК «Камчатка» (г. Петропавловск-Камчатский) за регулярное освещение этнической жизни полуострова и создание цикла программ «Твои люди, Север»;

  ГТРК «Бира» (г. Биробиджан) – за радиорепортажи о жизни народов Еврейской автономной области;

  газета «Амурский меридиан» (г. Хабаровск) – за пронзительные рассказы о земляках разных национальностей;

  информагентство «Север ДВ» (г. Магадан) – за оперативное освещение этнической жизни Дальнего Востока;

  газета «Тихоокеанская звезда» (г. Хабаровск) – за искреннее и регулярное обращение к теме участия народов России в Великой Отечественной войне.

  Лауреатами дальневосточного этапа конкурса стали:

  ГТРК «Бира» (г. Биробиджан) – за программу «Идишкайт»;

  ГТРК «Дальневосточная» – за цикл сюжетов о жизни коренных народов Амура;

  «Радио СВ» (г. Петропавловск-Камчатский) – за репортаж «Эвены»;

  Газета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера «Абориген Камчатки» (г. Петропавловск-Камчатский) – за создание качественного этнического издания;

  Сайт охинской общественной организации «Кыхкых» (с. Некрасовка, Сахалинская область) – за продвижение в мировом информпространстве новостей о жизни сахалинских нивхов;

  ГТРК НВК «Саха» (г. Якутск) – за демонстрацию клипа «Эхо семи журавлей».

Уже через месяц – 25 октября – в Москве своих хозяев обретут и золотые солнца. Эти призы по традиции получают победители Всероссийского конкурса «СМИротворец».

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